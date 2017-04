L'horoscope du 16 avril 2017

publié le 16/04/2017 à 09:02

Bélier

Je ne sais pas si c'est la météo qui vous jouera des tours, mais vous vous faisiez une joie de ce dimanche et finalement quelque chose ne tournera pas rond. C'est dû à l'actualisation de la dissonance de Saturne à la fois par Vénus (cela dure quand même depuis 15 jours) et par la Lune. Vous aurez un petit moment de découragement très passager. Et vous pouvez déjà compter sur Mars si vous êtes du 1er décan, elle sera la semaine prochaine dans un signe ami et vous aurez la pêche.

Taureau

3e décan, Mars est encore chez vous jusqu'à vendredi prochain, mais juste si vous êtes né après le 15 mai. Vous devez être à l'initiative et prendre des décisions. Il est toujours bon d'utiliser les énergies martiennes pour " faire ", pour " prendre ", pour attaquer ou vous défendre. Mais il faut veiller aussi à canaliser vos émotions et surtout la colère. 1er décan, Mercure rétrograde toujours chez vous, vous obligeant ainsi à attendre une réponse ou un message de quelqu'un.

Gémeaux

Né en mai, vous devez déjà sentir les vibrations très toniques de Mars qui approche votre signe. Etre en forme c'est bien, mais agir impulsivement c'est moins bien. Attention à ne pas aller trop vite en besogne, Mars ne peut que vous y pousser parce qu'elle rend impatient. De plus, vous risquez d'être irritable et de ne pas supporter qu'on vous impose de ralentir ou qu'on vous oblige à retarder quelque chose. Toute frustration est mal vécue sous le règne de Mars (1er décan jusqu'au 5 mai).

Cancer

2e décan, Jupiter rétrograde vous envoie des influx qui ne sont pas toujours positifs. Vous avez envie de faire de grandes choses, mais vous n'en avez pas les moyens, ou on ne vous les donne pas. Quoi qu'il en soit, vous avez l'impression de jouer " petit bras ", alors qu'en réalité vous faites ce que vous pouvez. 3e décan, né après le 18/7 si Uranus vous demande de laisser un certain passé derrière vous, ne refusez pas sans bien réfléchir, vous avez peut-être beaucoup à y gagner.

Lion

Vous allez beaucoup aimer l'arrivée de Mars en Gémeaux la semaine prochaine, vous n'aurez plus d'entrave et au contraire, ça ira un peu trop vite par moments. Nous en reparlerons, mais ce sera un bon booster si vous avez un projet. En ce dimanche, vous serez à peu près tous de bonne humeur, ayant envie de plaire, de séduire, ne serait-ce que pour faire des tests et vérifier que votre pouvoir de séduction marche toujours. Né après le 19 août, prévoyez une contrariété (jusqu'au 21).

Vierge

On ne peut que vous féliciter car vous êtes peut-être en train de renverser une situation qui semblait plutôt mal partie, en particulier né après le 18 septembre. La dissonance entre Vénus et Saturne est toujours là, mais il se trouve qu'aujourd'hui le Soleil envoie des rayons dynamiques à Saturne et qu'au lieu de vous abattre, comme le fait toujours Saturne, la conjoncture peut au contraire vous réveiller et vous pousser à prendre les choses en main, à mieux les contrôler.

Balance

Si vous avez eu des soucis 3e décan, en particulier côté forme/santé, il y a de grandes chances pour que les choses s'arrangent dans les dix prochains jours. Il n'y a pas de doute, vos troubles (éventuels) peuvent avoir une origine psychosomatique, surtout quand on fait attention au reste de la conjoncture qui a vu Uranus vous pousser dans vos retranchements (domaine des relations). Vous avez pu être drôlement stressé cette semaine et votre corps a réagi.

Scorpion

Né après le 18 novembre, il va falloir prendre sur vous pendant quelques jours (jusqu'à vendredi prochain), même si vous devez essuyer un refus un peu vexant. Vous avez souvent des réponses automatiques quand vous vous sentez agressé, vos ripostes font parfois mal, mais en l'occurrence il ne faut pas être blessant en ce moment. Au contraire, vous avez intérêt à mettre votre agressivité de côté afin de préserver l'une de vos relations (domaine du travail ?).

Sagittaire

La conjoncture n'est vraiment pas sympathique aujourd'hui, mais uniquement pour ceux qui sont nés après le 17 décembre. Ça s'arrangera la semaine prochaine. Le problème aujourd'hui c'est que la dissonance dont vous souffrez entre Vénus et Saturne est actualisée et que vous pourriez ressentir un manque de manière plus aiguë, ou vous sentir encore davantage en position d'échec. A moins qu'il n'y ait un prix très élevé à payer pour atteindre un objectif.

Capricorne

Il n'est pas impossible que vous soyez en train de vous préparer à gravir un échelon, 1er décan. Votre ambition est décuplée et vous voulez réussir à tout prix. On ne peut que vous en féliciter, vu de l'extérieur... Mais à l'intérieur de vous, c'est une usine à gaz ! Vous vous demandez si vous pouvez, si vous devez, quel sera le prix à payer, bref vous tournez en rond, encombré par une culpabilité qui n'a pas vraiment d'objet mais qui est toujours là ; il faut croire que vous êtes né avec...

Verseau

Sachez profiter de l'instant présent, ne serait-ce que pour mettre de l'ordre dans votre tête et vous fixer sur un seul sujet à la fois. Ne partez pas dans tous les sens ! Or, la conjoncture vous y a incité cette semaine, surtout 3e décan, et cela recommencera la semaine prochaine avec l'arrivée de Mars en Gémeaux (1er décan à partir de vendredi). Vous serez multi-tâches sous cette conjoncture, mais vous n'irez pas toujours au bout de ce que vous entreprendrez.

Poissons

La vie vous impose une vision de la réalité qui vous déplaît si vous êtes du 3e décan. Vous trouvez que le monde est perverti mais comment cela pourrait-il changer ? Il faudrait que tout le monde y mette de la bonne volonté mais vous avez compris, ou avez été obligé de comprendre que tout le monde ne voit pas les choses comme vous ! Et que la réalité n'a rien à voir avec ce que vous avez longtemps imaginé. C'est un constat qui peut se révéler déprimant (né après le 16 mars surtout).