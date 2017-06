L'horoscope du 4 juin 2017

publié le 04/06/2017 à 08:45

Gémeaux

Qu'est-ce que Mars va changer pour vous ? Vous vous sentirez moins agressif ou agressé, 3e décan, mais les questions d'argent seront souvent au premier plan. Il faudra réclamer une somme qu'on vous doit, taper du poing sur la table si nécessaire, ou alors faire de gros efforts pour travailler plus/gagner plus. Pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné et cela jusqu'au 20 juin. Donc Mars vous sollicitera à peu près 48 heures chacun entre aujourd'hui et le 20.

Bélier

Vous ne manquerez ni d'énergie, ni de volonté, et vous en aurez même parfois trop. Vous aurez tendance à être autoritaire avec vos proches et ça ne plaira pas. Il est même possible que l'on fustige votre mauvais caractère, votre façon de réagir au quart de tour et de vous montrer agressif (1er décan jusqu'au 20 juin). Essayez de vous canaliser, de manière à ne pas créer une ambiance trop conflictuelle. Mais cette énergie sera très positive si vous démarrez quelque chose de nouveau.

Taureau

Au positif, Mars en Cancer vous donnera l'énergie nécessaire pour apprendre quelque chose, un travail de mémoire pouvant vous être demandé, 1er décan. Chaque décan aura droit à Mars à son tour, mais pas de la même manière. Nous en reparlerons plus tard pour ceux nés après le 26 avril, car ce sont ceux qui sont nés avant qui sont le plus concernés ces jours-ci et la semaine prochaine. Un petit déplacement pourrait vous contrarier : parce qu'il n'était pas prévu ?

Cancer

Chez vous Mars se tient tranquille pour l'instant, mais il n'empêche que chez certains la colère gronde et le besoin d'agir ou réagir impulsivement peut vous démanger. Attention à ne pas faire de bêtises par manque de réflexion, et même à ne pas être maladroit et vous faire mal. Mais le plus important sera de réfléchir avant de prendre vos décisions ou d'agir. Par ailleurs, il n'est pas exclu que vous ayez un nouveau travail à démarrer (1er décan, jusqu'au 20).

Lion

Mars occupe à présent votre secteur d'ombre et vous conseille le repos, le lâcher-prise et de ne pas trop vous mêler des affaires des autres, il y aurait conflit. Et puisque c'est dimanche, ce n'est pas avec un climat de conflit que vous pourrez profiter de votre repos. La lecture vous est fortement conseillée, de même que si vous avez un hobby accordez-lui de votre temps. Il n'y aura rien de mieux pour remettre votre machine intérieure à neuf et attaquer la semaine prochaine du bon pied.

Vierge

Symbole de volonté et d'énergie, Mars indique que vous allez pouvoir concrétiser certains de vos projets. Mais cela n'ira pas sans quelques obstacles à surmonter. De toute façon, rien n'est facile pour vous depuis quelque temps, vous avez pris l'habitude de devoir vous battre sur tout ! Pas de panique, Mars sera active pour le 1er décan jusqu'au 20, donc 24 ou 48 heures pour chacun. Les relations amicales ne seront pas toujours des plus calmes non plus...



Balance

Au zénith de votre zodiaque, Mars vous invite à avoir plus d'ardeur au travail. Que ce soit le vôtre ou celui de vos enfants, il faudra y consacrer plus de temps, selon vous. Si vous avez un programme particulier, un projet, peut-être aurez-vous l'impression de ne pas avoir assez de temps devant vous et par moments vous serez très impatient et irritable. A d'autres, vous serez plus coulant. 1er décan, cela durera jusqu'au 20, donc seulement quelques jours pour chaque natif.

Scorpion

Mars est en excellente position à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 juillet. Vous disposerez d'une force et d'une volonté à toute épreuve, 1er décan jusqu'au 20 juin. Vous pourrez vous dépasser, dépasser tous les obstacles et cela sans faire de trop gros efforts. En fait, là où il faudra vous mobiliser, c'est sur le plan intellectuel, celui des apprentissages par exemple. Soit parce que vous ferez un stage, soit parce que vous (ou un enfant) avez bientôt un examen à passer et qu'il faut réviser.

Sagittaire

Des aléas financiers risquent de vous contrarier, mais vous règlerez les problèmes sans attendre. Il est vrai qu'avec Mars en Cancer, vous serez parmi les plus réactifs. Alors, évidemment, cela peut autant être positif (les problèmes vite réglés) que négatif parce que vous réagirez trop vite alors qu'il aurait fallu un temps de réflexion. Essayez de trouver un juste milieu ! Justement, c'est ce que Jupiter en Balance cette année essaye de vous apprendre (2e et 3e décans surtout).

Capricorne

Mars s'oppose à vous depuis le Cancer et crée des rapports de force que vous ne pourrez apaiser que si vous mettez de l'eau dans votre vin. 1er décan pour l'instant. Si vous vous obstinez à vouloir avoir le dessus sur l'autre, cela risque de dégénérer en conflit. Cependant, le 1er décan ressent déjà les influx de Saturne (qui sera chez vous en décembre) et pourrait se sentir impuissant à gérer les problèmes que l'autre (conjoint, enfant, parent) provoque sans cesse.

Verseau

Une énergie à éclipses pendant quelques jours, peut-être parce que vous avez besoin de vacances. Mais arrêter de travailler et souvent très difficile pour le Verseau. Le travail est, pour vous, une source de bien-être, c'est lui qui vous connecte avec votre moi profond et donc avec votre vrai désir. Celui-ci étant le plus souvent d'aider les autres, de leur donner le bon coup de main, ou même d'être pour eux le doigt du destin. Rien ne vous fait plus plaisir que ça !

Poissons

Vous aurez l'impression, et elle ne sera pas fausse, de réussir tout ce que vous entreprenez, surtout si vous êtes de février. N'hésitez pas à prendre des initiatives. On vous sera reconnaissant ou on vous félicitera de cette énergie que vous déployez. Les questions touchant aux enfants seront également au premier plan, vous serez obligé de vous montrer ferme avec eux, même si ce n'est pas votre attitude habituelle. S'ils ont des examens par exemple : leur avenir est dans la balance...