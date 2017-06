L'horoscope du 6 juin 2017

publié le 06/06/2017 à 06:37

Gémeaux

Bavard, vous serez aussi bien plus curieux que d'habitude et capable de faire rire les autres grâce à votre sens de l'observation et vos remarques les plus cocasses. Mais pas que... Vous serez également très malin pour négocier et rapide à comprendre ce que les autres veulent vous dire. Néanmoins, ne leur coupez pas la parole pour autant, laissez-les parler jusqu'au bout, on ne sait jamais, vous pourriez rater une information essentielle. Journalistes, écrivains et commerciaux sont avantagés.

Bélier

Vous serez un vrai moulin à parole mais aussi un bon réservoir à idées avec Mercure Gémeaux. De plus, vous nouerez des contacts qui s'avèreront utiles à court terme. C'est le 1er décan qui est concerné, bien sûr (jusqu'à dimanche) mais comme vous recevez également une dissonance de Mars attention à ne pas paraître trop agressif. Vous pouvez être offensif si vous voulez vous imposer ou imposer vos idées, mais évitez les petites remarques désagréables et provocantes.

Taureau

Vos intérêts matériels seront au premier plan de vos préoccupations, deux jours au maximum pour chacun. Il faudra probablement négocier un achat ou une vente. Comme souvent, vous vous débrouillerez très bien et direz exactement ce qu'il faut pour que vos interlocuteurs ne puissent pas vous contrer. Cela dit, vous pouvez aussi attendre qu'on vous paye quelque chose, ou avoir à réfléchir à un investissement. 1er décan, cette conjoncture sera active jusqu'à dimanche.

Cancer

Mercure occupe votre signe d'ombre, vous serez à la fois intuitif et instinctif mais aurez aussi tendance à diaboliser les détails, que vous trouverez trop envahissants. Essayez de ne pas leur accorder trop d'importance car, effectivement, ils peuvent vous empêcher d'avoir une vue d'ensemble des situations. En outre, au plan relationnel, vous aurez affaire à des interlocuteurs qui parfois cacheront leur jeu et il faudra en tenir compte, ne pas leur accorder trop de crédit.

Lion

Ayant un train d'avance sur les autres, 1er décan jusqu'à dimanche, vous capterez les bonnes idées qui circulent. On ne sera pas aussi rapide que vous, mais peu importe ! Vous les comprendrez, vous, et ce sera l'essentiel. Mais certaines de vos relations, amicales ou professionnelles sauront décrypter ce que vous avez en tête et le développer de manière à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde et réalisable. Aussi ne négligez en aucun cas l'avis de vos interlocuteurs.

Vierge

1er décan, vous avez la baraka, une importante affaire pourrait se concrétiser grâce à votre capacité à rebondir sur les idées des autres. Sur celles du Lion par exemple. Mais pas que ! Votre sens de l'observation sera aiguisé, votre volonté de gagner à tout prix aussi, et il n'y a pas de cas où l'affaire vous échappera : 1er décan vous serez verni jusqu'à dimanche, en ce qui concerne Mercure. Mais Mars et Vénus continueront à créer des situations qui iront dans le sens de votre désir.

Balance

Tout vous sera facilité grâce à Mercure en Gémeaux. Vous saisirez les occasions passant à votre portée, au grand dam d'un collègue qui est en rivalité avec vous. Pour une fois, vous ne laisserez rien vous échapper, vous ratisserez large comme on dit et si vous êtes du 1er décan, vous obtiendrez quelque chose de concret avant dimanche. A moins qu'il ne se présente une multitude de petites choses positives, ce qui vous mettra aussi dans une dynamique de succès.

Scorpion

En tout cas, vous aurez le sens des affaires et s'il y a une négociation au programme, votre interlocuteur n'a qu'à bien se tenir car vous pourrez facilement le piéger. Votre machine intellectuelle fonctionnera parfaitement, vous verrez instantanément les avantages et les inconvénients d'une proposition, non seulement celles que vous recevrez mais aussi celles que vous ferez. Vous finirez immanquablement par coincer votre interlocuteur et par ne lui laisser qu'une alternative.

Sagittaire

Face à votre signe, Mercure est arrangeante et vous permet de trouver un accord, de signer un contrat, un engagement, mais seulement si vous coupez la poire en deux. Il s'agit de faire un compromis, de vous montrer conciliant et de ne pas chercher à imposer votre point de vue à tout prix ! 1er décan jusqu'à dimanche inclus. Mais vous avez aussi un aspect mineur de Mars qui peut malheureusement vous inciter à agir en allant à l'encontre de vos intérêts. Réfléchissez bien !

Capricorne

Mercure occupe votre secteur du travail et ce qui vous ennuiera c'est d'avoir plusieurs tâches à assumer en même temps ; vous aurez l'impression de vous disperser. Or le Capricorne est capable d'une très forte concentration, plus il est concentré, plus sa puissance de travail est énorme. Mais quand se présentent plusieurs choses à la fois, vous n'avez plus le même pouvoir car vous avez le sentiment de survoler les choses, de ne pas pouvoir les approfondir comme vous aimez le faire.

Verseau

Vous aurez des retours très positifs de votre travail ou d'un projet, et rien ne vous fera plus plaisir car c'est une affaire dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Si vous avez eu des freins de tous côtés (certains ascendants y ont contribué) la rétrogradation de Saturne va vous permettre d'avancer tout en continuant à peaufiner votre affaire et à lui donner des bases plus solides. Cela dit, vous pouvez également la diversifier, y ajouter des éléments qui manquaient.

Poissons

Si vous ou l'un de vos enfants passez bientôt des examens, Mercure en Gémeaux est idéale pour réviser. Les autres Poissons pourraient reprendre une idée abandonnée. Quoi qu'il en soit, il s'agit donc essentiellement d'utiliser votre mémoire avec Mercure Gémeaux, une mémoire qui est votre point faible puisque vous avez souvent une formidable capacité à l'oubli. Et évitez de survoler les choses, ce à quoi Mercure en Gémeaux peut malheureusement vous inciter.