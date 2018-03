Michel Cymes : il faut surveiller son mode de vie avant même la grossesse

et Michel Cymes

publié le 01/03/2018 à 11:57

3 jeunes adultes sur cinq avouent ne pas savoir quelle hygiène de vie il faut adopter avant de concevoir un enfant. Pourtant, Michel Cymes explique que même avant la conception de l'enfant, il faut avoir un mode de vie sain.



Beaucoup de futurs parents sont stressés avant l'arrivée de leur enfant, et c'est normal rappelle Michel Cymes. Pour lever les doutes, il conseille de passer une visite pré-conceptionnelle. Peu de gens savent que cela existe.

On y passe en revue les antécédents familiaux, le mode de vie... et on repart avec le plein de conseils utiles. Pas de tabac, pas d'alcool, éviter le stress, faire du sport, surveiller son alimentation... autant de conseils à suivre autant pour la mère que pour le père. L'essentiel étant de se rappeler que le mode de vie des futurs parents a une influence avant même la conception de l'enfant.