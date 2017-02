INVITÉ RTL - Le médecin est venu nous présenter son nouveau best-seller, "Votre santé sans risque, vous êtes une force de la nature sans le savoir" (éditions Albin Michel). Un appel à la responsabilité dans la bonne humeur.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 08/02/2017 à 12:31

C'est une voix que les auditeurs qui écoutent RTL le week-end connaissent bien : le Dr Frédéric Saldmann leur livre ses conseils en matière de santé chaque samedi et dimanche matin via la chronique RTL en pleine forme. Ce mercredi 8 février, le cardiologue et nutritionniste est venu nous présenter son dernier ouvrage, Votre santé sans risque - Vous êtes une force de la nature, publié aux éditions Albin Michel. Santé, jouvence, hygiène, alimentation, sommeil, sexualité : le médecin aborde tous les sujets et vous conseille au mieux pour vous permettre de rester en bonne santé.



Le plus important à ses yeux est d'éviter d'être malade pour rien. "Parfois, en faisant tout pour être en bonne santé, on finit par prendre des risques", explique le Dr Saldmann. Ainsi, "on peut être malade en prenant des médicaments". Il rappelle que nous avons "au fond de nous-même des ressources incroyables", et qu'il "suffit de les mobiliser pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir".



Il fait remarquer que les gens "se bourrent de médicaments pour essayer de maigrir", alors qu'il n'y a "pas de médicaments qui font maigrir, mais des coupe-faim naturels puissants". Parmi ses conseils pour éviter de prendre du poids, le médecin propose de "prendre votre dessert en début de repas : cela active la glucokinase et cela envoie un message comme pour dire que le repas est fini".