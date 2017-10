L'horoscope du 24 octobre 2017

publié le 24/10/2017 à 06:40

Bélier

Si vous êtes du mois de mars, vous avez intérêt à mettre de l'eau dans votre vin jusqu'au 8 novembre, sinon les querelles et autres scènes vont se succéder. En effet, Mars s'oppose à vous et vous dit qu'il faut vous adoucir et contrôler votre agressivité. Au boulot, si vous travaillez en équipe, attention à vos relations avec vos collègues, ça risque de chauffer un peu, surtout si vous prenez inconsciemment le rôle de chef. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, il faut au contraire vous fondre dans l'équipe.

Taureau

Je vous ai tracé les grandes lignes hier, mais il ne faut pas oublier les détails qui font le quotidien et il y en a précisément un qui vous agacera si vous êtes d'avril. Parfois un détail de santé qui sera comme un caillou dans votre chaussure car vous y penserez constamment. En revanche, 2e décan né après le 2 mai, c'est un détail agréable qui se rappellera à vous aujourd'hui et peut-être demain aussi. Quelque chose qui est lié à vos amours, à vos plaisirs ou à vos créations.

Gémeaux

Le 3e décan sera sensible à l'opposition Lune/Saturne, mais vous en avez connu de pires récemment. C'est juste un rappel pour que vous n'oubliez pas la leçon de Saturne : la planète cherche à vous apprendre une chose essentielle pour vous, à savoir qu'il ne faut rien faire de manière précipitée ni vous engager sans réfléchir auparavant. Vous êtes souvent phobique de l'engagement d'ailleurs et vous vous sentez prisonnier quand vous êtes dans une relation et même parfois un boulot.

Cancer

L'aspect du jour, la conjonction Lune/Saturne, devrait juste vous procurer de l'ennui. Votre travail ne vous passionnera pas, vous le trouverez répétitif et inutile. De plus, si vous êtes de juin et nonobstant le bon aspect de Jupiter, vous risquez de vous énerver facilement et d'être trop réactif avec vos proches. Quelque chose vous irritera, peut-être un choix que vous avez à faire, une décision que vous devez prendre et vous ne savez pas quoi faire parce que... vous ne voulez rien lâcher !

Lion

2e décan, Mercure s'occupe de vous jusqu'au 30 octobre. Vous allez devoir corriger une maladresse, un mot malheureux et pour cela mettez votre orgueil au rencart. Une fois que ce sera fait, Vénus vous aidera à trouver les mots qui adoucissent et qui apaisent. Cela dit, vous n'en penserez par moins car vous aurez un jugement assez sévère sur la personne à qui vous avez mal parlé et qui peut autant être un parent qu'un enfant adolescent avec qui l'entente n'est pas terrible.

Vierge

Vous aussi vous serez très sensible à la rencontre Lune/Saturne, elle peut ranimer un fond de tristesse ou provoquer une forte nostalgie d'un passé révolu à jamais, 3e décan surtout. Il est possible que vous ayez perdu quelqu'un, ou qu'on vous ait rétrogradé dans votre job, voire que vous l'ayez perdu. Mais, normalement, Jupiter devrait vous proposer plusieurs solutions d'ici quelque temps, début 2018 en particulier : Saturne aura quitté le Sagittaire et ne vous ennuiera plus.

Balance

2e décan, vous êtes avantagé par la présence de Vénus dans votre décan, que ce soit sur le plan financier avec une possible rentrée, ou dans le domaine amoureux. Cela dit, vous risquez d'être très en demande d'attention exclusive et de câlins, surtout né autour des 10, 11, 12 octobre et nul ne pourra vous donner ce que vous réclamez et qui selon vous serait parfait. Mais ce sont des attentes qui datent de l'enfance, il n'y a que vous qui pouvez y répondre.

Scorpion

Une légère frustration en vue avec la rencontre Lune/Saturne vers 14h, mais c'est probablement vous qui vous priverez d'un plaisir que vous aviez en tête. Une dépense éventuellement. Rien de très important et cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 15 novembre (3e décan). Mais si vous êtes du 2e décan, Mercure s'installe chez vous et va booster votre communication. Vous ouvrirez plus facilement le dialogue, avec tout de même une tendance à la taquinerie qui peut en énerver plus d'un.

Sagittaire

La conjonction Lune/Saturne se fait dans votre 3e décan et risque d'accentuer une sensation d'échec ou de perte de confiance. Seulement pendant quelques heures. Pour ne plus ressentir ces baisses de moral parfois importantes (tout dépend du rôle de Saturne dans votre thème), il va falloir patienter jusqu'en décembre. Saturne quittera définitivement votre signe précisément le 20 décembre. Né à la fin du 3e décan (20, 21 décembre), vous supporterez encore la dissonance une petite quinzaine.

Capricorne

Vous hériterez de Saturne en décembre et ceux de décembre ressentent déjà sa présence positive pour leurs ambitions, ou négative pour leur confiance en eux. Cela dépend de la position de Saturne dans votre thème de naissance, mais de toute manière elle est chez elle en Capricorne, donc elle est d'autant plus forte. Elle ne reçoit aucune dissonance des autres planètes lentes et pourra certainement vous aider à obtenir encore plus de responsabilités. Trop.

Verseau

Le zodiaque est bienveillant pour ceux de janvier, mais le 3e décan n'est pas mal non plus grâce aux aspects de Saturne et Uranus. Vous faites du neuf avec du vieux ! Saturne vous incite à monter un projet très sérieux mais qui n'a rien de nouveau au départ ; cependant, le bon aspect d'Uranus vous permet d'y ajouter une touche personnelle, technique ou pas, qui finalement vous permettra de différencier votre projet de ceux des autres. A votre avantage, bien sûr.

Poissons

3e décan, vous serez sensible à la rencontre Lune/Saturne. Il semble que le sentiment de ne rien pouvoir faire pour vous rendre utile et pour aider autrui, vous déprime. Vous vous sentez impuissant face à la détresse humaine, que ce soit chez nous ou quelque part dans le monde, et cela pourrait vous faire monter les larmes aux yeux. Le 2e décan pourrait aussi se sentir concernés, Vénus et Neptune (générosité) étant en relation aujourd'hui. Seul le 1er décan est, d'une certaine manière, à la fête.