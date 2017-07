L'horoscope du 8 juillet

publié le 08/07/2017 à 12:42

Bélier

Rien ne vous plaira aujourd'hui, vous serez à peu près mécontent de tout ! En cause peut-être, la pleine Lune demain : vous pencherez pour le verre à moitié vide. Bon, ça ne durera pas puisque rien ne dure chez vous et c'est l'une de vos forces d'ailleurs : vous ne vous laissez pas embêter trop longtemps par les sujets qui fâchent. Cela dit, vous accumulez certainement beaucoup de mécontentements et de colères quelque part au fond de vous et n'est pas bon pour la santé !

Taureau

Prévoyez un bon week-end, même si vous partez et que vous devez quitter votre chère maison. La conjoncture dit que vous serez à l'aise partout où vous irez. Et vous serez également en phase avec les autres, même ceux que vous ne connaissez pas bien ou ceux que vous allez rencontrer si vous êtes en vacances, ou en week-end quelque part. Certains natifs du mois d'avril, qui reçoivent des influx de Mercure en Lion pourraient revoir quelqu'un de leur passé

Gémeaux

Les natifs de mai pourraient être sur un petit nuage et doivent en profiter. En revanche, les autres Gémeaux risquent d'avoir mal à leur portefeuille à cause d'une facture. Elle ne date probablement pas d'aujourd'hui, mais comme vous remettez souvent au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, elle a dû rester dans un coin et vous l'avez oubliée. Mais aujourd'hui, elle ne peut que se rappeler à vous et de manière parfois désagréable pour le 3e décan.

Cancer

Ce n'est pas le week-end de l'année, votre complexe d'abandon est de retour et c'est peut-être parce que vous quittez votre refuge habituel pour un lieu inconnu. C'est toujours angoissant pour le Cancer, qui ne fait pas dans la demi-mesure et vit toutes ses émotions à fond. Et c'est probablement encore pire en ce moment pour ceux du 3e décan qui reçoivent Mars, laquelle crée à la fois des discordes et de gros remous intérieurs. Evitez de réagir à tout de manière trop impulsive, prenez du recul.

Lion

La Lune Capricorne donne à ce week-end un ton sérieux. Vos loisirs seront relégués au second plan, à cause d'ennuyeuses contraintes domestiques ou de boulot. Pas des " devoirs " comme vous vous en imposez parfois, mais des rangements, des tris, des mises à jour dans votre comptabilité ou vos factures, bref des activités qui ne déchaînent pas l'enthousiasme. Courage, la conjoncture changera à partir de lundi et la semaine prochaine sera à votre goût.

Vierge

Vous apprécierez la conjoncture parce que vous serez à la fois en phase avec vous-même et avec ceux que vous aimez. De plus, loisirs et plaisirs seront en vedette. Vous pourrez faire ce que vous aimez, qu'il s'agisse de visiter des expositions ou de faire travailler vos neurones en vous cultivant. Vos plaisirs sont souvent des plaisirs que les autres ne comprennent pas, ils sont démodés ou liés à votre besoin de vous cultiver.

Balance

Tout baigne pour le 1er décan, mais c'est moins joyeux pour le 2e et le 3e. Comme le Capricorne, vous pourriez être victime du retour de votre complexe d'abandon. Probablement parce que vous devez quitter votre maison pour votre lieu de vacances. A moins que vous n'ayez à revoir un parent à qui vous avez encore beaucoup de reproches à faire. Dites-vous bien que vous avez grandi et que garder rancune ne peut que bloquer votre développement personnel.

Scorpion

Vous serez avare en paroles aujourd'hui et demain, non pas parce que vous n'aurez rien à dire, mais parce que vous aurez besoin de silence pour vous sentir bien. Cependant, si on vous pose des questions, si on a besoin de votre avis, ne restez pas silencieux, ne coupez pas complètement la communication comme il vous arrive de le faire lorsque vous êtes fâché. Ne donnez pas à vos proches l'impression que vous êtes " ailleurs ", très loin d'eux.

Sagittaire

Vos besoins, affectifs et matériels se feront très exigeants, et vous demanderez ou attendrez un peu trop de votre entourage. Vous ne pourrez qu'être désappointé. Car personne ne peut combler le vide qui est en vous, et qui est en chacun de nous, et que d'habitude vous ignorez ou remplissez à votre manière, en voulant faire fortune ou en cherchant à vous faire aimer de tous. Le 1er décan aura la chance d'être bien entouré et de ne pas ressentir cette impression de vide.

Capricorne

Vous contrôlerez toutes vos émotions, ou tout du moins vous chercherez à ne rien montrer de ce que vous ressentez. Vous auriez l'impression d'être pris en défaut. Et pourtant ! Quelle honte y a-t-il à ressentir, à éprouver, à être comme les autres ? Est-ce votre orgueil qui vous dicte votre conduite ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, si vous avez du mal à vous contrôler, ne vous éloignez pas des autres pour autant, l'idéal serait de comprendre pourquoi vos émotions vous font si peur.

Verseau

Comme souvent, vous serez distrait, un peu perdu dans l'espace, surtout si vous vous déplacez avec quelqu'un car vous vous reposerez trop sur cette personne. Quand vous êtes seul, vous savez très bien vous créer des repères dans l'espace pour ne pas vous perdre, mais dès que vous êtes accompagné, vous ne pensez plus à créer ces repères, inconsciemment vous comptez sur l'autre pour savoir par où vous êtes passé et quel est le chemin pour revenir.

Poissons

Un week-end plaisant, surtout parce que vous saurez prendre de la distance et ne pas remâcher vos problèmes. Seuls les natifs de février auront la tête encombrée. Cela tient à la présence de Mercure en Lion qui vous oblige à penser à des détails qu'il ne faut pas oublier et comme vous êtes oublieux de nature, cela vous prendra un peu la tête. Et pourquoi ne pas demander à l'un de vos proches de vous servir d'aide-mémoire ? Il faut savoir reconnaître ses petites faiblesses...