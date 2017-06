L'horoscope du 5 juin 2017

publié le 05/06/2017 à 06:52

Gémeaux

Bon anniversaire, nous sommes encore dans votre 2e décan jusqu'à samedi. Sachez Jupiter vous fera rebondir dans les prochaines semaines, surtout gardez confiance. A cause de la dissonance de Neptune vous avez pu perdre toute foi en vous, quelle qu'en soit la raison, mais Jupiter va corriger la tendance au moins jusqu'au 20 août. Par ailleurs, comme nous le verrons demain, Mercure entre dans votre signe, ce qui signifie que vous n'aurez pas votre langue dans votre poche.

Bélier

Né en mars, vous êtes dans le viseur de Mars : vous aurez des efforts à faire pour terminer un travail ou imposer vos volontés. Du coup vous serez de mauvaise humeur. Souvent irritable, susceptible, vous monterez vite sur vos grands chevaux, on ne pourra rien vous dire : il ne faudra surtout pas vous contrarier ou vous frustrer... En revanche, 2e décan, Jupiter étant de nouveau directe, certaines promesses pourraient être tenues : un engagement, un mariage, une association... Mais aussi un divorce pour certains !

Taureau

Bonne nouvelle, vous aurez Vénus comme locataire à partir de demain et elle sera tout de suite en phase avec Mars. 1er décan, lâchez-vous et succombez à vos désirs. Vous ne pourrez en aucun cas vous frustrer ni même contrôler quoi que ce soit et c'est justement ce qui vous fera du bien. Mais il peut aussi être question d'argent, ce dont nous reparlerons demain avec l'arrivée de Mercure en Gémeaux. Une bonne conjoncture pour comparer et calculer si vous avez un achat à faire.

Cancer

Le 1er décan est sur la sellette à cause de la présence de Mars, mais Vénus arrive demain en Taureau et va apporter une touche de tempérance aux excès martiens. Vos émotions, en particulier, sont décuplées à cause de Mars, et surtout les émotions négatives comme la colère, la rancune, etc. Si par chance, Mars joue un rôle positif, vous déborderez d'énergie, d'envie de vous battre et même de conquérir quelqu'un, ou un job, et avec Vénus pour vous seconder vous avez vos chances.

Lion

Une bonne semaine pour le 2e décan, surtout né après le 5 août. Vous faites parler de vous en ce moment. Mais il y a du remue-ménage pour ceux du mois de juillet. Né les premiers jours de votre signe (22, 23, 24), vous recevez à présent des influx d'Uranus qui signent un changement, une remise en question, et il y aura des discussions à ce propos (concernant votre avenir) mercredi ou jeudi. Vous pourriez obtenir gain de cause, mais est-ce que cela sera durable ? Vous en douterez.

Vierge

Cette semaine sera meilleure que la précédente, notamment pour le 2e décan. Vous pourrez récupérer et surtout être un peu moins dans le doute et l'incertitude. Mais il est possible que les aspects passés aient laissé quelques traces, encore vivaces ce lundi. Et ce n'est pas l'arrivée de Mercure en Gémeaux qui stoppera votre machine à penser, au contraire. 1er décan, vous aurez de beaux atouts cette semaine, une bonne mémoire par exemple si vous devez réviser ou apprendre quelque chose.

Balance

Soyez opportuniste natif du 2e décan car vous aurez une occasion à saisir cette semaine. Mais ceux de septembre seront aux taquets car il faudra prendre une décision. Vous en serez contrarié parce que vous aurez besoin du soutien de vos proches pour prendre cette décision et on ne peut pas dire qu'ils y accorderont autant d'importance que vous. Mais Mercure arrive à votre secours à partir de demain et vous pourrez obtenir des conseils de personnes qui ne sont pas des proches.

Scorpion

En général vous n'êtes pas dans le compromis et ne faites rien pour qu'on vous aime. Mais vous serez conscient, cette semaine, qu'il est important de vous faire apprécier. Avec Mars en Cancer, vous serez efficace et compétent dans ce que vous ferez et recueillerez l'appréciation de vos collègues ou supérieurs ; et avec Vénus qui débarque demain en Taureau, vous ferez du charme à tout va et ça marchera. Ce sera même la meilleure manière d'obtenir ce que vous voulez ou qui vous voulez.

Sagittaire

2e décan, il n'est pas impossible que l'une de vos relations, une amitié à priori, ait une trop forte influence sur vous, au point que vos proches ne vous reconnaissent plus. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, ou vous en avez pris conscience très récemment, mais cette personne n'a pas forcément une bonne influence sur vous et vos proches ont l'impression qu'il ou elle vous manipule. Mais, bien entendu, si vous en parlez avec elle/lui, il/elle vous répondra que ce sont les autres qui mentent.

Capricorne

1er décan, vous serez très stimulé par un défi qui vous est lancé, une rivalité, un combat avec un adversaire professionnel : vous serez gagnant sur toute la ligne. En effet, Vénus qui arrive demain en Taureau va vous inciter à arrondir les angles et c'est précisément ce qu'il faut faire pour gagner. Mais il arrivera que certains soient face à un conflit, à une décision difficile à prendre ou encore à un petit virus, un genre d'intoxication alimentaire (1er décan cette semaine).

Verseau

Cette semaine étant placée sous l'égide de Vénus, elle sera douce pour vous. Vous recevrez d'agréables preuves d'affection de la part de votre clan amical ou familial. Nous en reparlerons demain quand Vénus entrera précisément en Taureau. Mais Mercure aussi changera de signe demain pour les Gémeaux et sera en très bonne harmonie avec vous. Des rencontres, des échanges, des rendez-vous auront le don de vous amuser et de stimuler votre machine à penser.

Poissons

Ce sont encore une fois les natifs de février qui auront droit aux bonnes vibrations planétaires. L'association de Vénus et de Mars créera une ambiance très " flirt ". Et vous adorerez ça ! D'ailleurs, pour certains, cela pourrait aller un peu plus loin qu'un simple flirt. Mais l'arrivée de Mercure en Gémeaux vous fera obligatoirement penser au passé et à des expériences qui n'ont pas été très satisfaisantes. Oubliez-les et vivez à fond le moment présent, c'est le plus important.