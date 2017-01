L'horoscope du 6 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 6 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 06/01/2017 à 06:27

Capricorne

Si vous fêtez votre anniversaire, bonne nouvelle. Uranus et Pluton ont fini de vous mettre des murs de tous les côtés, votre vie va reprendre son cours normal. Et vous n'aurez plus aucune dissonance avant la conjonction de Saturne qui n'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Profitez ces jours-ci des bons influx de Mars, qui accélèrent vos processus mentaux, vous donnent des idées et les moyens de les exprimer. Un petit déplacement peut aussi être envisageable.

Bélier

Chez vous, la Lune est toujours coléreuse, notamment pour ceux du 3e décan. Heureusement la sage Saturne vous retient de passer à l'acte sans réfléchir. Cela concerne surtout ceux nés autour des 10 et 11 avril, mais très vite Uranus va progresser et traverser tout votre 3e décan, vous proposant ou vous imposant une expérience nouvelle qui peut bouleverser votre vie, le plus souvent dans le bon sens ; peut-être avez-vous un projet qui pourrait tout changer ?

Taureau

Vous n'aurez pas très envie de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le coeur parce que vous savez que cela pourrait créer un climat conflictuel avec un proche. Et comme nous l'avons évoqué hier, vous garderez pour vous ce que vous devriez dire, parler étant beaucoup plus positif pour votre équilibre interne. Ce n'est pas parce que vous parvenez tant bien que mal à éviter le conflit qu'il n'est pas là, et qu'il ne peut pas évoluer de manière souterraine. Ne vous aveuglez pas.

Gémeaux

Un peu surexcité si vous êtes du 3e décan. Normal, vous êtes très sollicité, il se peut même que vous ayez plusieurs opportunités et que vous ayez du mal à choisir. Cela fait longtemps que vous cherchez le moyen de changer, que ce soit de boulot ou d'autre chose, et là vous en avez la possibilité ; c'est valable pour tout le 3e décan bien sûr, mais c'est encore plus sensible pour ceux qui sont nés autour du 11 juin. Mais Saturne crée des freins et on peut parfois vous imposer des conditions que vous ne pouvez pas accepter.

Cancer

Vous aussi vous serez surexcité 3e décan, mais plutôt dans le registre du stress. Vous évoquerez encore une fois ce changement que vous rejetez fermement. Mais il semble que vous vous heurtez à un mur, surtout si vous êtes du début du décan (né les 12, 13 juillet). Cependant, vous ne pouvez pas faire autrement que d'en passer par là si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie. Et vous aurez beau résister, cela ne fera que vous fatiguer moralement et physiquement.

Lion

Soyez attentif, en période Capricorne, votre orgueil prédomine et au moindre petit faux-pas vous avez l'impression qu'on vous critique sévèrement, qu'on vous juge. En réalité, vous avez inconsciemment peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur de la confiance qu'on a placée en vous, mais vous vous trompez ! Vous êtes nettement à la hauteur et, à moins d'un ascendant très mal aspecté par Saturne ou Neptune, vous n'avez aucune raison de croire aux fantaisies de votre imagination.

Vierge

Plus chanceux que les autres, le 1er décan a les faveurs de Vénus. Une invitation, une rencontre, un chaleureux tête à tête sont au programme de votre soirée. Vous passerez un bon moment, c'est promis ; à moins que vous n'ayez eu des dissonances particulières sur votre Soleil le jour de votre naissance. Mais, d'une manière générale, la configuration peut se montrer très agréable et faciliter également les accords de toute nature, les contrats, etc.

Balance

Votre nature hésitante est accentuée par la présence de Vénus et de Mars en Poissons, qui est également un signe d'incertitudes. Gardez-vous de toute influence. Mars étant dans ce signe (2e décan), on pourrait vous inciter à prendre une décision en vous démontrant preuves à l'appui qu'elle est dans votre intérêt. S'il n'y a rien d'urgent, ne faites rien pour le moment. Attendez que Mars dépasse le 2e décan des Poissons, ce que sera fait le 15 janvier.

Scorpion

Les vedettes du zodiaque sont toujours les natifs d'octobre et cela va durer au moins jusqu'au 15 janvier. Vous vous sentirez aimé ou aimerez sans conditions... Vous pourriez également faire une rencontre, peut-être tomber amoureux, bien qu'aucune des planètes qui sont en jeu n'occupe le Scorpion... Je pencherais plutôt pour l'amour des enfants, de l'art, et même parfois du jeu car il y a une notion de dépendance et peut-être d'addiction dans cette configuration.

Sagittaire

Vénus sera en vedette après 21h et vous promet donc une soirée des plus agréables et que vous soyez en votre propre compagnie ou avec quelqu'un n'y changera rien. Cela ne concerne cependant que ceux du 1er décan, en principe, et la soirée ne sera pas forcément amoureuse. Elle peut aussi être fructueuse dans un autre domaine... En revanche, né autour des 4, 5 décembre, Mars est toujours en dissonance avec vous et crée de l'irritation, de la colère même.

Verseau

Vous ne retrouverez pas votre calme avant ce soir et vous devez débrancher ce week-end, sinon votre corps ne suivra pas le rythme que vous lui imposez. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous vous demandez ! Il est possible que vous dépassiez vos limites et que votre corps vous le fasse payer. Mais pas de parano ! Vous ne serez pas gravement malade, juste fatigué parce que vous vous vous stressez de trop et du coup vous dormez mal.

Poissons

Si vous êtes un créateur, un artisan, si vous travaillez avec vos mains, la période est excellente pour montrer ce que vous avez de plus ou de différent des autres. Vénus, planète des amours mais aussi des arts (sous toutes leurs formes) est chez vous, 1er décan ces jours-ci, et accentue votre sens esthétique, votre besoin de fabriquer de la beauté, de créer de l'image... Bref vous avez de l'inspiration. 2e décan, avec Mars chez vous, vous avez peut-être un travail difficile à faire.