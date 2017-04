L'horoscope du 18 avril 2017

publié le 18/04/2017 à 06:32

Bélier

Vous serez un peu sur les nerfs, peut-être même révolté au fond de vous si vous êtes du 3e décan. En effet, il faudra obéir à des directives totalement idiotes selon vous. Vous y verrez une négation de votre propre autorité et c'est ce qui vous révoltera. Cependant, étant donné que Saturne est en harmonie avec vous, vous ne ferez pas d'esclandre et resterez sur vos rails ; ce en quoi vous aurez raison car aller au clash ne vous apportera rien d'intéressant, si ce n'est vous énerver davantage.

Taureau

La semaine a bien démarré et cela continue, vous déborderez de confiance en vous aujourd'hui, mais veillez à ne pas imposer vos opinions en refusant toute discussion. Quand vous avez des certitudes, impossible de vous en faire démordre et autant cela peut être une qualité parce que vous êtes fidèle à vous-même et restez droit dans vos bottes, autant cela peut se retourner contre vous car vous n'êtes pas dans l'échange et votre interlocuteur peut vous tourner le dos.

Gémeaux

Mars flirte avec votre signe qu'elle investira vendredi. Mais vous êtes déjà sous perfusion de stimulant si vous êtes né en mai, canalisez votre agressivité. Ou alors, utilisez-la positivement pour vous battre et conquérir, ou pour vous défendre et éliminer les concurrents. 3e décan, Mercure rétrograde et sera de nouveau en harmonie avec vous vendredi et cela va durer jusqu'au 15 mai. Je ne vous dis pas les surprises que vous aurez fin avril, début mai (né après le 16 juin surtout).

Cancer

Trop sensible aux humeurs et à l'attitude des autres à votre égard, vous vous protégerez instinctivement en enfilant votre carapace. Mais ne vous isolez pas ! Et si vous êtes du 3e décan, né autour du 17 juillet, vous aurez carrément les nerfs à fleur de peau, toujours à cause de cette décision qui doit être prise et qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Pour certains c'est déjà fait, mais cela n'est pas sans conséquences sur vos humeurs.

Lion

Vous avez intérêt à vous plonger dans le travail aujourd'hui, quel que soit ce travail car c'est ce qui vous mettra le plus en phase avec vous-même et avec les autres. Certes, né après le 20 août, votre autorité sera encore contrariée ou vous serez obligé de faire de l'autorité, à moins que vous n'ayez un délai à respecter pour terminer un travail et que vous ne soyez dans l'urgence. Né autour des 23, 24 juillet, ne signez rien, ne vous engagez dans rien pour le moment.

Vierge

Vous aurez un important atout dont vous ne disposez pas toujours, vous serez sûr de vous et plutôt fier de vos capacités. Cela se sentira et on vous fera confiance. Non seulement cela, mais on recherchera aussi vos conseils et vos échanges seront bien plus faciles. Cependant, né au tout début du signe (23, 24 août), la future dissonance de Mars - en Gémeaux à partir de vendredi - risque de vous stresser parce que vous aurez trop de travail et pas assez de temps à votre disposition.

Balance

Aussi mal luné qu'hier, vos humeurs passeront par des hauts et des bas, mais Saturne vous a appris à vous contrôler, mettez son enseignement en pratique. La planète a envoyé de bons et constructifs influx aux deux premiers décans, qui ont donc acquis une force particulière et qui sont plus solides qu'avant. Le 3e décan est en train de faire la même expérience, mais peut-être à travers un défi relationnel si vous êtes né après le 20 octobre.

Scorpion

Essayez de créer du lien, d'établir une complicité avec ceux que vous croiserez aujourd'hui, ils seront ainsi dans les meilleures dispositions vis-à-vis de vous. Surtout si vous avez quelque chose à demander ou à négocier (1er décan surtout). Votre humour parfois très pince sans rire sera également un atout, et parfois sans que vous vous en rendiez compte : ne cherchez pas à être drôle à tout prix, laissez votre esprit s'exprimer sans lui mettre d'entraves.

Sagittaire

Vous serez préoccupé par une question financière, les dépenses ayant peut-être excédé les rentrées dernièrement. Pas d'autre solution que de travailler plus ! Les heures supplémentaires pourraient être une solution, à moins que vous ne vous trouviez un travail à côté, surtout si vous êtes de ceux qui ont des horaires très... pratiques. Le Soleil terminant sa course en Bélier jeudi, vous serez moins attiré par les belles choses et plus près de vos sous.

Capricorne

La Lune est chez vous, elle va former une dissonance avec Uranus qui risque d'angoisser ceux du 3e décan, qui doivent passer à autre chose mais ont du mal. Nous en parlons souvent et l'aspect étant actif il peut provoquer une crise en ce moment, pour ceux qui sont nés après le 16 janvier. Si vous êtes né avant, vous avez de bons atouts en main, d'autant plus que vous êtes déjà passé par là et que vous avez probablement fait ce qu'il fallait.

Verseau

Attention à ne pas tout renverser sur votre passage, vous aurez la tête ailleurs et risquez de faire des bêtises. A moins qu'un lapsus ne vous fasse un peu honte, surtout si vous êtes du tout début du signe (20, 21, 22 janvier). Il y a ce que vous pensez et ce que vous exprimez et ce n'est parfois pas du tout la même chose. Votre inconscient va corriger le tir et vous faire dire, malgré vous, ce que vous avez en tête et qui n'est peut-être pas politiquement correct.

Poissons

Si vous avez un gros souci, 3e décan, le moment est peut-être venu de faire appel à un spécialiste, un thérapeute par exemple qui saura vous écouter et vous aider. Vous vivez un temps fort, mais pas toujours très positif ni facile, et se faire aider n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est savoir utiliser les ressources que la vie met à votre disposition pour avancer ; et vous avez besoin d'avancer, de laisser certains événements derrière vous.