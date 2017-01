REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 4 janvier 2017.

> L'horoscope du 4 janvier 2017 Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 04/01/2017 à 06:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Capricorne

Chez vous, le Soleil rencontre Pluton et c'est à double tranchant. On peut repartir de zéro avec elle, mais souvent aussi on acquiert du pouvoir et l'argent qui va avec. Bien sûr cela ne se fait pas en un jour, avec Pluton ça se compte en années et on peut aussi faire de graves erreurs sous son emprise, parce qu'on est persuadé d'avoir raison et qu'on n'écoute jamais personne. Le 1er décan est passé par là, le début du 2e aussi, et ce sont ceux nés autour du 8 janvier qui sont concernés.

Bélier

Que son influence soit positive ou négative 2e décan, la rencontre entre le Soleil et Pluton remet une crise au premier plan, une crise intime ou professionnelle. Elle peut représenter un temps de chômage où vous aurez l'impression que personne ne veut de vous, mais elle peut aussi vous inciter à repartir de zéro, à vous réinventer, à démarrer une nouvelle carrière. Parmi ceux du 2e décan, ce sont ceux qui sont nés vers le 5 avril qui sont concernés en ce moment.

Taureau

Vous êtes de ceux qui profitent le plus de la conjoncture, elle donne de la force à vos convictions, à vos croyances et fait de vous une sorte de référence, 2e décan. On a besoin de vos conseils éclairés et vous avez tellement pris confiance en vous, surtout né autour des 5 et 6 mai, que vous ne vous rendez peut-être pas compte du pouvoir d'influence que vous avez sur autrui. Un pouvoir à utiliser avec parcimonie si vous voulez le conserver et qu'il ne se retourne pas contre vous.

Gémeaux

L'association Soleil/Pluton se fait devinez où ? Dans votre secteur d'argent, le plus sensible depuis des années. Vous devez reconsidérer la gestion de vos revenus. Cela ne concerne, pour l'instant, que le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés autour des 5 et 6 juin, mais ceux nés avant y sont passés et ceux nés après vont y passer. Pour votre bien (mais c'est parfois dur à avaler) Pluton vous créera des tas d'ennuis tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut mieux gérer votre argent.

Cancer

Souvent évoquée, l'opposition de Pluton crée une emprise. Né vers le 7 juillet, on vous a coupé les ailes, on a raillé vos ambitions et vous vous êtes laissé faire. Le moment est venu de vous dégager de ces influences qui sont négatives pour votre développement personnel et ce qu'on vous a longtemps reproché est justement votre force : c'est ce que vous devez développer, parce que c'est ce qui a rendu l'autre jaloux, qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un parent. Eh oui, cela existe des parents jaloux de leurs enfants...

Lion

Prudence si vous êtes du 2e décan né autour du 7 août, vous pourriez être trop autoritaire, exigeant et intransigeant avec ceux qui travaillent avec ou pour vous. Evidemment, cela est à considérer en fonction de votre thème natal : ce que je vous dis est une donnée brute, il y a des modulations à faire et cela peut aller jusqu'à interpréter positivement cette conjoncture puisqu'elle est de nature à vous confier un pouvoir. Le tout est de savoir quand l'utiliser ou ne pas l'utiliser.

Vierge

Vous avez plein d'avantages, natif du 2e décan et surtout né autour du 8 septembre. Vous avez repris une belle assurance et avez un total contrôle sur votre vie. Et sur les autres aussi, que ce soit des élèves, des collègues ou encore vos enfants qui vous obéissent au doigt et à l'oeil. Mais attention à ce que cette attitude ne fasse pas disparaître votre capacité à sentir quand vous allez trop loin. Vous pourriez en effet être un peu coupé de votre sensibilité et surtout de celle des autres.

Balance

La rencontre Soleil/Pluton n'est pas plaisante pour votre 2e décan. Né vers le 8 octobre, un travail sur vous-même vous aiderait à mieux cerner vos angoisses. Il faut mettre des mots sur ce que vous ressentez et comprendre que vos peurs sont obsolètes. Elles datent de votre enfance et viennent envahir votre vie d'adulte, alors qu'elles devraient rester à leur place, dans votre chambre d'enfant. Mais, allez savoir pourquoi, vous les avez autorisées à revenir.

Scorpion

Pour vous, la conjoncture est top. Elle décuple votre intuition et la compréhension que vous avez des autres. Vous les cernez avec une facilité déconcertante 2e décan. Si vous pouviez appliquer ce pouvoir à vous-même et à une meilleure compréhension de votre fonctionnement, ce serait un atout de taille pour vous. Bien se connaître soi-même est un devoir semble-t-il, mais certains d'entre vous sont persuadés de tout connaître d'eux-mêmes, alors qu'en réalité cela prend toute une vie...

Sagittaire

Avec la rencontre Soleil-Pluton, l'argent est un souci, surtout celui que vous auriez pu amasser si vous ne l'aviez pas dépensé. Vous aimeriez bien pouvoir le mépriser, mais il vous est aussi nécessaire que l'air que vous respirez. A moins que vous ne songiez à sortir du système pour ne plus en être dépendant. Mais c'est un leurre que de penser que vous pouvez vivre en vous passant d'argent, vous avez quand même besoin du strict minimum pour survivre. C'est ce que vous voulez ?

Verseau

Soleil et Pluton créent de la passion, un engagement fort et sincère, surtout en ce qui concerne la vie politique ou une action ciblée dans le domaine du social. Vous n'êtes peut-être pas un spécialiste en la matière, mais vous avez probablement beaucoup appris sur le terrain et, de plus, vous avez pas mal d'instinct et d'intuition : vous savez pile ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment penser les situations et ce, sans avoir à réfléchir ni à demander conseil à qui que ce soit.

Poissons

Né après le 5 mars, Soleil et Pluton représentent une force, celle que vous avez acquise grâce à une personne qui a joué un rôle de guide : un ami, un conseiller. Soit vous avez effectué un long travail sur vous-même, 2e décan, soit vous fréquentez depuis quelques années un groupe avec lequel vous apprenez beaucoup et qui vous oblige à vous confronter plus souvent à la réalité. Vous ne vous réfugiez plus dans vos rêves, vous avez pris conscience du côté négatif qu'ont pu avoir certains d'entre eux sur votre vie.