L’horoscope du 21 octobre 2017

publié le 21/10/2017 à 08:20

Bélier

Je vous parlais de conflit hier et il est encore dans votre actualité. Mais il est possible que cela se passe intérieurement, entre vous et vous à propos d'un choix à faire. Nous sommes encore en période Balance, celle des choix précisément, et la Lune en Scorpion peut être un indicateur de conflit intime, par opposition à la Lune dans votre signe où le conflit est toujours ouvert. C'est une ambiance qui va tous vous concerner avec l'arrivée du Soleil en Scorpion lundi.

Taureau

Si vous avez un projet d'association, la période actuelle et les prochaines semaines sont décisives. Mais gare aux associations avec des amis, ce n'est pas conseillé. A terme, il y aura des problèmes, surtout si vous êtes né en avril ; 2018 pourrait vous voir confronté, précisément, à un problème d'association surtout vers le mois de mai. En prévision, établissez des règles ou un contrat que votre associé ne pourra pas zapper et que vous non plus ne pourrez pas zapper. Il faut que vous soyez à égalité.

Gémeaux

Né fin mai, ce n'est pas le nirvana mais il y a du plaisir et de la détente au rendez-vous de ce week-end. Quant aux autres décans, ils n'auront pas une minute à eux. Ils auront l'impression (fausse, le plus souvent) qu'on fait exprès de les contrarier en leur imposant des contraintes dont ils ne veulent pas. Mais vous ne pourrez pas les zapper, apparemment. Cela dit, c'est une affaire de quelques heures, alors prenez votre mal en patience si vous le pouvez.

Cancer

Ceux de juin continuent à avoir les faveurs du ciel, même s'il y a un petit problème avec un enfant ou avec l'une de vos productions. Ce sera très vite aux oubliettes. D'autant plus que le Soleil va entrer lundi en Scorpion et qu'il passera sur les traces toutes fraîches de Mercure et de Jupiter, les deux planètes étant encore plus ou moins conjointes ce qui est un indéniable facteur d'accomplissement. Toutefois, l'arrivée de Mars en Balance demain peut provoquer un petit conflit (né en juin donc).

Lion

Aujourd'hui encore, vous serez un peu à fleur de peau et on aura beau vous rassurer, vous réconforter, rien n'y fera. Vous aurez le blues, mais ça vous passera demain. La Lune en Scorpion et le Soleil en Balance agissent pour faire remonter des souvenirs ou vous présenter le passé comme étant mieux que le présent. Et pourtant... Ne vous enfermez pas dans votre nostalgie, ce n'est pas positif pour un signe de Feu comme le vôtre qui a besoin d'aller de l'avant, de ne pas se retourner.

Vierge

Vous êtes très habile ces jours-ci, manuellement pour les uns et intellectuellement pour les autres. Vous ferez tout pour qu'on pense de la même manière que vous, vous ne serez tranquille que si vous sentez une totale adhésion de vos proches à vos idées ou à vos opinions. Et il faut dire que vous n'aurez pas trop à vous plaindre de votre entourage, ils regarderont dans la même direction que vous, sauf peut-être né dans les derniers jours du signe (21, 22 septembre), Mars (colère) est là jusqu'à demain.

Balance

Que vous soyez en vacances ou non, vous avez un budget à tenir, aussi soyez vigilant aujourd'hui car vous pourriez bien faire quelques excès côté dépenses. Vous n'êtes pas réellement panier percé de nature, pas comme les Gémeaux peuvent l'être, mais vous avez du mal à résister aux belles choses et si vous parvenez à faire un choix, vous ne regardez pas trop à la dépense. Toutefois, il faut peut-être aussi, comme d'habitude, remplir votre réfrigérateur.

Scorpion

Vous aurez envie de vous fondre dans le décor, de faire comme si vous n'étiez pas là, votre but étant de rester spectateur et d'observer les comportements des autres. On aura l'impression que vous êtes passif, ou indifférent au monde extérieur, mais il ne faudra pas se fier aux apparences : intérieurement, vous serez très actif ! Par ailleurs, né fin octobre, Mercure est conjointe à votre Soleil et accentue votre esprit critique ainsi que votre humour, parfois un peu vache.

Sagittaire

On aura l'impression que vous êtes indifférent à tout et ce sera peut-être vrai, après tout. Vous avez eu trop de déconvenues récemment pour ne pas vous blinder. Espérons que ce sera provisoire et que tout reviendra à la normale demain, avec l'arrivée de la Lune dans votre signe. Certains pourraient avoir l'air absent parce qu'ils seront très rêveurs, ou qu'ils mettront un plan sur pied dans leur tête. De toute façon, vous allez pouvoir concrétiser des projets à partir de demain.

Capricorne

Vous entrez dans une période où les projets et les espoirs sont au premier plan, avec la possibilité d'en réaliser au moins un, et pas plus tard que la semaine prochaine. La Lune valorise toujours Jupiter en Scorpion, et c'est le Soleil qui y arrivera lundi qui vient. Mercure se trouve aussi dans ce même signe/secteur qui représente en effet projets et espoirs, mais aussi vos amitiés, vos relations de boulot et toute personne susceptible de vous aider. Mais vous aussi pourrez être une aide précieuse...

Verseau

Rien ne manque à votre panoplie du parfait petit anarchiste et jusqu'à demain il faudra se résigner à vous voir contredire vos proches, juste pour vous amuser à les narguer. Vous adorerez choquer, provoquer des réactions chez les autres, ou même chez votre conjoint si vous êtes à deux. Vous trouvez qu'il ou elle s'encroûte un peu à l'approche de ce mois de novembre, le plus triste de l'année selon beaucoup de gens. Enfin, surtout ceux qui sont météo-sensibles.

Poissons

La chance continue à être de votre côté si vous êtes de février. Chez certains, il s'agit plutôt d'une sensation de bien-être et la certitude d'être là où vous voulez être. La détente est évidemment au programme et si vous êtes d'habitude quelqu'un de stressé, on ne vous reconnaîtra pas. Un beau voyage peut également être au programme, à moins que vous ne vous dépaysiez d'une autre manière. Mais il faudra attendre l'arrivée de Vénus en Scorpion pour vos amours (le 7 novembre).