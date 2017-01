L'horoscope du 3 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 3 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 03/01/2017 à 06:28

Capricorne

Une gentille Vénus, favorable à vos relations avec votre entourage jusqu'au 13 pour le 1er décan. De plus, quelqu'un vous fera comprendre que vous lui plaisez. Quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous montrera une autre facette de sa personnalité. Mais Vénus est rapide, vous le savez, et ce sera l'affaire de deux ou trois jours pas plus. Et à mon avis, cela se passera plus dans votre tête que dans la réalité. Vous vous ferez un petit film, mais ça vous fera du bien !

Bélier

Vénus étant dans l'ombre de votre signe, vous perdrez soudain vos moyens habituels si quelqu'un vous plaît. Mais cela ne peut qu'ajouter à votre charme ! D'habitude vous foncez dans le tas, vous brûlez les étapes, les préliminaires et cela ne plaît pas à tout le monde. Donc si vous rencontrez quelqu'un pendant que Vénus traverse les Poissons, vous serez moins sûr de vous et finirez par laisser l'initiative à l'autre. Et ce sera une bonne idée après tout...

Taureau

Très en phase avec Vénus, vous développerez une grande gentillesse et une envie de tout donner à celui ou celle que vous aimez. Mais veillez à ne pas l'étouffer. Vous cherchez souvent à faire le bien de l'autre malgré lui (elle) et cela peut être vécu comme une forme de tyrannie - quoi que vous en pensiez ! Si vous êtes seul, votre besoin de donner sera pour vous aussi au premier plan et vous pourrez déplacer votre énergie dans des activités charitables et liées au bénévolat.

Gémeaux

Après Mars, qui vous a opposé à vos supérieurs ou à un parent, voici Vénus qui va faire le contraire et vous inciter à arranger tout ce que Mars a pu déranger. 1er décan, vous avez jusqu'au 13 pour remettre de l'ordre dans vos relations, qu'elles soient affectives ou de boulot. Vénus en Poisson peut également vous voir attiré par quelqu'un de plus âgé que vous, ou qui a de l'autorité, mais l'histoire sera trop compliquée et n'existera pas vraiment dans la réalité ; plutôt dans votre tête.

Cancer

Vous serez à l'aise avec tout le monde grâce à cette Vénus en Poissons. Elle va à la rencontre de Neptune et vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un. Surtout si vous êtes né début juillet puisque c'est vous qui recevez le bon aspect de Neptune, qui a pour mission de vous ouvrir l'esprit à... tout. Nouvelle philosophie, nouvelles cultures, études portant sur des pays lointains, bref Vénus et Neptune conjointes auront un effet très " dépaysant " sur vous.

Lion

Vénus en Poissons sera plus intéressante pour vous dans le domaine financier qu'amoureux. L'argent viendra à vous, alors qu'en amour la jalousie dominera. Vous aurez peur de perdre celui ou celle que vous aimez, une peur inconsciente la plupart du temps, et qui vous incitera malgré vous à vous comporter comme si votre conjoint ou ami vous appartenait et n'avait pas de vie propre. En revanche, côté finances, une bonne affaire sera au menu (jusqu'au 13 pour le 1er décan).

Vierge

A l'opposé de votre signe, Vénus vous rend plus sensible que jamais à ce que les autres pensent de vous, à ce qu'ils ressentent pour vous. Vous aurez des antennes ! Mais méfiez-vous à partir de dimanche car Vénus va entrer en conjonction avec Neptune et vous aurez probablement affaire à quelqu'un qui vous mène en bateau ou cherche à obtenir quelque chose de vous. Une petite dose de méfiance sera la bienvenue et empêchera que l'autre vous manipule.

Balance

L'amour au boulot ? Ce n'est pas exclu avec Vénus en Poissons. Quelqu'un vous fera rêver deux ou trois jours, une personne que vous croisez quotidiennement. Dans les transports, quand vous faites vos courses, ou à la machine à café. Mais Vénus en Poissons ne va pas jusqu'à conclure, ou très rarement, elle préfère le domaine de l'imaginaire et ne s'embarrasse pas des détails du réel. Et c'est pourquoi il arrive que vous soyez déçu, la réalité ne correspondant pas au rêve.

Scorpion

Vous serez plus sentimental que jamais et on ne pourra pas vous reprocher de cacher ce que vous ressentez. Vous l'exposerez, mais à votre manière bien sûr. Ce sera à l'autre de deviner, de comprendre ce que vous voulez lui dire sans le lui dire vraiment. Né autour des 1er, 2, 3 novembre, il se peut que vous tombiez amoureux, ou en tout cas que vous soyez sous le charme de quelqu'un en fin de semaine et surtout la semaine prochaine. Laissez-vous aller...

Sagittaire

Votre manière d'exprimer vos sentiments laissera votre conjoint perplexe. Par moments gentil et tendre, vous risquez aussi de vous montrer très indifférent. Et si cela reste sans conséquence pour la plupart d'entre vous parce que cela ne durera pas, les natifs de début décembre seront plus sensibles à Vénus, surtout quand elle rencontrera Neptune à partir de dimanche et jusqu'au dimanche d'après. C'est que vous ne saurez pas vous-même où vous en êtes ou que vous ferez marcher l'autre.

Verseau

Généreuse, Vénus en Poissons accentuera votre tendance naturelle à faire des cadeaux à ceux que vous aimez pour leur montrer que vous avez des sentiments. Vous n'êtes pas toujours très démonstratif, cela vous gêne, aussi adorez-vous faire des petits cadeaux qui témoignent de votre affection. C'est typique du Verseau, surtout quand Vénus est en Poissons (à partir d'aujourd'hui) ou si vous aviez Vénus en Poissons à la naissance (né en 61, 64, février 67, janvier 69, en 72, donc à peu près tous les 3 ans).

Poissons

La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner a dit Barbey d'Aurevilly et c'est ainsi que les Poissons procèdent. C'est donc accentué bien sûr par la présence de Vénus dans votre signe. 1er décan jusqu'au 13 janvier. Vous vous amuserez beaucoup à troubler ceux ou celles que vous rencontrerez et qui ne sauront plus sur quel pied danser. Une manière de séduire qui marche très fort sur certaines personnes et pas du tout sur d'autres !