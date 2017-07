Le selfie, un obstacle à la vie sexuelle ?

publié le 09/07/2017 à 08:03

Comme chacun sait, il est de bon ton en ces temps modernes de s'adonner à l'art du selfie. Une tendance qui ne risque pas de s'essouffler en période estivale. Hors, une étude semble révéler que prendre beaucoup de selfies équivaudrait à des rapports sexuels amoindris, voire médiocres. Les chercheurs de cette étude, publiée aux Pays-Bas, ont découvert en effet que "les grands amateurs de selfies avaient peu de rapports sexuels, comme si le virtuel prenait le pas sur le réel", détaille le docteur Saldmann. Verdict catégorique : "beaucoup de selfies, peu de sexe."



Pour expliquer ce phénomène, le docteur Saldmann fait une comparaison : "Quand vous participez à un concert et que vous passez votre temps à vous photographier ou à filmer, vous ne vivez pas du tout intensément l'événement. C’est comme si la vie se déroulait derrière un écran, on coupe les vraies sensations. Passer son temps à prendre des photos, des selfies et les poster sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse du bonheur." Avant de conclure : "C'est comme si vous aviez des rapports symboliques dans le virtuel, mais vous oubliez de faire de vrais câlins avec l’être que vous aimez."