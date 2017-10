L'horoscope du 23 octobre 2017

publié le 23/10/2017 à 06:22

Bélier

Si vous êtes né en mars et début avril, vous risquez d'être en plein dans une histoire d'héritage, de partage d'un bien, ou encore obligé de vendre quelque chose. C'est l'ambiance de la période Scorpion et cela peut même durer au-delà car Jupiter (la loi, l'administratif) va circuler dans ce signe toute l'année. Il devrait y avoir une " crise " dans ce domaine, plus ou moins forte selon votre thème natal. Mais ne croyez pas que vous êtes dans une impasse, tout a une solution !

Taureau

La conjoncture s'oppose à vous, vous pouvez autant faire une rencontre amoureuse ou trouver un associé à votre affaire, qu'être en train de divorcer officiellement. Pour certains cependant, l'occasion pourrait leur être offerte de faire un beau voyage, de partir loin de chez eux... Vous êtes pourtant très casanier de nature, mais là ce sera trop tentant. En ce qui concerne une possible rencontre/association, vous serez d'une méfiance excessive qui peut faire capoter votre projet si vous n'y prenez pas garde.

Gémeaux

L'actuelle rencontre du Soleil et de Jupiter en Scorpion risque de faire flamber un problème qui pourrait se régler de lui-même si vous ne cherchiez pas à tout contrôler. Si vous constatez que le problème empire au lieu de s'arranger, essayez de lâcher prise, c'est la seule chose à faire, même si l'influence du Scorpion vous incite à rester sur vos positions, à ne pas bouger, quitte à prendre des coups. Mais cela devrait passer rapidement, et seul le 1er décan est concerné.

Cancer

Vous pourriez bien être sur un petit nuage si vous êtes né en juin et début juillet ! Il y a du romantisme dans l'air, il est donc possible que vous soyez tombé amoureux. Des sentiments très épanouissants pour la plupart d'entre vous, mais n'allez pas tout de suite imaginer une vie de couple, des enfants, etc. Vous risqueriez de faire fuir l'autre qui a peut-être besoin de temps pour se mettre vraiment dans la relation. En couple, si vous voulez un enfant, ça pourrait être pour cette année !

Lion

La période Scorpion est un des temps forts de votre année, elle vous permet de terminer quelque chose, puis de tourner une page et de repartir presque de zéro. La Tradition dit que ce secteur du zodiaque, pour le Lion, est celui du début et de la fin des choses... On ne prend pas la Tradition au pied de la lettre, mais vous pouvez effectivement terminer un travail, par exemple, et vous réinvestir dans un autre. D'ailleurs, vous êtes déjà très occupé si vous êtes né en juillet !

Vierge

Le Soleil booste Jupiter, qui booste le domaine des apprentissages et de la diffusion d'un savoir. Vous pouvez, en ce moment, enseigner ou apprendre quelque chose. Faire un stage ou une formation, par exemple, qui vous sera très utile à l'avenir. Mais les relations avec les proches ont aussi leur importance avec Soleil/Jupiter en Scorpion : vous pourriez avoir resserré les liens avec une personne et développer une très agréable complicité à travers un centre d'intérêt commun.

Balance

Le Soleil et Jupiter Scorpion occupent un signe zodiacal qui correspond aux choses matérielles qui peuvent vous causer du souci : le manque d'argent par exemple... Vous vous creuserez la tête pour trouver une solution et monterez au créneau, surtout si vous êtes du 1er décan : vous ne pouvez pas rester sans réagir en ce moment car Mars se trouve en conjonction avec votre Soleil. Cela dit, les plus chanceux peuvent également voir leur situation financière s'améliorer rapidement.

Scorpion

Bon anniversaire ! Si vous le fêtez ces jours-ci, vous commencez votre année sous la conjonction du Soleil et de Jupiter, un important facteur chance d'après la Tradition. Nous en avons déjà parlé, mais cela prend encore plus d'importance avec l'entrée du Soleil dans votre signe, lequel va probablement magnifier les effets de Jupiter. Sauf si la planète n'était pas en très bon état dans votre thème natal, auquel cas vous aurez quelques tracasseries administratives à supporter.

Sagittaire

Chaque fois qu'il y a du temps qui passe, quelque chose s'efface, a dit Jules Romains. Si vous avez quelque chose à oublier, la période Scorpion y est favorable. Votre monde sensible envahit une grande partie de votre espace, et vous n'aimez pas ça car vous ne pouvez pas bien contrôler vos émotions, vous en êtes tout déstabilisé. Selon vous, la meilleure façon de vous en sortir c'est d'oublier très vite ce qui vous dérange... Mais est-ce la bonne solution ? Il est bon d'accueillir ses émotions...

Capricorne

Le Scorpion gère tout ce qui a trait à l'amitié, à la solidarité et aux projets. Le Soleil dans ce signe, accolé à Jupiter, indique que vous bénéficierez de la solidarité. Ou que vous-même serez d'un grand secours à quelqu'un. Vous remuerez ciel et terre pour aboutir, c'est ce que révèle Mars au zénith de votre thème. Vous pourriez même solliciter des personnes qui ne sont pas très concernées par ce genre d'action et vous vous exposez donc à un refus qui vous mettra en colère.

Verseau

Le Soleil, Jupiter et Mercure trônent à présent au zénith de votre zodiaque, et cela pourrait indiquer que vous atteignez un but, que l'un de vos projets séduit beaucoup. Cela concerne surtout les natifs de janvier, mais ceux de début février ne sont pas à exclure... On pourrait aussi vous faire une proposition, ou vous l'avoir déjà faite, et vous la dégustez avec plaisir depuis quelques jours. C'est quelque chose qui peut beaucoup vous faire avancer dans votre carrière... Il peut aussi y avoir une promotion que vous attendiez.

Poissons

Une très bonne période pour tous les Poissons, à commencer par le 1er décan. Des portes sont en train de s'ouvrir et votre rayon d'action s'élargit considérablement. Evidemment, cela se fait pour chacun à son niveau et ce qui est une chance pour les uns n'en sera pas pour d'autres. Certains pourraient reprendre des études, faire une formation, quelque chose qui les fera progresser et leur permettra certainement de mieux gagner leur vie. Vous vous déployez et croquez la vie à belles dents.