Les oiseaux victimes d'une véritable "hécatombe", selon un spécialiste

Moins 60% de moineaux friquet depuis 10 ans, un tiers d'alouettes des champs disparues en 15 ans... Les oiseaux des campagnes françaises sont victimes d'un déclin "vertigineux", qui s'est encore intensifié depuis deux ans, selon de nouveaux recensements réalisés par le CNRS et le musée de l'homme de l'histoire naturelle. L'Allemagne et l'Europe ont perdu 80% d'insectes volants et 421 millions d'oiseaux en 30 ans.



Pesticides, fin des jachères, épandage... Les "pratiques agricoles" sont responsables de cette hécatombe, explique sur notre antenne Grégoire Loïs, directeur-adjoint de Vigie-Nature. Si le "constat est alarmant", il est facile de revenir en arrière, assure le spécialiste : "Si on change les pratique, les oiseaux vont très vraisemblablement revenir".

D'autant que cette chute effrayante au sein de la population des oiseaux "n'est que le sommet de l'iceberg", ajoute Grégoire Loïs. Car elle due à la raréfaction de leur nourriture préférée : les invertébrés. Or, ces derniers permettent la pollinisation ou encore le renouvellement des matières organiques.