L’horoscope du 20 octobre 2017

publié le 20/10/2017 à 06:30

Bélier

Je ne dis pas que vous chercherez le conflit, mais il y aura bel et bien un différend avec quelqu'un qui semble être en concurrence avec vous, ou qui est jaloux de vous. Et cela pourrait évoluer en conflit pour ceux du 1er décan (nés en mars) qui vont recevoir l'opposition de Mars à partir de dimanche, celle-ci étant déjà un peu active pour le début du signe. Mais pas de quoi vous inquiéter outre mesure, avec Mars tout se complique et se solutionne très rapidement.

Taureau

Lune, Jupiter, Mercure s'opposent à vous, vous avez donc un choix à faire si vous êtes du 1er décan, certains se demandant s'ils doivent entamer une procédure. Pour un divorce ou pour autre chose, ils sentiront qu'il vaudrait mieux pour eux faire appel à la justice. Mais vous pouvez aussi attendre la décision d'une cour de Justice si vous avez déjà entamé une procédure. Vous partez en vacances ? Apparemment, vous n'aurez pas beaucoup le temps de vous reposer !

Gémeaux

Vous pourriez accoucher ou avoir accouché, que ce soit d'un enfant ou d'une bonne idée qui ne demande qu'à être développée. Mars vous y aidera à partir de dimanche. En effet, la planète sera en bon aspect avec vous (1er décan jusqu'au 7 novembre) et va vous redonner une énergie que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps. Par ailleurs, 2e décan, Vénus vous enverra de doux rayons à partir de dimanche, de quoi passer de très bonnes vacances le cas échéant.

Cancer

La conjoncture est très favorable à ceux qui sont nés en juin et c'est déjà le cas depuis quelque temps. Mais cela se poursuit et fait bouger votre vie affective. La naissance ou la future naissance d'un enfant pourrait vous réjouir, tout comme un événement heureux d'une autre nature peut être au programme. Comme une rencontre amoureuse par exemple, ou tout simplement une progression personnelle qui vous invite à avoir une meilleure estime de soi.

Lion

Très émotif et sensible, vous serez remué intérieurement par des images du passé ou par la présence d'une personne que vous aviez perdue de vue il y a longtemps. Trois planètes, dont Jupiter, évoluent dans un secteur qui parle du passé, parfois de votre enfance ou adolescence, et il pourrait donc se passer quelque chose dans l'un de ces domaines. Mais la maison peut aussi être au centre de vos préoccupations avec un éventuel achat immobilier ou un déménagement pour certains.

Vierge

Les déplacements sont au premier plan, vous allez probablement partir quelques jours, ou tout simplement accompagner vos enfants sur leur lieu de vacances. Du coup, il s'agira plutôt d'un aller-retour... Les événements de ce week-end qui arrive seront de toute façon liés aux déplacements mais aussi aux échanges, et en particulier avec l'un de vos proches. Plus précisément un frère ou une sœur, voire un enfant adolescent avec qui la communication passe mal.

Balance

Si vous partez en vacances, avec Mars qui débarque dans votre signe dimanche, elles ne seront pas aussi sereines et reposantes que prévu, Il va y avoir du ramdam. Vous serez très irritable et il peut y avoir des disputes : ce n'est peut-être pas le bon moment pour des vacances, mais uniquement si vous êtes du 1er décan, donc né avant le 2 octobre. Pour les autres et surtout pour le 2e décan, la présence de Vénus chez vous garantit paix et tranquillité. Avec bons sentiments et tendresse en plus.

Scorpion

Les natifs du 1er décan sont favorisés par la conjonction de Mercure/Jupiter avec leur Soleil, elle optimise les petits déplacements et les relations avec l'entourage proche. Le dialogue sera facile, vous comprendrez instantanément les autres, votre faculté d'analyse étant accentuée pendant deux ou trois jours. 2e décan, côté cœur, ce sera probablement un peu moins chaleureux car Vénus traverse la Balance et vous risquez de vous faire des idées sur une relation, de ne pas y voir clair.

Sagittaire

La Lune en Scorpion rime pour vous avec mouron. Vous vous ferez du souci pour un proche avec qui vous avez du mal à communiquer et qui vous semblera déprimé. Faites des tentatives pour l'aider, c'est en tout cas ce que votre bon cœur vous dictera, mais il est possible que cette personne rejette toute forme d'aide. Né en fin de signe, après le 20 décembre, patience ! Encore aujourd'hui et demain, puis Mars terminera son épuisante dissonance avec vous : trop de travail et que des problèmes à gérer.

Capricorne

La rencontre Lune/Jupiter puis celle avec Mercure qui a lieu vers 12h20 vous annonce une journée favorable au voyage, ou en tout cas à un projet de prendre le large. Besoin de vous dépayser ou de mettre de la distance avec quelqu'un qui ne satisfait pas vos attentes ? Vous n'envisagez pas un avenir radieux avec cette personne et vous demandez si vous n'allez pas devoir vous en séparer dans un avenir proche, surtout si vous êtes du 1er décan. Mais c'est l'autre qui peut aussi partir...

Verseau

Ce n'est peut-être pas le moment de partir en vacances ! Vous avez un dossier brûlant et peut-être une date butoir pour le rendre. Mais vous êtes très demandé en famille et vous allez avoir du mal à faire un choix entre les deux, surtout si vous êtes du 1er décan. Toutefois, il semble que les choses vont se régler d'elles-mêmes grâce à l'arrivée, ce dimanche, de Mars en Balance. Vous aurez probablement travaillé pendant le week-end et pu faire le plus gros du boulot. Du coup, vous vous sentirez plus libre.

Poissons

Ce vendredi est top pour les natifs de février qui ont le sentiment d'avoir la chance avec eux en ce moment. Tout baigne, que ce soit sur le plan personnel ou financier. Les bons influx de Jupiter, ainsi que ceux de Mercure vont dans le même sens : vous vous imposez davantage, vous prenez plus de place et on peut même vous avoir proposé un travail avec de meilleures conditions côté salaire. Né en fin de signe, Mars ne s'opposera plus à vous à partir de dimanche, ce sera plus calme !