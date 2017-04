publié le 05/04/2017 à 09:44

Avec les jambes lourdes on touche encore à une de ces petites tracasseries qui fatiguent au quotidien, alors qu'il suffit parfois de presque rien pour que les choses s'améliorent et que vous soyez débarrassé du problème. Qui dit jambes lourdes dit mauvaise circulation sanguine. Une circulation qu'il est pourtant possible d'activer dès votre réveil en trois minutes. Avec quelques petits exercices, vous pouvez améliorer le retour veineux.



L'un d'eux consiste à vous hisser sur la pointe des pieds, puis de monter sur les talons. Vous le faites une dizaine de fois : cela réveille les articulations et les muscles autant que cela facilite la circulation sanguine. Autre exercice : vous vous tenez debout bien droit, vous montez un genou à hauteur du bassin, puis vous écartez la jambe qui reste pliée de manière à bien ouvrir le bassin. Genou droit, genou gauche : faites une série de dix pour chaque. Une fois ce réveil musculaire plié, on passe dans votre dressing.

Il existe des tenues qui compliquent la vie et qu'il vaut mieux éviter. Si vos jeans, vos chaussettes, vos bottes, vos bas ou vos collants sont trop serrés, votre circulation sanguine sera affectée. N'hésitez pas à porter des vêtements amples et des chaussures confortables, notamment si vous voyagez.



Buvez de l'eau

En avion comme en train, vous avez remarqué qu'on se retrouve souvent coincé dans des fauteuils étroits. Tout cela n'est pas idéal pour que le sang circule comme il l'entend, a fortiori si on a tendance à croiser les jambes. Cette posture est, en effet, idéale pur que le sang stagne au niveau des mollets et amplifie cette impression de peser des tonnes lorsque vous vous levez.



D'une manière générale, quand vous êtes dans une position assise, veillez à ajuster la hauteur de votre siège de manière à ce que votre bassin, vos genoux et vos chevilles forment un angle droit. Gardez les pieds bien à plat sur le sol. La vie moderne nous impose parfois de passer des heures dans la même position. Autant qu'elle soit bien adaptée. Ultime recommandation : buvez de l'eau. Quelques gorgées en dehors des repas permettent s'assurer un bon drainage des tissus et d'hydrater le cerveau.