publié le 11/05/2018 à 11:09

Avoir le cœur brisé n'est pas qu'une image, une simple expression pour auteur de romans à l'eau de rose. Ce peut être une réalité. On peut effectivement avoir le cœur brisé. À tel point, d'ailleurs, que si on ne se fait pas traiter, on peut finir par mourir d'amour.



Si cette pathologie porte un nom nippon, c'est tout simplement parce que ce sont les Japonais qui, les premiers, l'ont mis en évidence dans les années 90. "Tako-Tsubo" signifie littéralement "piège à poulpe". C'est une manière de faire référence à la forme que prend le cœur de la personne malade.

Sous l'effet du stress, les glandes surrénales produisent un flot d'hormones, tel qu'une partie du cœur ne se contracte plus. Le ventricule gauche gonfle et se met à ressembler à une petite amphore. D'où le nom "piège à poulpe".

Les symptômes sont variés : essoufflements, douleurs dans la poitrine, malaise vagal, arythmie cardiaque. Cela peut y ressembler, mais ce n'est pas un infarctus. Il arrive d'ailleurs que des patients soient diagnostiqués comme ayant eu un infarctus avant que le médecin ne se ravise.



Ce qui permet de poser le bon diagnostic, c'est l'IRM cardiaque. C'est l'inspection des artères coronaires. Si elles sont saines c'est qu'il n'y a pas d'occlusion (donc on sait que ce n'est pas un infarctus).



Le Tako-Tsubo est beaucoup moins grave que l'infarctus. cela ne veut pas dire qu'il faille rester les bras ballants en cas de crise. Au contraire, il faut filer aux urgences. Mais en général, au bout de quelques semaines, tout rentre dans l'ordre. Et le cœur ne conserve pas de séquelles de cette épisode.



Les femmes sont davantage touchées, et particulièrement celles qui sont ménopausées. Sans doute parce que les artères des femmes sont particulièrement sensibles aux effets du stress. Sans doute aussi parce qu'une fois ménopausées, les femmes ne sécrètent plus d’œstrogènes - des hormones relaxantes qui protègent.



Cette maladie des cœurs brisés ne touche pas que les amoureux déçus. L'amour n'est pas le seul facteur de stress émotionnel qui peut déboucher sur un Tako-Tsubo. La surcharge de travail, une violente dispute, la crainte d'une procédure, la perte d'un emploi, la perspective de devoir déménager, ou même le fait de se retrouver au centre d'une attaque à main armée sont autant de facteurs déclenchant.



La liste est longue. Et encore, je n'aborde pas tous les facteurs liés au stress physique. Mais tout de même, la rupture sentimentale revient régulièrement sur le tapis. Selon la Fédération française de cardiologie, elle est, avec la perte d'un être cher, à l'origine de plus d'un quart des cas constatés.