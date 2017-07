L'horoscope du 12 juillet 2017

publié le 12/07/2017 à 06:22

Cancer

Une petite déception pour ceux de fin juin, mais vous devriez vite passer à autre chose. 2e décan, Mercure vous invite à réclamer de l'argent et à obtenir gain de cause. Si vous devez appeler la personne ou l'organisme qui vous en doit, ce mercredi ainsi que les prochains jours y seront favorables (jusqu'à mardi prochain). Par ailleurs, si vous êtes du 3e décan né après le 17 juillet, la dissonance entre Mars et Uranus se précise et crée de très fortes tensions, ou la volonté de changer votre fusil d'épaule.

Bélier

Je ne vous cache pas, 3e décan, que le ciel est très orageux si vous êtes né après le 14 avril et qu'il est dans votre intérêt de ne pas laisser vos émotions vous dominer. Sinon vous risquez de faire ou de dire quelque chose que vous regretterez par la suite... Cela dit, il est très possible que la situation soit intenable pour certains nés en 73, 74 ou en 94, 95 parce que vous vivez une remise en cause qui bouleverse votre équilibre personnel ou professionnel.

Taureau

Vous n'êtes pas gêné par les astres, mais ils ne vous facilitent pas non plus la tâche, exception faite du 3e décan pour qui les petits déplacements seront un plaisir. Et il va forcément y en avoir pour ce long week-end du 14 juillet, car même si vous ne partez pas en vacances, vous ferez une grande balade en bonne compagnie. Vous pourriez même faire une randonnée dans un endroit où il faudra faire des efforts parce que le terrain en lui-même ne sera pas facile.

Lion

Dans votre 2e décan, Mercure se lie d'amitié avec Jupiter : c'est le signe d'une opportunité ou d'une ouverture. Mais un papier officiel peut aussi vous être délivré, comme un passeport, un diplôme, ou encore le permis de conduire. C'est un aspect qui vante une réussite, en particulier pour ceux qui sont nés après le 6 août. Par ailleurs, vous pourriez prendre, 3e décan, une décision drastique mais que vous garderez pour vous ; en tout cas pour l'instant car il vous faut la mûrir.

Vierge

2e décan, né vers le 7 septembre, il y a une mise au point à faire dans le domaine relationnel, vos comportements étant autant en cause que ceux du/de la partenaire. Le problème c'est que vous lui avez laissé le champ libre, vous ne lui avez pas posé de limites, et qu'aujourd'hui les habitudes sont prises. Vous avez le plus grand mal à reprendre les choses en main, celles-ci vous ayant échappé depuis bien longtemps. Mais au fond de vous, vous savez que vous devez vous ressaisir.

Balance

A part les chances offertes au 2e décan par Mercure/Jupiter, il y a aussi les bons influx de Vénus, favorables à vos amours et à vos succès si vous êtes né début octobre. Certes, c'est une configuration légère et rapide, (Vénus est en Gémeaux, signe d'Air, velléitaire et parfois inconsistant) mais il y a néanmoins une promesse de plaisir, ne serait-ce que parce que vous serez invité à une amusante soirée ou à passer la fin de cette semaine chez des amis.

Scorpion

L'association du Soleil et de Mars donne la niaque à ceux du 3e décan. Il ne faudra pas vous chercher car vous serez plus offensif et à la manoeuvre que jamais. Avis à la population : mieux vaut ne pas contredire ceux du 3e décan jusqu'à la semaine prochaine, vous risquez de le regretter. Vous pourriez également, si le coeur vous en dit et parce que c'est la période, partir à l'aventure pour vos vacances, à la découverte de coins inconnus et sauvages.

Sagittaire

Le 1er décan est toujours très bien servi par la conjoncture, et si le 2e semble être sur un excitant projet, il doit se méfier d'une vision un peu irréaliste de sa situation. Vous en aurez des preuves en fin de semaine avec l'affrontement entre Vénus et Neptune, qui vous révélera que vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule ou que vous avez fait un choix qui vous mène dans une impasse. En particulier si vous êtes né autour des 6, 7, 8 décembre.

Capricorne

Les influences astrales sont nombreuses et parfois contradictoires, que ce soit pour le 2e ou le 3e décan. En tout cas, 2e décan, un problème se règle ces jours-ci. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 5 janvier, qui avaient un objectif à atteindre sur lequel ils travaillaient depuis plusieurs mois. Vous êtes parvenu à obtenir ce que vous désiriez, mais ce n'est pas forcément réjouissant compte tenu du fait qu'un lien a pu être détruit dans cette histoire.

Verseau

Au tour du 2e décan d'être satisfait grâce aux influx de Mercure et Jupiter. Une promesse qui date parfois de plusieurs mois pourrait être tenue rapidement. Il peut s'agir d'une promotion ou d'une mission particulière et qui pourrait avoir une influence sur la suite de votre carrière. En dépit du fait que nous sommes en plein été, pensez à la rentrée et à vos objectifs car Jupiter se présentera au zénith de votre ciel en octobre et placera justement vos buts au premier plan.

Poissons

Vénus vous offre une agréable mais passagère zone de confort, natif de fin février. Des moments agréables en compagnie de votre famille ou de votre cercle amical. Il se peut aussi que vous receviez l'un de vos proches chez vous et que cela vous fasse très plaisir. Mais il est également envisageable, puisque c'est la période, que vous partiez d'ici vendredi en vacances dans un endroit très familier, rempli de bons souvenirs ou peuplé de personnes qui vous en rappellent !