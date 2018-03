publié le 06/03/2018 à 10:15

Si vous êtes somniloque, il va peut-être falloir surveiller votre langage. Car on a tendance, quand on parle dans son sommeil, à être plus grossier qu'on est dans la journée.



On prend un gros mot, assez courant su commence par "pu" et qui se termine par "tain". Dans la journée, cette grossièreté représente 0,003% des mots utilisés par les Français. Mais la nuit, quand ils dorment du sommeil du juste, les Français se lâchent. Le mot en question représente 2,4% des mots employés. Ce mot revient ainsi 800 fois plus souvent dans la conversation quand on dort que quand on est éveillé.

Ces chiffres, on les doit à des médecins de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Ils ont bossé pendant cinq ans sur la question. Premier enseignement : les hommes sont plus grossiers que les femmes (c'est comme dans la vie). Deuxième enseignement : les hommes sont aussi plus bavards que les femmes (et là, je ne dirai rien !).

Troisième enseignement : le mot le plus employé par les somniloques est "non", ainsi que tout ceux qui lui sont associés et qui témoignent de l'emploi de la forme négative.