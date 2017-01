L'horoscope du 7 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 7 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 07/01/2017 à 08:31

Capricorne

Un bon week-end vous attend, cinéma, visite d'exposition ou de musée, vous ne ferez que ce qui vous plaira, autant seul qu'avec vos enfants ou petits-enfants. Vous pourriez aussi aller au théâtre ou voir un artiste sur scène. Bref, tout cela étant peut-être préparé pour vous, pour votre anniversaire et pour votre plus grand plaisir. Mais, promis, les autres Capricorne en profiteront, et en particulier ceux du 1er décan, toujours bien considérés par Vénus et en phase avec leur entourage.

Bélier

Vous êtes très concerné par l'état de votre compte en banque, mais vous aurez une dépense obligatoire à faire et tant pis si cela vous occasionne un découvert. Il s'agit peut-être de payer quelque chose pour l'un de vos parents, ou d'acheter un cadeau à quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Quoi qu'il en soit, il faudra sortir votre carte bancaire ou votre chéquier (bien que cela fasse quand même très XX° siècle, le chéquier). Né autour du 18 avril, une bonne nouvelle ces jours-ci ?

Taureau

La Lune se promène chez vous et ne forme que des aspects satisfaisants pour votre ego. De plus, tout ce que vous avez prévu vous apportera ce que vous en attendez. En tout cas vous n'avez aucune dissonance sur votre décan solaire... Maintenant, je ne connais pas votre ascendant ou encore la position de votre Lune si vous êtes une femme... Bref, il me manque des éléments essentiels pour être plus précise. Mais la Lune représentant le ressenti, on peut être sûr que vous serez bien dans votre peau.

Gémeaux

Restez sur la réserve, faites-vous discret et arrangez-vous pour montrer à votre partenaire que vous l'aimez, même si vous le faites sur un ton humoristique. Vous êtes en effet souvent le roi de la pirouette dès qu'il s'agit de révéler une de vos émotions, et surtout quand il est question d'amour. Vous êtes soudain envahi par la pudeur, alors que dans d'autres circonstances vous n'en avez absolument pas. Mais quand il s'agit d'amour, la partie Vierge qui est en vous se réveille et c'est celle qui est liée à l'enfance...

Cancer

Un week-end aux teintes presque printanière pour vous, vous vous sentirez tout neuf à l'intérieur et aurez envie de briser votre routine. Mais en douceur, bien sûr. D'autant plus que vous n'avez pratiquement que des bons aspects, sauf si vous êtes né après le 12 juillet, mais c'est toujours la même situation, les mêmes changements qui sont en cours et qui, il est vrai, prennent du temps. Avec un aspect d'Uranus, comme c'est votre cas, il faut compter généralement 18 mois.

Lion

Vous aurez des responsabilités, des obligations, que ce soit vis-à-vis d'un parent ou parce que vous vous êtes promis de terminer des petits travaux dans la maison. Bref, vous ne disposerez pas de votre temps libre (si vous ne travaillez pas) comme vous le désirez et cela ne vous mettra pas de très bonne humeur. Sauf peut-être si vous êtes du 3e décan : vous avez tellement d'aspects pour vous faire apprécier la vie et les changements qu'elle vous propose, que vous aurez le sourire (13, 14 août).

Vierge

Cool, vous ne verrez pour une fois que le bon côté des choses, même si vous vous tapez un mal de tête d'anthologie ou si une relation vous pose un gros problème. Plus vous chercherez à positiver, plus vous trouverez facilement des parades à ce qui vous contrarie ; notamment si vous êtes né autour des 6, 7, 8 septembre. Cela dit, ce n'est peut-être rien de très important : un choix à faire, ou une décision à prendre, mais vous voulez y réfléchir, ne pas vous décider trop vite.

Balance

Evitez de penser à tout ce qui pourrait vous angoisser, ça ne serait absolument pas productif. Vous avez de l'énergie en trop, dépensez-la en faisant de l'exercice et non en mettant vos neurones en ébullition. En fait, vous donnerez trop d'importance à des détails et vous énerverez facilement si vous avez des enfants et que vous devez les faire travailler. Comme souvent depuis des mois, avec Jupiter dans votre signe vous avez besoin d'espace et de liberté. Vous aimeriez même être " ailleurs ".

Scorpion

Les mondanités ce n'est pas trop votre truc, mais il y aura probablement une sorte de raout où vous serez convié et où finalement vous serez content d'être allé. Car vous y ferez des rencontres fort sympathiques, des personnes que vous trouverez gentilles, débordantes d'empathie et avec qui vous vous entendrez immédiatement. Il n'est pas question d'amour, pas encore ou pas du tout, mais d'échanges qui sont de votre niveau, surtout si vous êtes né en octobre. Né début novembre, votre libido sera toute frétillante.

Sagittaire

Ça ne sera pas le week-end dont vous rêviez car il faudra vous occuper de détails pratiques, de logistique... En fait, vous serez probablement chargé des courses. Et comme vous aimez que les choses soient bien faites, vous vous débrouillerez pour que rien ne manque. Il y en aura même plus, comme d'habitude. C'est votre " truc " en faire plus, parce que vous pensez qu'on sera content, que cela fera plaisir. Et si c'était surtout à vous que cela faisait plaisir ?

Verseau

Votre plaisir, ce week-end, ce sera de vous occuper de votre petit nid douillet, de l'aménager différemment ou même d'acheter un ou deux objets de décoration. Vous aurez envie/besoin de vous sentir bien chez vous : comme je vous le disais hier il est indispensable que vous vous ressourciez. A moins que vous ne receviez un ou des amis chez vous et que vous n'organisiez une petite fête, ou tout du moins un sympathique repas. Né en janvier, une rentrée d'argent peut aussi être d'actualité.

Poissons

Vénus est dignifiée et comme elle occupe votre 1er décan, les natifs de février vont passer un très tendre week-end. Alors qu'il y aura de la dispute pour ceux de mars. Enfin, surtout ceux qui sont nés autour des 4, 5, 6 mars. A moins que vous ne soyez obligé de vous mobiliser à fond pour effectuer un travail, ou encore que vous vous lanciez dans une compétition, sportive ou non. Autre interprétation possible : vous devez vous battre contre un virus ou pire, contre vous-même !