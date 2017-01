L'horoscope du 05 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 05 janv. 2017.

par Christine Haas publié le 05/01/2017 à 06:29

Bélier

Ah, il ne faudra pas vous contrarier aujourd'hui, avec la Lune dans votre signe vous serez comme un enfant tout-puissant et vous ne supporterez pas la frustration. Cela ne durera que quelques heures, mais quand vous vous y mettez, vous faites fuir tout le monde tant que la colère gronde. Surtout, essayez de ne pas agir ou de parler de manière impulsive, en particulier si vous êtes né autour du 5 avril : la dissonance Soleil/Pluton dont nous avons parlé hier peut vous valoir une punition en retour.

Taureau

Vous serez plus susceptible que d'habitude, mais l'avantage pour les autres, c'est que vous garderez vos contrariétés pour vous. Vous les ruminerez en silence. C'est encore et toujours votre horreur du conflit qui fait que vous ne jetterez pas d'huile sur le feu. Cela dit, il n'y a rien qui indique que l'on se montrera agressif avec vous, c'est vous qui prendrez de travers certaines paroles que vous interpréterez comme des remarques dont le but est de vous faire réagir.

Gémeaux

Vous aurez des idées et des projets plein la tête, à tel point que si vous ne faites pas immédiatement un tri, si vous ne mettez pas d'ordre, ça partira dans tous les sens. Cela dit, ce sont surtout les natifs de début juin qui seront concernés par ce problème de dispersion, la difficulté qui se pose à vous étant que vous ne voulez rien laisser passer ! Mais on vous comprend, après une année 2016 un peu désastreuse, vous voulez assurer vos arrières.

Cancer

Vous serez un peu du genre Bélier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas vous frustrer, sous peine de vous voir vous décomposer ; surtout né vers le 9 juillet. Vous êtes en effet à fleur de peau, non seulement à cause de la dissonance Soleil/Pluton dont nous avons parlé hier, mais aussi parce que la Lune vient activer cette configuration. Vos réactions seront parfois tonitruantes, mais elles peuvent aussi rester intériorisées, ce qui n'est pas très bon pour votre santé.

Lion

Il y aura de la paperasserie, des choses administratives ou judiciaires à régler. En général cela ne vous rend pas totalement phobique. Il faut juste vous y mettre. Il se peut aussi que vous receviez un rappel à l'ordre parce que vous n'avez pas payé quelque chose... Vous vous demanderez si vous devez envoyer un courrier ou si vous devez vous déplacer... Si vous avez un peu de temps, mieux vaut vous déplacer et discuter de vive voix avec la personne

Vierge

Il y a des obstacles 2e décan, naturels ou créés par un adversaire qui est en compétition avec vous. Le problème étant que vous risquez de réagir trop fort, notamment si vous êtes du 2e décan. Mars s'oppose à vous si vous êtes des premiers jours de septembre et de toute façon cela vous désarme. En conséquence ne faites rien pour l'instant, même si vous mourez d'envie de renvoyer l'ascenseur. Attendez le 15 si vous le pouvez, vos actions seront plus efficaces.

Balance

On vous cherchera natif du 2e décan, alors ne faites pas plaisir à cette personne en lui montrant que vous êtes sensible à ses provocations. Restez de marbre. Plus vous opposerez un visage indifférent, plus vous donnerez l'impression que vous n'en avez rien à faire, plus l'autre ira voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un de plus réceptif. D'une manière générale, si vous le pouvez, c'est la meilleure chose à faire si votre partenaire se comporte de façon à vous faire sortir de vos gonds.

Scorpion

Comme beaucoup, ce dernier quartier de Lune aura le don de vous énerver et seuls les natifs d'octobre seront aimables parce qu'ils seront vraiment contents d'eux. Satisfaits de ce qu'ils ont réalisé ou créé. A moins qu'ils ne reçoivent une somme ou qu'ils ne fassent un achat dont ils seront ravis. Bref, ce sera une bonne journée pour le 1er décan, surtout né les 25, 26 octobre. Mais les autres Scorpion trouveront qu'il n'y a que des bras cassés dans leur entourage, professionnel ou privé.

Sagittaire

Vous pourriez être content d'une conjoncture qui dope votre fibre créative et accentue votre séduction. Mais on vous mettra en colère et ça gâchera tout ! 2e décan, nous en avons déjà parlé, Mars vous envoie une dissonance qui n'a rien pour vous plaire (né autour des 4, 5 décembre aujourd'hui) et qui peut aussi vous inciter à agir ou à prendre des décisions sans les avoir réfléchies. Or, en période Capricorne, il faut réfléchir avant d'agir et toujours peser vos décisions.

Capricorne

Vous serez un peu colère, l'un de vos proches en sera responsable car il ne se gênera pas pour vous dire ce qu'il pense. Et vous devrez reconnaître qu'il a raison ! Cela concerne surtout ceux du 3e décan qui reçoivent la dissonance d'Uranus, dont nous avons souvent parlé, et qui fait peser une contrainte sur vous. Mais elle a l'avantage, à terme, de vous permettre justement de vous libérer de cette contrainte. Toutefois il faudra éventuellement lâcher prise sur quelque chose et c'est probablement ce qu'on vous conseille.

Verseau

Pardonnez-moi, mais vous serez un peu l'agité de service aujourd'hui, vous réagirez à tout de manière exagérée et vos paroles seront parfois blessantes. Mais quelle mouche vous a piqué ? Le climat Capricorne ne vous plaît pas en fait, tout est ralenti par ce signe qui gère le temps et qui vous impose de réfléchir avant d'agir ou de vous exprimer. Et, comme d'habitude, votre nature impatiente regimbe devant ce qui vous est imposé.

Poissons

Vous avez peut-être une dépense obligatoire à faire, ou quelque chose à vendre ? Ne vous précipitez pas : avec le Capricorne aux commandes il faut réfléchir à tout ! Vous ne pouvez pas agir à l'instinct, à l'intuition comme vous le faites le plus souvent. Mais cela vous évitera certainement de faire une erreur car si Vénus (dans votre signe) décuple vos envies et vos désirs, son rapprochement avec Neptune ne peut que créer du leurre. Méfiez-vous des trop belles apparences.