L'horoscope du 13 avril 2017

publié le 13/04/2017 à 06:56

Bélier

La mésentente de Vénus et Saturne est exacte depuis la fin de la semaine dernière et ce n'est vraiment pas la joie. Mais vous saurez mettre de côté ce qui vous dérange et qui peut déranger tout le monde d'ailleurs. Vénus étant rétrograde en Poissons et ce signe représentant le collectif, nous sommes tous touchés par cette dissonance qui accompagne un autre aspect fort de café : la rencontre Soleil/Uranus. Un événement imprévu et attristant, telle est la traduction littérale de cet aspect.

Taureau

Vous serez contrarié, 3e décan, mais ne laissez surtout pas cet épisode passager vous atteindre de trop. Vous avez une très bonne armure en règle générale. Vous n'êtes pas quelqu'un de fragile, sauf peut-être ascendant Cancer, et on dit même que vous avez le cuir épais. Il en faut beaucoup pour vous remuer... Toutefois il y a une dissonance entre Vénus et Saturne, exacte depuis la fin de la semaine dernière : elle, elle peut qu'emplir certains de tristesse.

Gémeaux

Votre 3e décan est sensible à la dissonance Vénus/Saturne, laquelle va hélas durer tout le mois. Elle aura au moins pour avantage de vous endurcir un peu plus. Néanmoins, vous pourriez vous sentir triste ou dévalorisé par une situation d'échec. Rien de mieux pour donner ce fameux coup de pied du fond de la piscine, qui peut vous faire remonter. Certes, pas très rapidement, mais vous remonterez de toute façon à partir de fin juillet.

Cancer

Une décision de dernière minute, parfois très inattendue, pourrait vous sauver 3e décan, à moins qu'on ne vous pousse à prendre une décision indispensable. Vous n'y arriviez pas jusqu'à présent, mais quelqu'un vous tenant le langage de la raison, il est possible que vous changiez soudain d'avis et que vous preniez même les devants. Mais il est vrai que vous pouvez avoir un sentiment d'urgence, surtout si vous êtes né autour des 16, 17, 18 juillet.

Lion

On reparle de la dissonance de Mars, qui est mise en avant pour le 3e décan et qui peut générer une grosse contrariété parce qu'on vous refuse quelque chose. Ou qu'on vous met un obstacle en travers de votre route. Toutefois, ce n'est que Mars... C'est-à-dire que cette planète ne traîne pas et vous engage à régler les problèmes rapidement, dans la mesure de vos possibilités. Or, les possibilités vous les avez, il faut simplement aborder la situation sous un autre angle.

Vierge

Vous aussi vous êtes très réceptif à la dissonance Vénus/Saturne, 3e décan. Elle vous ôte votre joie de vivre et crée un climat qui vous oblige à contrôler vos émotions. Quelle que soit la situation, vous avez tendance à vous replier sur vous-même et à penser exclusivement au problème qui vous préoccupe. Toutefois, il n'est pas exclu que ce problème soit général et que vous y réagissiez un peu plus que les autres. Une conjoncture qui durera jusqu'au 28 avril.

Balance

Ça ira mieux demain, mais aujourd'hui vous devez tout faire pour vous protéger des agressions du monde extérieur car vous y serez plus sensible que d'habitude. Vous êtes de toute façon quelqu'un de très sensible en règle générale, et on sait à quel point vous détestez les conflits. Mais les malheurs des uns et des autres vous touchent aussi beaucoup, et il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui souffrent. Ne les aidez que si elles vous le demandent.

Scorpion

Le ciel est orageux aujourd'hui, surtout pour votre 3e décan qui doit faire patte de velours. Mais de toute façon, le climat n'est serein pour personne semble-t-il. D'un côté l'électrique dissonance entre le Soleil et Uranus, qui peut créer de l'imprévu et de l'autre la dissonance entre Vénus et Saturne qui est attristante et privative. Mais elle peut aussi vous obliger à vous renforcer intérieurement, à être moins sensible. Parce que souvent vous êtes un peu écorché vif...

Sagittaire

Vous êtes obligé de regarder une réalité en face, né après le 17/12, et d'envisager un renoncement. Il vous débarrasserait d'un poids qui pèse sur vos épaules. Le poids d'un éventuel échec et vous n'êtes peut-être pas assez fort, en ce moment, pour le gérer. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez confiance en votre avenir et vous avez raison. N'avez-vous pas l'impression d'avoir brûlé des étapes ? Vous allez peut-être devoir refaire le chemin différemment.

Capricorne

Solidarité et Fraternité sont encore de mise, surtout né après le 15 janvier. Une aide à la décision pourrait vous être utile pour avoir plus confiance en votre avenir. Ou celui de votre entreprise. Mais vous n'êtes pas gâté ces jours-ci, la dissonance du Soleil et d'Uranus vous fragilise et vous rend vulnérable à toute idée de changement. Mais Mars veille et vous pouvez faire appel au courage qui est en vous, vous serez surpris par la force que vous êtes capable de déployer.

Verseau

Vous pourriez dès aujourd'hui vous libérer de l'obstacle dont je vous parlais hier. Votre esprit n'est pas fait comme celui des autres et vos idées sont très créatives. Vous vous en sortirez avec beaucoup d'inventivité, 3e décan : c'est vous qui êtes concerné par la dissonance de Mars (obstacle) et par la possibilité de trouver la solution la plus futée qui soit (harmonie Soleil/Uranus). Le 1er décan semble empêtré dans une relation d'affaires qui n'avance pas.

Poissons

Né après le 15 mars, vous êtes perturbé et même attristé par la dissonance Vénus/Saturne. Votre capacité à l'indifférence pourrait être une bonne protection. Et vous en avez besoin... Quoi qu'il se passe, ne vous dites pas que vous devez compatir, votre nature vous y porte mais il ne faut pas non plus que cela vous fasse souffrir. Vous vous mettez trop souvent à la place des autres et c'est ce qui vous fragilise le plus car vous absorbez tout : leurs joies et leurs peines.