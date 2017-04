L'horoscope du 15 avril 2017

publié le 15/04/2017 à 09:15

Bélier

La Lune est en Sagittaire aujourd'hui et vous donne envie de voyager, soit virtuellement soit réellement si vous êtes de ceux qui partent en vacances. C'est donc au tour de la zone A de partir ou de rester tranquillement chez soi pour se reposer. De plus, ce week-end est favorable à toute prise de distance, la dissonance entre le Soleil et Uranus qui a touché le 3e décan étant terminée, vous allez pouvoir faire le point ; on pourrait vous donner d'excellents conseils, si nécessaire.

Taureau

Les voyages ne sont pas trop votre tasse de thé, le Taureau est plutôt casanier et beaucoup passent leurs vacances avec grand plaisir à la maison ou dans leur jardin. Vous appréciez de vous occuper de la faune et de la flore, c'est le côté très " nature " de votre signe qui aime tout ce qui a des racines profondes, qu'il s'agisse de sentiments et de tout ce qu'il peut construire dans la vie. Il est indispensable pour vous de sentir que les choses sont solides.

Gémeaux

Il y a probablement une réunion amicale ou un rendez-vous amoureux au programme de ce week-end, avec un possible retour de flamme pour ceux du 2e décan. Même si elle est rétrograde, Jupiter vous envoie de bons influx depuis votre secteur sentimental et seuls ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune (nés autour du 4 juin) n'auront pas le cœur à s'amuser ou à voir du monde. Il est possible que vous soyez en train de vivre une séparation, un renoncement.

Cancer

Partir en vacances vous aimez, mais partir tout court vous n'aimez pas. C'est-à-dire que le fait de quitter votre chère maison fait remonter votre crainte de l'abandon. Il y a un poème qui vous correspond très bien, il est de Edmond Haraucourt et il dit : partir c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime... Inconsciemment c'est ce que vous vivez quand vous fermez la porte de votre domicile, quel que soit l'endroit où vous vous rendez. Ou alors il faut que ce soit un endroit où vous avez vos habitudes...

Lion

En plus d'être brave et courageux comme hier, vous serez d'une indéniable élégance dans votre conduite et soignerez beaucoup votre apparence, comme tout bon Lion. Le regard des autres a en effet beaucoup d'importance pour vous, mais pas autant que le regard que vous avez sur vous-même ! Vous êtes parfois impitoyable et ne vous autorisez aucune faute de goût. Et comme vous vous ferez très beau aujourd'hui, on peut se demander si vous n'aurez pas quelqu'un à séduire...

Vierge

On n'y verra que du feu, mais vous vous sentirez nerveux et dérangé dans votre routine. Une chose pourra vous calmer c'est de vous réfugier dans vos habitudes. Elles ont une réelle importance pour la vraie Vierge car elles sont des repères rassurants. Vous avez besoin de ce qui vous est familier, c'est une façon de vous sentir en sécurité. Or, vous ne vous sentirez pas tout à fait en sécurité ce week-end, la faute peut-être à un départ en vacances ?

Balance

Les tensions retomberont si vous avez le courage d'initier une vraie discussion avec la personne qui en est responsable. Dites ce que vous avez sur le cœur, 3e décan. Et vous avez sûrement beaucoup à dire, vu tout ce que vous avez accumulé et que vous n'osez pas sortir de peur de créer une situation de crise. Pourtant, que vous le vouliez ou non, la crise est là et vous n'avez pas intérêt à la fuir. Au contraire, plus vous l'affronterez, plus vous avez des chances de repartir d'un bon pied.

Scorpion

Quelqu'un vous a manqué ces derniers temps ? Eh bien, c'est terminé car Vénus reprend son chemin tout en envoyant de bons influx aux natifs du 3e décan. Bon ce n'est pas pile aujourd'hui que vous allez le sentir mais plutôt en milieu voire en fin de semaine prochaine. Toutefois, l'air sera plus léger à partir d'aujourd'hui. 2e décan, Jupiter étant encore rétrograde jusqu'au 10 juin, les tracasseries dont vous pouvez être victime devraient diminuer après cette date.

Sagittaire

Vous êtes toujours sous perfusion de grand air et d'espace, c'est un besoin naturel chez vous et vous avez en effet la possibilité de larguer les amarres ce week-end. C'est la Lune dans votre signe qui le dit... Mais demain, elle sera conjointe à Saturne et ça ne sera pas une partie de plaisir pour le 3e décan qui se sentira mis à l'écart, ou qui s'y mettra lui-même. Il y a toutefois de l'espoir que ça se termine car Vénus reprend une marche directe aujourd'hui. Encore quelques jours de patience.

Capricorne

Comme le Cancer, si vous aimez les voyages et le dépaysement, vous n'aimez pas partir de chez vous. En général, vous êtes très attaché à l'endroit où vous vivez. Ce sont vos racines et beaucoup de Capricorne vivent d'ailleurs à l'endroit où ils ont vécu avec leurs parents... ou restent très longtemps au même endroit. Parce qu'ils y ont construit quelque chose et que c'est important pour votre signe de construire. 3e décan, les astres vous laissent enfin tranquille !

Verseau

Un week-end sympa et chaleureux, vous serez bien entouré et aurez des activités qui ne vous sont pas habituelles. Changer la routine vous fera beaucoup de bien ! Quel que soit votre âge vous aurez envie d'innover ; pour le Verseau, innover c'est comme prendre une boisson énergisante, cela le stimule intellectuellement tout en faisant monter son taux d'adrénaline. Par ailleurs, Vénus reprend sa route et ceux qui avaient un souci financier vont pouvoir le régler dans les dix jours.

Poissons

Vous vous dites que vous trouverez toujours du temps pour vous, mais non. A trop vous occuper des autres, vous vous accordez très peu de moments de liberté. Des moments où vous seriez seul avec vous-même et où vous pourriez réfléchir à votre situation... Et en ce moment, celle du 3e décan n'est pas très réjouissante, mais il y a de l'espoir ! En effet, Vénus reprend une marche directe aujourd'hui et va progressivement terminer sa dissonance avec Saturne ; fin de semaine prochaine.