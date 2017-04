L’horoscope du 14 avril 2017

publié le 14/04/2017 à 06:39

Bélier

Quoi qu'il se passe, vous serez d'attaque aujourd'hui, rien ne vous fera peur, rien ne vous arrêtera car vous déborderez de confiance en vous et de besoin d'agir. Certes, vos interlocuteurs ou l'un de vos interlocuteurs sera encore difficile et rétif, Vénus sera frustrante parce que toujours en dissonance avec Saturne, mais vous choisirez d'y être indifférent et évidemment la rencontre Soleil/Uranus créera des tensions pour ceux qui sont nés après le 15 avril.

Taureau

Votre côté soupçonneux et votre jalousie pourraient être accentués aujourd'hui, mais vous comprendrez vite que votre intérêt est de faire des efforts pour vous canaliser. L'autre ou les autres pourraient en effet mal réagir si vous vous mettez à les questionner, ils n'y comprendront rien car ils ne seront pas du tout sur la même longueur d'ondes que vous. En fait, votre imagination est un peu trop fertile en période Bélier et elle vous incite à voir les situations de manière négative.

Gémeaux

Les natifs de mai sont bien servis aujourd'hui, les accords, les réunions, les propositions seront au menu. Mais le 3e décan est toujours à la peine. Cela dit, Vénus reprend une marche directe demain (ouf !) ce qui indique que c'est bientôt terminé ; il faut être encore un peu patient, disons jusqu'en fin de semaine prochaine. 2e décan, né autour du 4 juin, il est possible que vous ouvriez enfin les yeux sur une relation d'emprise qui vous empêche d'être vous-même.

Cancer

Essayez de ne pas exagérer vos inquiétudes, tentez de brider un peu votre imagination sinon vous ne verrez que ce qu'il y a de négatif autour de vous. Et même parfois en vous 1er décan : vous serez votre juge le plus sévère aujourd'hui. Mais les natifs des autres décans ne sont pas mieux servis, surtout le 3e qui reçoit la dissonance Soleil/Uranus qui ne sera pas exacte avant dimanche et lundi. Elle est donc très active en ce moment et vous crée beaucoup d'appréhensions, de tensions.

Lion

Brave, courageux, insouciant du danger, vous ferez ce que vous estimez être votre devoir en dépit d'un entourage qui ne vous facilite pas vraiment les choses. Mais vous avez des principes, des certitudes, et vous ne les piétinez jamais. Normalement. Né après le 17 août, vous êtes probablement au four et au moulin, avec un travail à terminer dans un certain délai : vous vous mettez la pression et peu importe le temps que vous y passez, vous foncez. Ou alors vous avez un conflit à gérer.

Vierge

Vous aurez l'impression de régresser et d'être de nouveau un enfant qui se sent en faute ou qui n'est pas à la hauteur de ce que les adultes attendent de lui. L'irruption de cet enfant se fait plus fréquente en ce moment pour le 3e décan, à cause de la dissonance que Saturne vous envoie ; Saturne représentant le passé qui revient dans le présent. Mais c'est justement une bonne occasion de vous débarrasser de ce désagréable ressenti qui est plus déprimant que motivant !

Balance

Tout ce qui est lié à vos échanges, à vos rendez-vous, à vos déplacements est au premier plan de ce vendredi, avec quelques aléas sans grande importance. Mercure, qui représente la communication, est en effet rétrograde et votre 1er décan y est sensible. Cela dit, vous pouvez aussi avoir des pensées négatives ces jours-ci. Par ailleurs, ceux qui sont nés après le 17 octobre sont toujours sous tension, peut-être parce qu'on exerce des pressions sur eux ?

Scorpion

Vous ne compterez pas aujourd'hui, ni vos heures de travail ni même votre argent. Et c'est là où le bât blesse, il semble que vous dépenserez peut-être un peu trop. Mais peut-être serez-vous obligé de remplacer un instrument de travail qui vous a lâché brusquement et au mauvais moment ? 3e décan, vous pourriez être plus sensible que les autres à ce problème de mauvais fonctionnement des objets ; mais il peut aussi être question de votre corps...

Sagittaire

La Lune transite votre signe jusqu'à dimanche et vous donne une envie irrépressible de vous évader. Mais vous allez peut-être partir en vacances ce week-end ? La zone A s'y met, alors que la zone C va effectuer un mouvement inverse et rentrer. Mais du moment que vous êtes sur les routes ou dans le train, vous serez content, le plus important pour vous étant de changer d'air. Le 3e décan est, lui, toujours mis à l'épreuve par la présence de Saturne et sa dissonance avec Vénus.

Capricorne

Vous aurez besoin de solitude, pas pour fuir les autres mais pour votre concentration. Plonger en vous-même pourrait vous aider à savoir quelle décision prendre. Et cela concerne surtout les natifs du 3e décan, confrontés à la dissonance du Soleil (les buts) et d'Uranus (l'avenir). Vous devez évoluer, mais cela vous demande de balayer un passé ou un schéma qui n'est plus d'actualité. Et c'est quelque chose qui vous fait peur en tant que Capricorne conservateur.

Verseau

L'un de vos projets sera au centre de vos préoccupations, probablement parce qu'il n'avance pas assez vite à votre goût. Mais rien n'avance jamais assez vite ! Pour vous, qui êtes impatient de nature, le moindre délai vous énerve profondément, et plus les choses traînent plus vous êtes énervé, voire inquiet. Parce que vous avez anticipé un résultat et que vous tromper ne fait pas partie de vos prévisions ! Toutefois, 3e décan vous êtes, vous, dans une période d'accélération.

Poissons

Impossible aujourd'hui de rêver tranquillement dans votre coin ou d'écrire le roman de votre vie : la réalité se rappellera à vous à travers des obligations incontournables. Comme par exemple de payer ce que vous devez, 2e décan. Mais celui qui a le plus de mal en ce moment, et ce n'est pas nouveau, c'est le 3e décan et notamment ceux qui sont nés après les 13/14 mars. Problèmes d'argent ou amours défaillantes, c'est encore une fois la dure réalité qui s'impose à vous.