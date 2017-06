Michel Cymes : "Gare aux fables sur l'hydratation !"

publié le 12/06/2017 à 10:57

On entend beaucoup de fables circuler sur la manière de s'hydrater en période de forte chaleur. Autant on peut se passer de nourriture, autant l'eau nous est indispensable Essayez de ne pas boire pendant 72 heures, et vous verrez... Ou plutôt vous ne verrez rien, car vous ne survivrez pas.



La première croyance concerne la température de l'eau que l'on boit. On dit que plus elle est froide, plus elle hydrate. C'est une bêtise. Qu'elle soit fraîche, à température ambiante ou chaude, l'eau a le même effet sur l'organisme : elle lui fait du bien. Une exception : l'eau froide après un effort, car elle oblige l'organisme à bosser pour la réchauffer un peu. Comme vous venez de faire un effort, et que vous êtes déjà fatigué, ce n'est pas une bonne idée.

Autre croyance : plus on vieillit, moins on a besoin de boire. La soif est un phénomène un peu farfelu. Entre ce que l'on boit et ce que l'on mange (notamment les fruits et les légumes), notre organisme a besoin de près de 3 litres d'eau par jour. Quand l'organisme n'est pas servi, il vous envoie un signal : vous avez soif, vous buvez. Sauf que cette sensation de soif est plus tardive à apparaître quand on prend de l'âge. Après 60 ans, il vaut mieux ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Ayez toujours une bouteille d'eau dans votre champ de vision. Buvez plutôt en dehors des repas, sinon vous vous exposez à des lourdeurs d'estomac.



Eau pétillante ou eau plate ? Il y a une différence, mais rien de fondamentale par rapport à nos besoins. Les eaux gazeuses sont réputées favoriser la digestion. Si votre intestin vous fait des misères, ne vous privez pas. Même chose si vous êtes sportif : la récupération est meilleure avec des bulles, parce que cela réduit l'acidité musculaire.



Mais n'oubliez pas non plus que les eaux gazeuses sont souvent riches en sodium. Si vous avez déclaré la guerre au sel (qui se cache partout dans l'alimentation moderne), restez à l'eau plate. Si vous souffrez de remontées acides, pas de bulles ! Même le Champagne n'est pas indiqué...