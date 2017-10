L’horoscope du 22 octobre 2017

publié le 22/10/2017 à 08:06

Bélier

C'est obligatoire et vous vous en apercevrez très vite, il va falloir canaliser votre agressivité sinon vous risquez de blesser la sensibilité de ceux que vous aimez. Avec Mars à l'opposé de votre signe (la Balance vous fait face sur la roue du zodiaque), vous êtes obligé de réfléchir avant de parler, d'agir ou de faire des choix : vous ne pouvez pas agir impulsivement comme vous le faites souvent. Attention, il peut y avoir un désaccord avec votre partenaire, il faudra vous montrer conciliant.

Taureau

Vous qui n'aimez pas être pressé par le temps et par les autres, vous serez contrarié parce qu'on vous fera remarquer que vous êtes trop lent à faire votre travail. À quoi vous pourrez rétorquer que peut-être vous êtes lent, mais que le travail est bien fait contrairement à d'autres qui sont rapides mais qui bâclent. Ou alors vous pouvez aussi faire un petit effort pendant trois ou quatre jours et montrer que vous êtes de bonne volonté. Mais cela vous cassera sérieusement les pieds !

Gémeaux

Mars en Balance vous sera très utile si vous avez quelqu'un à conquérir, ou si vous voulez montrer ce que vous valez à un supérieur. 1er décan jusqu'au 7 novembre. La conjoncture est très active et dynamique, quoi que vous fassiez vous y mettrez toute votre énergie et tout votre cœur aussi ! Les activités artistiques seront également au premier plan pour certains, à moins que vous ne vous offriez un soin esthétique, voire une petite opération dans ce domaine.

Cancer

Vous n'aurez pas un caractère facile pendant quelques jours ! En effet, Mars en Balance accentuera les hauts et les bas que connaissent souvent vos humeurs. 1er décan, vous y serez sensible jusqu'au 7 novembre, 2e décan du 7 au 23, 3e décan du 23 au 9 décembre. Chacun ressentira les influx de Mars deux ou trois jours, voire quatre au maximum. Vous pouvez aussi attraper froid sous cette conjoncture, ou être contrarié par l'attitude d'un membre de la famille.

Lion

Rapide, efficace, beau parleur, vous risquez malgré tout d'être un peu trop grande gueule comme on dit. Vous allez devoir canaliser vos pensées comme vos paroles car vous ne mettrez pas assez de distance entre ce qui vous vient en tête et vos actes (paroles ou gestes). En gros, vous aurez tendance à zapper l'étape réflexion pour vous concentrer sur l'action. Il pourrait aussi y avoir un désaccord avec l'un de vos proches, vous aurez le dessus mais ne forcez pas trop le ton.

Vierge

Mars occupe maintenant votre secteur des gains et acquisitions, vous aurez donc une dépense obligatoire à faire, ou devrez prêter de l'argent à l'un de vos proches. En effet, votre maître (Mercure) occupe le secteur qui représente l'entourage et le Soleil y fera son entrée demain. On peut donc en déduire qu'il y aura une histoire d'argent (Mars en Balance) avec un proche (Soleil ou Mercure en Scorpion). Mais vous pouvez aussi avoir à trouver une solution à une question restée sans réponse.

Balance

Inquiet d'un éventuel conflit, vous ferez tout pour éviter les querelles, mais soyez aussi attentif à vous et aux actes irréfléchis, vous risquez de vous faire mal bêtement. Mars représente l'agressivité et souvent, chez la Balance, elle est retournée contre soi. Evitez les gestes brusques et les prises de risques inutiles. 2e décan, Vénus débarque chez vous et vous rend plus amoureux, ou plus séducteur si vous cherchez l'âme sœur. Mais le monde de l'art, de la beauté peut aussi beaucoup vous attirer.

Scorpion

Vous serez légèrement désarmé avec Mars en Balance. Pour atteindre vos buts, vous ne serez pas aussi motivé que d'habitude et vous pédalerez un peu dans la semoule. C'est-à-dire que vous vous dépenserez en vain, sans obtenir de résultat. Mais ne luttez pas, de toute façon ça ne durera que trois ou quatre jours et si vous lâchez prise, les choses se feront d'elles-mêmes, sans que vous ayez à intervenir. Cela dit, pour un Scorpion, lâcher prise est toujours une vraie difficulté.

Sagittaire

Mars navigue à présent dans un secteur qui représente vos projets et vous serez très offensif dans ce domaine. Chacun à votre tour, vous aurez une occasion à saisir. Pour le 1er décan, ce sera jusqu'au 7 novembre, pour le 2e du 7 au 23 et le 3e du 23 au 9 décembre. Des périodes où vos relations professionnelles ou amicales seront également au premier plan, mais avec un bémol dans certains cas ; il faudra apaiser un éventuel conflit avec un ami, à moins que vous ne rivalisiez avec quelqu'un.

Capricorne

Non seulement vous serez surchargé de travail, mais vous aurez un délai de remise à respecter et vous serez persuadé de ne pas avoir assez de temps devant vous. Vous accélérerez le mouvement inutilement car de toute évidence le temps ne vous manquera pas. Du coup, vous négligerez un peu trop votre vie personnelle, familiale, pour vous investir à fond dans vos objectifs. Attention aussi à un éventuel désaccord avec un supérieur ; il ou elle peut vous refuser quelque chose (1er décan jusqu'au 7/11).

Verseau

Mars en Balance va décupler courage, volonté, esprit d'entreprise et stimuler l'envie de vous dépasser. Cela ne peut que donner de bons résultats dans votre boulot. Il se peut aussi que vous vous déplaciez à l'étranger pour votre travail, ou que vous vous prépariez activement à partir quelques jours pour le plaisir. Les voyages et les échanges avec l'étranger sont effectivement en première ligne pendant le séjour de Mars en Balance. 1er décan, Mars sera à vos côtés jusqu'au 7 novembre.

Poissons

En-dehors de doper votre libido, qui a pu être paresseuse ces derniers temps, Mars en Balance risque de vous créer une contrariété dans le domaine des finances. On vous réclamera quelque chose que vous n'avez pas payé, ou c'est vous qui aurez à taper du poing pour récupérer une somme. Apparemment, il ne s'agit pas de votre salaire mais plutôt d'une somme que l'on vous doit en dédommagement, ou une prime pour certains. Vous aurez trois ou quatre jours chacun pour le faire.