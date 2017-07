L'horoscope du 10 juillet 2017

publié le 10/07/2017 à 06:36

Cancer

Préparez-vous, 3e décan seulement, à une semaine tendue, orageuse, et à parfois à un retournement de situation totalement inattendu. Mais vous avez l'habitude ! C'est un coup d'Uranus, planète activée par la présence de Mars dans votre signe et Mars est un sacré détonateur. L'aspect est actif jusqu'à la semaine prochaine, mais il le sera encore plus à la fin de cette semaine. Cela peut aussi représenter une remise en question intime, voire une sorte de cassure (réelle ou symbolique). Prudence !

Bélier

Né après le 13 avril, la vie pourrait vous secouer cette semaine et vous imposer une situation qui sera loin de vous plaire. Ruer dans les brancards n'est pas la solution. Mais, en tant que Bélier ce sera votre façon de réagir dans la mesure où vous ne supportez pas qu'on vous impose quoi que ce soit ; surtout si c'est la vie qui est aux commandes et que vous ne pouvez rien contrôler. Vous êtes dans une séquence un peu difficile mais qui peut, à terme, vous permettre de changer de vie.

Taureau

Il y a une possibilité que la séquence très tendue de cette semaine touche le tout début du signe, quelques natifs du 1er décan, face à un changement inattendu. Or, comme tout Taureau qui se respecte, le changement n'est pas votre tasse de thé, on peut même dire que vous le fuyez à toutes jambes : quand vous avez trouvé un équilibre qui vous plaît, il faudrait qu'il demeure ad vitam aeternam. Mais, vous le savez bien, même si vous faites semblant de l'ignorer, rien ne dure en ce bas monde.

Gémeaux

Né entre le 26 mai et le 5 juin, vous avez les faveurs de Vénus cette semaine, plus celles de Mercure. Vous êtes dans un des moments les plus sympas de l'année. Vous pouvez autant faire une rencontre et penser que vous êtes amoureux (ça reste encore à prouver), que recevoir une proposition qui vous fera sauter de joie. Certains natifs seront toutefois bien inspirés de se méfier des promesses qui leur sont faites (nés autour des 4 et 5 juin par exemple), Neptune est dans le coin.

Lion

Il n'y aurait pas la dissonance Mars/Uranus, la semaine serait parfaite ! Certains natifs du 2e décan auront malgré tout une bonne nouvelle ou pourront faire parler d'eux. Il s'agit de ceux qui sont nés après le 5 août et qui verront Mercure (en Lion, donc chez vous) s'harmoniser avec la planète de chance, Jupiter. Toutefois, si celle-ci n'était pas bien disposée le jour de votre naissance, cela ne donnera pas quelque chose de remarquable comme cela peut être le cas pour les autres.

Vierge

L'un de vos projets, personnel ou professionnel, va prendre une direction différente cette semaine, et cela vous perturbera car ça ne sera pas ce que vous aviez prévu, 3e décan. Mais si vous savez vous adapter et voir ce qu'il y a de positif dans ce changement, vous n'aurez pas le temps d'en faire toute une histoire, vous passerez rapidement à autre chose ! Il pourrait aussi y avoir, cette semaine, une sorte d'aboutissement, de conclusion, si vous êtes né entre le 29 août et le 6 septembre.

Balance

Vous serez face à un choix très difficile si vous êtes né après le 20 octobre, un choix qui peut vous obliger à plier, ou au contraire à vous révolter contre un partenaire. En tout cas cette semaine sera orageuse et cela ira parfois jusqu'à une décision imprévue de votre part ou de celle de l'autre. En revanche, ce sera tout rose pour le 1er et le début du 2e décan qui recevront de bons influx de Vénus et de Mercure. Votre travail vous plaira beaucoup et vos idées vous rendront plutôt populaire.

Scorpion

Le ciel continue à vous faciliter la tâche, enfin, c'est surtout vous qui vous la facilitez en étant plus détendu, plus positif et plus ouvert au monde. Surtout 3e décan. Dans ce bel état d'esprit, si vous êtes encore au travail, il vous est conseillé de prendre des initiatives ou d'imposer des idées qui ne peuvent que plaire. Mais attention, en famille, à ne pas être trop rigide, acceptez que vos idées soient discutées et que les autres puissent en avoir d'aussi bonnes que les vôtres.

Sagittaire

Belle configuration pour ceux qui sont nés avant le 7 décembre ; vous avez un boulevard devant vous pour prendre un bon temps et même faire des rencontres. Vous aurez votre petit succès auprès de ceux que vous croiserez et dont vous sentirez qu'ils vous envient ou vous admirent. Mais n'étalez pas votre supériorité ! 3e décan, c'est encore un peu mouvementé, une crise peut même se dessiner dans le domaine familial, ou avec votre équipe de travail.

Capricorne

Ce n'est pas une semaine de rêve si vous êtes né après le 13 janvier. On risque de faire pression sur vous, ou pire, c'est vous qui vous imposerez ces pressions. Certains doivent à présent se décider, trancher, avancer au lieu de reculer. C'est le bon moment, vous disent les astres, pour changer de rythme de vie, d'endroit où vous vivez, ou pour accepter qu'il y ait des modifications au sein même de la famille : un enfant qui s'en va vivre sa vie, par exemple.

Verseau

Vous êtes gâté si vous êtes né avant le 5 février, vous brillerez et serez récompensé pour vos talents ou la qualité de votre travail. Surtout né autour du 4 février. Les bons influx de Jupiter se mêlent à ceux de Mercure et vous valent certainement un satisfecit, à moins que vous ne receviez un accord ou que vous ne signiez un contrat valorisant pour votre ego. Le 3e décan sera un peu moins content de changements annoncés à l'avance et qu'il trouvera inutiles ou ridicules.

Poissons

Une dernière semaine pour les planètes en Cancer et ce sera favorable à votre 3e décan, très malmené cette année. La vie vous paraîtra moins difficile, moins lourde que ces derniers mois. Certes, Saturne est toujours en mauvaise posture par rapport à vous, mais elle reprend de la vitesse et d'ici la fin de l'année elle vous aura lâché. Vous pourrez de nouveau avancer, faire des projets, et l'arrivée de Jupiter en Scorpion vous ouvrira des portes à tous !