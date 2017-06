Michel Cymes : "Comment lutter contre le syndrome des jambes sans repos"

publié le 16/06/2017 à 11:20

Derrière le "syndrome des jambes sans repos" se cache quelque chose qui pourrit la vie de 8% des Français. Cela pourrait même s'appeler le "syndrome du sommeil perdu", car avec cette maladie vos nuits sont définitivement plus moches que vos jours. Quel rapport entre les jambes et le sommeil ? Tout se passe au moment d'aller se coucher. Les personnes sont allongées. Le problème, c'est qu'elles ressentent des fourmillements dans les mollets. Parfois cela ressemble à une décharge électrique : on appelle cela des "impatiences".



Le seul moyen de s'en débarraser c'est de secouer les jambes (c'est assez compliqué quand on dort !). Parfois les impatiences sont telles qu'il faut se lever et faire les cent pas pour que cela passe. Ensuite vous vous recouchez, et ça recommence. Impossible dans ces conditions de passer une nuit réparatrice. Si par bonheur vous réussissez à vous endormir, la fourmilière continue à faire la fête.



Un trouble du système nerveux

Pendant votre sommeil, vous bougez les jambes : ça ne vous réveille pas complètement, mais ça provoque des "micro éveils". Ils peuvent se produire à cinquante, cent et parfois cent-cinquante reprises par heure. Vous faites des nuits de dix heures, mais au matin vous vous réveillez avec la tête au carré.

D'où vient ce mal ? Comme souvent, cela se passe dans la tête. C'est un trouble du système nerveux : il s'agit d'un mauvais dosage de la dopamine, un neurotransmetteur qui influence tous nos comportements. Cela se traite plus ou moins bien.