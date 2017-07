publié le 11/07/2017 à 06:27

Cancer

Le ciel est plus harmonieux pour les deux premiers décans que pour le 3e. Il se peut que vous ayez de bonnes nouvelles d'une affaire qui risque de vous rapporter. Ou que vous touchiez une somme que vous n'attendiez pas maintenant... En tout cas, vous devriez être content. Mais vous pouvez aussi avoir une discussion à aborder et là il faudra laisser votre instinct et votre intuition s'exprimer si vous voulez avoir le dernier mot. Observez les expressions et le langage corporel de l'autre, ça boostera votre intuition.

Bélier

Une bonne conjoncture pour les natifs de mars, on vous apprécie et on vous le dit, que ce soit au travail ou dans votre vie privée : vous savez jouer de votre charme. Ce n'est pas toujours le cas, car si vous êtes un vrai Bélier, vous êtes souvent brut de décoffrage et vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent ou ressentent ; notamment dans le domaine du travail. En privé, c'est autre chose. 3e décan, vous allez au-devant d'une crise, cela se précise.

Taureau

Pour votre travail ou pour une tâche que vous vous êtes assignée, vous vous lancerez à fond, en excluant tout le reste car vous ne savez pas faire deux choses à la fois. Votre pouvoir de concentration est bien connu et quand vous ne voulez pas être distrait, vous érigez un mur autour de vous. On ne peut même pas vous parler ! Cela concerne surtout ceux du début du 3e décan, nés autour du 14 mai (3 jours avant, 3 jours après). Attention car un proche pourrait mal le prendre et vous tomber dessus !

Gémeaux

Ambiance très chaleureuse, pour ne pas dire très chaude, pour ceux du mois de mai, chouchoutés par les astres jusqu'en fin de semaine. Une rencontre, peut-être ? Maintenant, ce sont des planètes rapides qui sont à l'oeuvre, aussi est-il possible que votre coup de coeur ne résiste pas à une meilleure connaissance de l'autre. Ou inversement. Mais vous pouvez aussi avoir une très intéressante proposition concernant un travail qui vous plaît, même s'il est temporaire

Lion

Vous recevez cette semaine une harmonie Mercure/Vénus, 1er et 2e décans. Avec ces planètes dans votre poche, vous pourrez vendre la tour Eiffel plus le Champ de Mars. Si vous avez un projet personnel ou professionnel, peu importe, avec Mercure dans votre signe, vous serez des plus convaincants et avec Vénus pour l'appuyer, il n'y aura personne pour vous dire que vos idées ne sont pas bonnes ; vous ferez même la conquête de tous ceux à qui vous en parlerez.

Vierge

Vous pourrez voir le dessous des cartes, les manoeuvres des uns et des autres mais, vous auriez tort de ne les créditer que de mauvaises intentions à votre égard ! Le problème c'est que vous voudriez que tout le monde soit droit, fiable, solide et attentif, etc. Or, personne n'est parfait, vous le savez très bien. Il ne faut pas que ce penchant typiquement Vierge vous pousse à juger les autres trop sévèrement. Cela dit, il y a des personnes malfaisantes, c'est vrai...

Balance

La bonne entente entre Mercure et Vénus se répercutera sur vous et vous vaudra certainement un échange satisfaisant où vous obtiendrez ce que vous désirez. N'hésitez pas à demander et même à pousser le bouchon un peu plus loin, il n'y a pas d'obstacle, en tout cas si vous êtes des 1er et 2e décans. Un projet pourrait aussi être discuté et nul doute que vous verrez les portes s'ouvrir tout grand et que s'il se réalise, cela arrangera bien vos finances d'ici quelque temps.

Scorpion

Quelles que soient les questions abordées aujourd'hui et même si votre horizon s'éclaircit, vous trouverez quand même à redire, un point de détail vous fera tiquer. Et vous êtes capable de vous fixer dessus, au risque de zapper totalement les portes qui vous sont ouvertes tout grand. N'essayez pas de passer par ce trou de souris pour prouver que vous pouvez le faire et ne laissez pas vos humeurs diriger votre vie. C'est vous qui êtes le maître (1er, 2e décans).

Sagittaire

1er décan, c'est une de ces journées où la vie vous fait des cadeaux et où tout vous réussit. Le ciel répond positivement à la plupart de vos attentes ces temps-ci. Vous n'avez qu'à dire un mot pour obtenir un accord, en particulier si vous êtes de fin novembre et début décembre. Les facilités et autres petits succès sont de retour et vous saurez en profiter car vous êtes opportuniste quand il le faut et ce n'est pas un reproche. Ce serait plutôt un compliment.

Capricorne

Les natifs du 3e décan, nés après le 15 janvier sont toujours dans la tourmente, rien ne se passe comme ils le voudraient, leur désir actuel étant de revenir en arrière. Mais la vie est sans cesse en mouvement, quand il n'y a plus de mouvement ce n'est pas bon signe. Né autour du 18 janvier, Uranus s'est arrêtée et vous envoie des influx qui provoquent de la peur, et essentiellement la peur de l'avenir. Mais en même temps, vous sentez que le changement est inévitable.

Verseau

Vous serez un peu comme une pile électrique si vous êtes du 1er décan, mais plutôt pour de bonnes raisons. Il est possible qu'une offre vous fasse sauter de joie. Du coup, vous serez très impatient qu'elle se concrétise et aurez du mal à vous retenir d'en parler à tout le monde autour de vous (né fin janvier surtout). Il n'est pas exclu aussi que vous ayez une proposition financière, ou qu'une affaire que vous avez mise en route vous rapporte plus que prévu.

Poissons

C'est toujours du gâteau pour ceux du 3e décan, pleins d'une énergie positive et qui rayonne autour d'eux. 2e décan, un mirage risque de revenir en fin de semaine. Cela dit, vous êtes le champion du zodiaque pour vous faire des illusions (ce qui peut être aussi très créatif) et c'est une tendance qui est accentuée par la présence de Neptune dans votre décan ; nous en avons souvent parlé ! Vénus et elle seront en mauvais termes à partir de vendredi ou samedi.