L'horoscope du 9 juillet 2017

publié le 09/07/2017 à 08:15

Bélier

Aujourd'hui encore, à la faveur de la pleine Lune, vous ne serez pas dans un état d'esprit positif, et il y aura probablement de quoi pour certains natifs du 2e décan. En effet, la conjoncture met l'accent sur Pluton, qui ne s'entend pas avec vous en ce moment, surtout né après le 4 avril. Vous avez déjà pris une bonne dose de cette planète qui représente les enfers et d'ailleurs certains ont réellement vécu une situation infernale qui pourrait bien avoir changé leur vie. Ou être en train de...

Taureau

Le bon week-end se poursuit grâce à une jolie pleine Lune, qui favorise votre signe. En particulier dans le domaine des petits déplacements et autres rendez-vous. Quelqu'un pourrait vous avoir plu et, sous cette conjoncture, vous aurez envie de mieux le ou la connaître... Ne vous gênez surtout pas, et si vous avez l'occasion d'échanger avec lui/elle, posez-lui toutes les questions que vous désirez. Pourvu que ça ne donne pas l'impression d'un interrogatoire de police !

Gémeaux

La pleine Lune ne fera qu'éclairer davantage les questions d'argent qui vous tracassent beaucoup et qui semblent insolubles si vous êtes né autour du 9 juin. Et même parfois, les 10, voire 11 juin. Il faudrait parvenir à canaliser vos dépenses, vous dit Saturne et essayer de mettre de côté. Ce qui vous semble impossible aujourd'hui peut devenir possible demain... Un deuil peut également vous paraître très difficile à dépasser, mais là aussi le temps est votre allié.

Cancer

Vous avez mal dormi ? Heureusement, vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, en théorie parce qu'en pratique, il faudra penser aux autres avant de penser à vous. Et ce n'est certainement pas la première fois que cela se produit : la famille passe avant tout pour le Cancer, même avant son propre bien-être. Mais il arrive aussi que vous soyez très fâché avec votre famille, que vous lui gardiez rancune de quelque chose. Ce qui est, contrairement à ce que vous pensez, un lien tout aussi fort que l'amour.

Lion

Une pleine Lune dérangeante dans la mesure où vous risquez d'être légèrement patraque parce que vous aurez abusé de la bonne chère, ou d'autres plaisirs. Si c'est l'anniversaire d'un proche par exemple ou si vous avez fait la fête hier soir chez des amis, vous vous réveillez dans le potage. Et vous aurez du mal, toute la journée, à vous débarrasser de cette impression de flou, d'être là sans être là. Vous n'êtes pas tous concernés, le 1er décan restant choyé par les astres.

Vierge

Une agréable pleine Lune, qui oppose des signes amis dont l'un, le Cancer, est justement attribué à vos relations amicales. Elles seront prioritaires aujourd'hui. Vous aurez peut-être l'occasion de revoir des personnes dont vous avez été proche à une certaine période, mais le temps et la distance vous ont séparés. La pleine Lune peut aussi concerner l'un de vos projets, quelque chose d'assez ambitieux et qui est en permanence dans un coin de votre tête. Mais ce n'est pas pour tout de suite.

Balance

De belles occasions de faire de nouvelles connaissances pour le 1er décan, alors que les autres souffrent d'une météo intérieure qui n'est pas très satisfaisante. La pleine Lune est en relation avec Pluton et fait donc remonter certaines angoisses du passé, voire de votre enfance, dont vous aimeriez bien vous débarrasser. La meilleure manière, si cela vous gâche la vie, c'est de consulter un thérapeute avec qui vous pourrez en parler et les vider de leur substance anxiogène.

Scorpion

La pleine Lune est une invitation au voyage, mais un voyage intérieur, celui que vous appréciez le plus. La nature humaine vous fascine et vous questionne sans cesse. Vous observez les autres, pensez les deviner et vous tombez juste le plus souvent... C'est pour cela que vous faites de bons psychologues, de bons chercheurs, de bons criminalistes aussi. Mais il n'est pas impossible, comme le veut cette période de l'année, que vous partiez en vacances...



Sagittaire

2e et 3e décans, la conjoncture risque de vous faire toucher du doigt un manque de moyens, matériels ou psychologiques auquel vous devez trouver des solutions. Et vous êtes de ceux qui ont de la ressource... Mais la patience vous est conseillée, surtout si vous êtes du 3e décan car Saturne joue toujours son rôle de frein, de ralentisseur et vous oblige à considérer la réalité telle qu'elle est non telle que vous aimeriez qu'elle soit.

Capricorne

La pleine Lune vous touche particulièrement, et précisément là où ça fait mal si vous êtes du 2e décan. Vous avez un choix à faire et il concerne vos comportements. Soit vous êtes dans un processus de soumission, ce qui serait étonnant de la part de l'orgueilleux Capricorne, soit vous êtes au contraire dans un processus de prise de contrôle, voire de pouvoir, sur vous-même ou sur un groupe de personnes. Mais veillez à ce qu'on ne vous reproche pas un comportement autoritaire.

Verseau

La pleine Lune est souvent un moment de prise de conscience ou de vision claire des événements. L'accent est mis sur une opportunité à saisir dans le travail, 2e décan et qu'il ne faut pas la laisser passer car elle ne se représentera peut-être pas de sitôt. Si certains ont des petits soucis administratifs à régler avant de pouvoir accéder à cette opportunité, d'autres n'en ont pas et voient la chance se manifester à travers une offre élargie dans leur boulot. Une offre qui a tout pour plaire !

Poissons

Tout concourt, en ce moment, à valoriser vos plaisirs, vos loisirs et cela, même si vous n'êtes pas en vacances. Profitez du moment présent, sans arrière-pensée. 2e décan, votre potentiel créatif pourrait être très accentuée par la pleine Lune et si votre activité touche de près ou de loin à l'artistique, vous aurez la cote ! Ou vous vous ferez remarquer d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez aussi donner ou recevoir un coup de pouce qui tombera au bon moment.