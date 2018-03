publié le 05/03/2018 à 11:01

Je voudrais d'abord définir ce qu'est la fièvre. Un enfant a de la fièvre si sa température dépasse 38 degrés. S'il a 37,5 ou 37,8, attendez de voir : cela pourrait redescendre aussi vite que c'est monté.



Je signale au passage qu'il y a plusieurs manières de prendre la température. Mais la référence ça reste quand même le thermomètre électronique par voie rectale. Je sais qu'il y a d'autres méthodes (sous l'aisselle, dans la bouche, dans l'oreille ou même sur le front), mais le résultat n'est pas aussi précis.

Que faire si un enfant a plus de 38 degrés ? Alors il y a enfant et enfant. Si le vôtre a moins de trois mois, observez-le. Si vous trouvez qu'il a des difficultés à respirer, qu'il respire un peu trop rapidement à votre goût, vérifiez qu'il répond bien aux stimulations. Vous le touchez, vous l'appelez, vous regardez s'il réagit. C'est une première étape.



Les choses à faire et à ne pas faire

Ensuite observez-le. S'il grogne, si sa nuque vous parait un peu raide, s'il est pâle, ou si a fortiori vous constatez qu'il a le bout des doigts ou les lèvres un peu bleues, là vous ne vous posez plus de questions : vous appelez immédiatement le 15.



Si l'enfant est un peu plus âgé, la première chose à faire est de lui donner de l'eau. Il faut qu'il boivent souvent. Le reste, c'est surtout une énumération de choses à ne pas faire, et que malheureusement certains parents inexpérimentés ont tendance à faire.



Il ne faut pas couvrir l'enfant ou augmenter la température de sa chambre : dans les deux cas, on fait fausse route. Il vaut mieux le débarrasser des couches de vêtements superflus. Quant à la température de la pièce, il faut veiller à ce qu'elle ne dépasse pas 19, voire 18 degrés.



On ne traite pas la fièvre, mais l'inconfort qu'elle génère Michel Cymes Partager la citation





Certains parents ont le réflexe inverse : ils misent sur le froid. Tout cela ne sert qu'à accentuer le malaise que ressent l'enfant. Si vous avez une baignoire, vous pouvez un bain deux degrés en-dessous de la température de l'enfant.



En fait, j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a rien de particulier à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fièvre n'est pas mauvaise en soi. Quand elle est là, à la limite c'est une bonne nouvelle. Sauf bien sûr si elle est très élevée. Sinon un 38 c'est la preuve d'un système immunitaire qui fonctionne. Il est attaqué par un virus ou une bactérie, il se défend. Donc on ne traite pas la fièvre, mais l'inconfort qu'elle génère.



Suivez les conseils de vôtre médecin

Vous évitez l'aspirine, parce qu'il y a des cas - certes rares, mais ça existe - de complication. Vous utilisez du paracétamol en prenant bien soin de respecter les doses, dont je rappelle qu'elles varient en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.



Chaque médecin a ses habitudes. Le mieux est d'en parler avec le vôtre, de voir avec lui ce que vous devrez faire la prochaine fois que le petit aura de la fièvre et d'avoir les médicaments recommandés dans votre armoire à pharmacie. Cela dit, si la fièvre dure plus de deux jours, vous pouvez aller directement chez le médecin.