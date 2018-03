publié le 05/03/2018 à 06:16

Il y a avait un stand au Salon qui intriguait : un stand vert avec écrit sur un grand panneau "Agriculture et liberté". Tout un programme.



Sur ce stand, des hôtesses expliquaient qu'elles travaillaient pour un groupe d’agriculteurs défenseurs du glyphosate, des céréaliers et des viticulteurs qui ne peuvent pas se passer du désherbant.

Nulle part sur le stand, il était écrit "Monsanto". Mais en allant sur le site Internet d'"Agriculture et liberté", vous tombez d'abord sur une adresse au Royaume-Uni. Et le responsable du stand vous explique qu'il est bien financé par Monsanto et trois autres fabricants. Ils sont venus au Salon faire signer une pétition et chercher le soutien d'agriculteurs qui défendent le glyphosate.

Un peu loin, un autre stand, "Siècle vert", représentait lui les fabricants français de produits phytosanitaires. Là encore, nulle trace des noms de fabricants. Le "Siècle vert", c'est le nouveau nom de l'Union pour la protection des plantes, qui existe depuis 100 ans. Un syndicat venu expliquer au public et aux agriculteurs que les producteurs de pesticides vont de plus en plus se tourner vers de nouvelles méthodes, plus naturelles.



"Médicaments pour les plantes"

C'est le cas du bio-contrôle : des gentils insectes qui vont remplacer la chimie pour éliminer les parasites. Cela ne représente pour l'instant que 5% de leurs ventes, mais c'est l'avenir, disent-ils. Sur ce stand, on ne parle pas de pesticides, mais de "médicaments pour les plantes".



Les fabricants étaient absents du salon depuis cinq ans. Ils sont revenus. Il fallait juste les chercher un peu.