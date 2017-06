L'horoscope du 3 juin 2017

publié le 03/06/2017 à 08:52

Gémeaux

C'est un joli week-end qui vous attend, le plaisir, les loisirs, les jeux seront au rendez-vous pour les deux premiers décans. Le 3e, lui, pourrait être un peu surexcité. Cela fait référence à la rencontre Vénus/Uranus qui est exacte ce week-end et qui peut autant provoquer un coup de foudre qu'une rupture. 2e décan, la rencontre Lune/Jupiter de ce soir sera épanouissante côté sentiments mais attention à ne pas vous faire un roman : ne vous exposez pas à la déception...

Bélier

Vous ne serez pas seul pour ce long week-end, peut-être partirez-vous à plusieurs et si vous voulez que ça se passe bien, évitez de donner des ordres à tout le monde ! Il faut dire que c'est dans votre nature, l'autorité, vous avez du mal parfois à faire autrement. Mais la Lune étant opposée à vous jusqu'à lundi, vous avez intérêt à composer avec ceux qui vous entourent, à ne pas faire comme si vous étiez le seul à prendre les décisions. Consultez les autres avant...

Taureau

Comme le Capricorne vous aurez du boulot, mais le genre de boulot que vous adorez et qui vous détend : bricolage, jardinage, chouchoutage de votre entourage, de vos enfants... Veillez à ne pas exagérer d'ailleurs, on sait qu'il vous arrive d'être envahissant à force de vouloir faire le bien des autres et de vouloir les mettre dans un total confort. Avant de faire quoi que ce soit de ce genre, demandez si on en a besoin ou envie, cela vous évitera d'énerver les personnes qui vous entourent.

Cancer

La famille, la maison, ou encore un endroit connu et que vous aimez, voilà ce qui vous détendra ce week-end. Vous sentir protégé sera indispensable, surtout 3e décan. Vous vivez des moments de fortes tensions si vous êtes né autour du 20 juillet, la vie vous malmène, peut-être parce que vous avez un choix inédit à faire et que vous n'auriez jamais pensé vous retrouver dans une telle situation. Cela dit, rien n'est nouveau, c'est une suite logique d'événements.

Lion

Prévoyez-vous aussi un week-end sympathique, surtout grâce au lieu où vous vous trouverez et qui vous enchantera. Pour le Lion, tout ce qui l'entoure doit être beauté. Vous aimez être entouré de beaux objets, ne voir que du beau car c'est ce qui vous apaise et, peut-être, vous fait aimer davantage la vie. Evidemment, les personnes qui ont un joli physique font partie de ce qui vous charme et il y en aura aussi autour de vous aujourd'hui et demain.

Vierge

La seule arme que vous pouvez employer pour vous défendre contre les mauvaises pensées, c'est le plaisir. Trouvez le moyen de vous faire plaisir ce week-end ! Achetez-vous quelque chose, offrez-vous une gourmandise, ou tout ce que vous voulez d'autre et qui aura pour vertu de vous procurer un moment de bien-être et de détente. Et surtout ne culpabilisez pas si vous avez dépensé un peu d'argent, l'argent est fait pour circuler, c'est ce qui fait marcher l'économie.

Balance

La Lune étant chez vous, la famille sera au centre de vos préoccupations, pas de repos pour vous car vous aurez le sentiment que vous devez contenter tout le monde. Ce sera un peu différent pour le 3e décan qui continue à être très remué par la conjonction Vénus/Uranus qui s'oppose à vous et qui n'est pas propice à la sérénité. Nous avons vu à plusieurs reprises que l'opposition d'Uranus vous demandait de réviser votre vision du couple et de la relation en général, dépassée parce que datant de votre adolescence.

Scorpion

Les astres vous disent de lâcher prise le temps du week-end, de débrancher et de laisser tomber votre besoin de tout contrôler. Cela vous fera le plus grand bien. Dormez, paressez, ou soyez actif mais de manière à vous faire plaisir. Si vous avez un " hobby ", il pourrait justement être pour beaucoup dans votre capacité à vous détendre et à ne plus penser. 1er décan, c'est vous qui serez le plus capable de prendre des distances grâce à l'arrivée de Mars en Cancer demain.

Sagittaire

Vos relations amicales seront au centre de cette fin de semaine, vous serez bien entouré et pourrez constater combien on vous aime et on vous respecte. C'est important pour le Sagittaire le respect, c'est une forme d'amour selon lui... Par ailleurs, né en toute fin de signe (les 20, 21 décembre), l'harmonie entre Mars et Uranus pourrait vous inciter à prendre une décision un peu trop rapide. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment.

Capricorne

N'en déplaise à vos proches, vous aurez un travail à terminer, 1er et 2e décan. Vous ne le zapperez pas car ce n'est pas dans votre nature de vous défiler devant le boulot. Et on ne peut que vous en féliciter. Toutefois, prévenez vos proches pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous les fuyez ou que vous vous isolez d'eux. Et mettez-vous une limite, travaillez de telle heure à telle heure et ensuite mêlez-vous aux autres. 3e décan, c'est toujours une séquence très tendue pour vous.

Verseau

Vous avez des chances de passer un week-end de rêve, loin du bruit et de l'agitation. Vous prendrez une distance réelle ou virtuelle, et serez totalement en phase. Que ce soit avec l'endroit où vous serez, ou avec les gens qui vous entoureront, vous vous sentirez bien et à votre place. Et cela concerne, a priori, les trois décans, même si pour certains du 3e un petit souci de boulot demeure à l'arrière-plan. Mais ce sera réglé la semaine prochaine, promis.

Poissons

Vous avez du temps libre ? Profitez-en pour faire votre comptabilité personnelle et vous mettre à jour côté factures. Vous les laissez traîner parfois trop longtemps, et vous recevez des lettres de rappel, des majorations, des lettres recommandées, bref des courriers désagréables ! Par ailleurs, né en fin de signe (18, 19, 20 mars), vous serez soulagé dès demain par l'arrivée de Mars en Cancer. Mais né autour du 16, il faut encore supporter Saturne et ses freins jusqu'en novembre.