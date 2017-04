publié le 17/04/2017 à 06:28

Bélier

Les signes de Terre prennent le pouvoir cette semaine et, désolée pour vous, vous ne pourrez pas être vraiment Bélier. Il faudra rester raisonnable et surtout pragmatique. Laissez votre là où vous pourrez le récupérer quand les signes d'Air ou de Feu domineront de nouveau ! Le Taureau (Terre) sera particulièrement en vedette avec l'arrivée du Soleil jeudi dans ce signe et le fait que Mercure et Mars s'y trouvent en début de semaine. Mais Mars passera aux Gémeaux vendredi...

Taureau

Vous serez les champions grâce à l'entrée du Soleil dans votre signe jeudi ; les projecteurs seront braqués sur le 1er décan, qui va aborder une remise en question. En effet, Uranus entrera dans votre signe l'année prochaine et vous devez déjà sentir ses influx un peu stressants et qui vont impacter un domaine de votre vie, vous demandant de faire un grand ménage dans le domaine en question. Vous le sentirez davantage dans les mois qui viennent, surtout juin, juillet.

Gémeaux

Né en mai, vous devrez supporter Mars tout au long de cette semaine, attendez-vous à être en colère, à avoir mille choses à faire ou encore à devoir vous battre. Parfois contre vous-même ou contre un virus, et parfois contre un adversaire. C'est rapide et sans suite, puisque Mars ne laisse jamais de traces. Surtout quand elle est en Gémeaux, signe de dispersion. Autre bonne nouvelle, Vénus fait son retour chez l'ami Bélier et vous pourriez avoir un coup de cœur.

Cancer

Plus aucune dissonance sur votre signe si vous êtes des deux premiers décans et même le 3e aura une paix relative cette semaine. Grâce au Taureau, l'espoir renaît. En réalité, le Taureau représente l'espoir et les projets dans votre ciel de naissance, et c'est vous qui allez les privilégier nous indique la conjoncture. Vous serez plus positif et penserez à votre avenir avec moins d'inquiétude (3e décan). Pour les autres décans, et surtout le 1er, le domaine des échanges est valorisé.

Lion

Si vous avez du fil à retordre en ce moment à cause de votre autorité ou de celle d'un supérieur, sachez que le climat prendra une tournure plus sereine après vendredi. En effet, Mars quittera le Taureau pour les Gémeaux, le signe qui représente vos espoirs et vos projets. Toutefois, le Soleil faisant son entrée en Taureau ce jeudi, vous n'en avez peut-être pas tout à fait terminé avec les questions autour de l'autorité. Il faudra éviter de vous montrer trop inflexible avec certains.

Vierge

Un bon début de semaine, vous serez content de vos résultats (surtout 1er décan) et en recevrez d'agréables compliments. Ne jouez pas la modestie, acceptez-les ! N'allez pas diminuer la valeur de ce que vous avez accompli en disant que "c'est normal". Il faut aussi essayer de vous congratuler vous-même, or c'est quelque chose que vous ne savez pas très bien faire. En revanche, là où vous êtes champion c'est quand il s'agit de vous juger avec sévérité et de douter de ce que vous faites ou êtes.

Balance

Avec la Lune en Capricorne pour démarrer la semaine, vous vous replierez sur vous-même ou alors vous préférerez travailler de chez vous où vous serez plus à l'aise. Ce sera surtout aujourd'hui et demain que vous aurez besoin de prendre du recul, mais à partir de mercredi l'ambiance sera plus " mondaine ", vous aurez davantage envie de sortir et de vous faire remarquer. Peut-être aurez-vous quelqu'un à séduire ? En effet, Vénus se replace face à vous en Bélier, 1er décan, et ça va être chaud !

Scorpion

Votre signe est un franc-tireur mais vous faites aussi partie de ceux qui savent créer et utiliser un réseau amical ou professionnel. C'est au 1er plan en ce début de semaine. Vous pouvez même être très malin dans ce domaine, vous faire de bons alliés, mais vous avez un petit défaut : vous cloisonnez. Vous préservez trop vos fameuses relations et ne créez pas de liens entre elles - peut-être de peur qu'on parle de vous dans votre dos ? Vous avez parfois des tendances un peu paranos !

Sagittaire

C'est le 3e décan qui sera content cette semaine : Vénus et Saturne vont s'éloigner l'une de l'autre alors que Mercure arrive pour leur donner des idées lumineuses. En fait, c'est surtout la dissonance entre Vénus et Saturne qui, se défaisant, leur ôtera un poids des épaules. Toutefois, Saturne et ses leçons de vie demeure en conjonction avec votre Soleil si vous êtes né après le 17 décembre. Elle donne une ou des leçons d'humilité le plus souvent...

Capricorne

Vous ne serez pas du tout mécontent d'une conjoncture valorisante pour votre ego, natif du 1er décan. Mais 3e décan, prévoyez de vives discussions à partir du week-end. On n'y est pas encore, mais Mercure rétrograde en Bélier à partir de vendredi et va se poser pendant plusieurs jours sur Uranus. Et si vous êtes né après le 13 janvier, il faut prévoir d'être pris pour cible par des opposants. Et cela peut venir de quelqu'un de votre famille (privée ou politique).

Verseau

Le seul événement intéressant de la semaine c'est l'entrée de Mars en Gémeaux ce vendredi, vous aurez du coeur à l'ouvrage et des satisfactions personnelles 1er décan. Les décisions que vous avez prises ou les projets sur lesquels vous êtes devraient vous donner toute satisfaction. Mais vous aurez aussi davantage de créativité, et vous en avez déjà pas mal ! Attention, il pourrait y avoir un léger désaccord avec l'un de vos enfants : n'exigez pas qu'il vous décroche la lune.

Poissons

Vous vous sentirez bien mieux sous l'influence des planètes en Taureau, plus décontracté. Mais le 3e décan est toujours à la peine jusqu'en fin de semaine. La dissonance de Vénus et de Saturne se défait, mais elle sera encore active jusqu'à la semaine prochaine, alors tenez bon si vous êtes né après les 16, 17 mars. En revanche, 1er décan, vous aurez tendance à voir la vie en rose ! Essayez quand même de garder les pieds sur terre...