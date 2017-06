L'horoscope du 7 juin 2017

publié le 07/06/2017 à 06:30

Gémeaux

Laissez-vous aimer sous cette conjoncture, ne soyez pas celui ou celle qui fait le premier pas ; pour une fois c'est l'autre qui doit vous choisir et non le contraire. Une situation un peu inédite, je le reconnais (sauf si vous avez un ascendant Cancer, Scorpion ou Poissons), mais qui peut être agréable. Toutefois, c'est aussi parfois le signe d'un moment de solitude mais qui ne durera pas car Vénus est rapide et quittera le 1er décan (où elle est) le 16 juin.

Bélier

Soit l'argent et une possible acquisition seront votre principale préoccupation, soit le domaine amoureux vous tourmentera car vous serez plus possessif et jaloux. Et c'est peut-être volontairement que l'autre vous rendra jaloux, pour tester votre attachement, à moins que vous n'ayez de vraies raisons d'être dans le doute. Pour être sûr de ne pas faire de bourde, demandez à l'un de vos proches ce qu'il en pense (1er décan pour l'instant). Un avis désintéressé vous aidera à voir clair.

Taureau

Evidemment, il y aura un déséquilibre avec les autres signes tellement Vénus devrait vous gâter. Autant dans le domaine matériel qu'amoureux, vous aurez du bonheur. Mais c'est là que votre thème natal peut jouer un rôle important, en accentuant ces bonnes prévisions, comme en les diminuant si votre décan était perturbé à la naissance. Et ce n'est qu'en faisant faire votre thème que vous saurez quels aspects vous avez sur votre Soleil (Saturne, par exemple, si vous êtes né en 69, 70).

Cancer

L'amitié mais aussi l'amitié amoureuse sont célébrées avec Vénus en Taureau et vous ne détesterez pas rester dans l'ambiguïté avec une récente connaissance. L'amitié peut très bien être le point de démarrage d'une relation plus profonde, c'est même (pour certains) une base indispensable à la relation amoureuse. Mais vous n'êtes peut-être pas de cet avis et avez besoin de passion, de frissons. Selon votre âge, cela peut se justifier mais passé 40 ans, révisez vos attentes.

Lion

Vénus en Taureau est une grande amoureuse, mais en ce qui vous concerne ce qui aura le plus de valeur sera le plaisir d'atteindre vos objectifs et non celui d'aimer. Etre fier de vous sera probablement plus satisfaisant alors que côté coeur, il y aura une touche de mécontentement. Vous trouverez que l'autre veut trop plaire et cela vous semblera suspect. Vous ne serez pas forcément jaloux mais plutôt suspicieux... Cependant, la confiance sera vite rétablie (1er décan, avant le 16 juin).

Vierge

Ce sera un grand soulagement pour vous, vous pourrez vous laisser aller à vos sentiments sans vous demander si vous n'en faites pas trop ou pas assez. 1er décan, jusqu'au 16 juin. Vous êtes souvent inquiet de savoir si l'autre vous reçoit cinq sur cinq, si vous ne faites pas d'erreur tactique, s'il ou elle vous aime toujours autant qu'avant... Surtout en période Gémeaux où vous êtes généralement moins investi dans le couple pour des raisons professionnelles.

Balance

Vénus occupant à présent un secteur très sensuel de votre zodiaque, vous dégagerez un charme puissant et magnétique ; du coup, vous pourriez bien faire une conquête. Que vous soyez en couple ou non, on sera très attiré par vous et il arrivera même que vous en soyez gêné... Par ailleurs, Vénus pourrait également être positive pour vos finances et vous voir plus à l'aise dans ce domaine grâce à une petite prime ou à un bénéfice réalisé dans une affaire. Vous pouvez aussi décider de vendre un bien.

Scorpion

Face à vous, Vénus va jouer les marieuses. Soit vous ferez des rencontres qui vous mettront les sens en émoi, soit elle donnera un coup de fouet à votre couple. 1er décan, vous avez jusqu'au 16 juin ! Cela dit, selon la configuration de votre thème de naissance, il n'est pas exclu que vous ayez un désaccord avec votre conjoint, mais très momentané. Votre première réaction sera de vouloir le ou la manipuler, mais laissez plutôt la négociation régler le problème.

Sagittaire

Vénus en Taureau étant chez elle, elle est très forte et vous invite à faire preuve de gentillesse au quotidien. Vous n'obtiendrez rien par la force et tout par les sentiments. En étant à l'écoute de vos proches, de vos collègues ou employés, en leur montrant que vous les comprenez, que vous ne vous fichez pas de leurs problèmes, vous aurez déjà fait cinquante pour cent du " boulot ". Par ailleurs, si vous avez un problème de santé, vous serez dans une phase d'amélioration (1e décan jusqu'au 16).

Capricorne

Vous adorerez Vénus en Taureau qui vous donnera l'impression que vous êtes sur un piédestal, que vous plaisez à tout le monde ou que tous vos voeux se réalisent. Evidemment, ce sera transitoire (comme toutes les bonnes choses), mais il n'empêche que cela vous fera du bien, surtout 1er décan (jusqu'au 16). Vous avez " tâté " de Saturne en avril-mai, et la planète entrera chez vous en décembre. Vous avez donc une idée de ce qu'elle va vous demander.

Verseau

Vénus en Taureau va valoriser des domaines que vous trouvez gnangnans en général. Mais chaque passage en Taureau, vous rappelle qu'il faut savoir aimer, et aimer de tout votre coeur, pas seulement dans la passion et la folie des sens. Avec Vénus en Taureau il est questions de sentiments profondes, d'émotions remuantes, de celles que justement vous refusez parce qu'elles vous déstabilisent. Vous avez probablement été très blessé dans ce domaine et c'est encore à vif, même des années après.

Poissons

Grâce à Vénus, mais aussi à vous, il y aura plus de complicité entre vous et l'autre. Célibataire, si vous faites une rencontre, une sorte d'entente tacite sera immédiate. C'est un élément important pour certains signes, dont le vôtre, car s'il n'y a pas de complicité il n'y a probablement pas de confiance. Cela dit, toutes vos rencontres ne seront pas de nature amoureuse, mais quelles qu'elles soient (amicales, professionnelles) il y aura immédiatement cette connivence entre vous.