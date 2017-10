L'horoscope du 25 octobre 2017

publié le 25/10/2017 à 06:48

Bélier

Votre colère, celle qui est là depuis toujours, sera un puissant moteur pour avancer. Notamment 1er décan, qui reçoit des influx révélateurs sur la nature de cette colère. Disons qu'une situation d'insatisfaction se répète et vous montre où se situe le problème. 2e décan, l'opposition de Vénus a plusieurs fonctions, et surtout celle d'agrémenter votre vie sociale par des sorties, voire des rencontres prometteuses. Mais 3e décan, vous êtes toujours face à une expérience de vie un peu difficile.

Taureau

Une journée riche en relations enrichissantes, pour peu que vous soyez ouvert sur le monde, 1er décan, et que vous ne rejetiez pas ce que vous ne connaissez pas. Il arrive que vous soyez limité par votre peur du monde extérieur et de ce qui s'y passe. 2e décan, soit votre travail vous plaît beaucoup en ce moment parce qu'il a un côté plus créatif que d'habitude, soit vous trouvez soudain du charme à l'un de vos collègues ou collaborateur. 3e décan, vous vous imposez des restrictions qui ne sont peut-être pas si utiles que vous le pensez ; mais vous avez peur de " perdre ".

Gémeaux

Ne vous laissez pas influencer par un/e vendeuse dans un magasin où vous êtes entré juste pour voir. Vous pourriez en ressortir avec quelque chose d'inutile et vous vous en voudrez de ne pas avoir su résister au baratin de l'autre. Ce qui est souvent le cas ! 2e décan, Vénus est une alliée de poids pour ceux qui ont quelqu'un à séduire, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Votre sourire, votre gaieté seront de bons atouts. Quant au 3e décan, né avant le 15 juin, vous êtes enfin sorti des griffes de Saturne (et pour 6/7 ans !).

Cancer

Ce sera la faute de l'autre si vous êtes mal luné, 1er décan, alors que vous avez peut-être dit ou fait quelque chose de provocant. Repassez-vous le film dans votre tête et tâchez de critiquer votre comportement. Si vous n'y voyez rien d'agressif à l'endroit de l'autre, alors vous pouvez lui en vouloir ! 2e décan, une réunion familiale pourrait être au programme d'ici lundi prochain, à moins que vous ne soyez amené à revoir quelqu'un de votre passé. 3e décan, vous êtes dans le rejet d'une situation et cela s'éternise.

Lion

Soyez offensif natif de juillet et si vous avez quelque chose à négocier n'hésitez pas à vous imposer, tout en vous montrant respectueux de votre interlocuteur, bien sûr. Il ne s'agit pas de lui aboyer dessus mais au contraire de le persuader que ce que vous demandez est justifié. 2e décan Vénus vous promet des réponses favorables à toute demande et accentue votre art de la négociation s'il s'agit d'argent (on vous en doit peut-être et il s'agit de le récupérer). 3e décan, vous allez réaliser très bientôt l'un de vos projets ou espoirs.

Vierge

1er décan, d'ici le 25 novembre, vous aurez la satisfaction d'obtenir qu'on vous écoute, qu'on vous lise ou qu'on vous accepte, éventuellement dans un nouveau boulot. Je vous le redis, Jupiter vous est favorable cette année et vous invite à vous diversifier dans tous les domaines. 2e décan, Mercure vous rend plus persuasif que d'habitude et même si vos interlocuteurs ne sont pas très faciles, vous vous en sortirez avec les honneurs, avec une promesse à la clé. Mais ne vendez pas la peau de l'ours... 3e décan, né après le 17 septembre vous êtes encore plombé par Saturne.

Balance

Lune et Mars étant fâchées, les natifs de septembre risquent eux aussi d'être fâchés après un de leurs proches. Et cette fois, il faudra que vous affichiez votre colère. Vous ne pourrez pas la garder pour vous et c'est tant mieux. Les colères refoulées sont du poison. 2e décan, Vénus est chez vous, aussi tout vous réussit tant en amour que dans d'autres domaines, en particulier celui de l'argent (jusqu'à dimanche). 3e décan vous prenez de l'assurance face à un partenaire qui a tendance à vous maltraiter.

Scorpion

Le 1er décan devrait profiter des intéressantes propositions que lui fait Jupiter, mais n'attendez pas que cela vous tombe tout cuit. Il faut un peu y mettre du vôtre. Et, travers typiquement jupitérien, attention à ne pas vous croire plus fort et plus intelligent que les autres. 2e décan, vos amours sont un peu au point mort mais vous ne faites rien non plus pour que cela change... Toutefois, vous affrontez quelques problèmes. 3e décan, attention à rester réglo côté finances et à payer vos dettes, sinon vous recevrez un courrier désagréable d'ici peu.

Sagittaire

Vous serez affamé aujourd'hui, autant de bons petits plats que d'argent. Vous serez d'ailleurs très malin et saurez tirer le meilleur parti d'une affaire, 1er décan surtout. Les bons influx de Mars vous apportent une aide conséquente. 2e décan, un bon aspect de Vénus vous voit maître dans l'art de séduire ou, pour certains, de faire d'agréables projets avec leur partenaire. Ambiance chaleureuse pour vous. Quant au 3e décan, il reçoit toujours la dissonance de Saturne, qui freine et qui frustre.

Capricorne

Natif de décembre, la Lune est chez vous aujourd'hui, essayez de ne pas trop zapper vos émotions comme vous le faites souvent. D'autant plus qu'elles seront fortes ! En effet, la Lune sera en amitié avec Jupiter toute la journée et un effort portera ses fruits. 2e décan, Mercure facilite vos échanges et vous donne des idées, un projet étant pour vous aussi dans les tuyaux ; à concrétiser très bientôt. A moins qu'une relation amour/amitié ne soit en vedette. 3e décan, il y a toujours un virage à prendre.

Verseau

Comme toujours avec la Lune en Capricorne, vous aurez la tête ailleurs et oublierez quelque chose, quelqu'un, ou encore ferez une gaffe, une erreur qui vous contrariera. Cela ne concerne que le 1er décan et ce sera transitoire puisque ce sera un effet de la Lune. 2e décan, Vénus vous offre l'occasion de faire la fête ou alors de partir en vacances pour quelques jours. Il peut en effet y avoir une distance entre vous et votre partenaire. 3e décan Saturne et Uranus vous poussent à franchir un cap important, une avancée dans votre carrière.

Poisson

Vous serez bien conseillé si vous êtes du 2e décan mais il se peut aussi que vous vous fassiez remarquer en étant très audacieux dans l'expression de vos opinions. Dans l'ensemble vous serez content de vous ! 1er décan, un petit coup de calcaire aujourd'hui, la Lune étant en dissonance avec Mars, et cela touchera probablement (comme souvent) le domaine de l'argent. 3e décan, soyez patient si vous êtes né après le 14 mars, surtout si vous cherchez un boulot, ça ne sera plus très long.