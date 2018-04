L'horoscope du 7 avril 2018

publié le 07/04/2018 à 06:40

Bélier

N'attendez pas monts et merveilles de cette journée, Lune et Saturne seront conjointes et vous inciteront à voir la face négative de votre situation. Ce n'est pas que vous n'aurez pas envie d'être positif, mais vous penserez un peu trop au problème représenté par Saturne et qui, en apparence, touche votre vie professionnelle. Dans certains cas c'est la famille qui peut être au centre de vos préoccupations et même votre vie conjugale parfois, avec un sentiment de peur.

Taureau

En ce qui vous concerne, Saturne vous renforce, on l'a vu hier et son bon aspect avec Vénus démontre votre volonté d'une vie stable et tranquille. Toutefois, étant donné que Vénus est chez vous, ceux qui sont nés fin avril pourraient faire une rencontre ou voir leurs sentiments s'épanouir. Et tout ce qui se fait sous l'égide de Saturne est destiné à s'inscrire dans la durée. Mais vous pouvez aussi apprécier un moment de célibat, la solitude ne vous fait pas peur.

Gémeaux

Vous n'êtes plus directement influencé par Saturne, mais elle occupe l'un de vos secteurs financiers. Et si vous voulez emprunter, ça va être difficile. Avec Saturne on s'expose à des refus, ou à des lenteurs qui vous mettent les nerfs à vif ! Cela concerne surtout le 1er décan, et en particulier ceux de fin mai (ces jours-ci). Faut-il persévérer ? La question se pose si vous avez essuyé plusieurs refus ; mais Saturne s'en va en fin d'année, il serait peut-être bon d'attendre ?

Cancer

Vous n'aimerez pas la conjoncture du jour si vous êtes né fin juin, début juillet. Une relation défaillante, un choix difficile à faire sont d'actualité. Le problème est posé depuis longtemps, mais il vous laisse en paix et revient régulièrement vous donner des idées déprimantes. Vous pouvez aussi, et c'est dans la plupart des cas, vous faire du souci pour quelqu'un que vous aimez et qui a des ennuis, probablement de santé. Cela vous tracasse beaucoup.

Lion

Saturne ne vous fait pas trembler, parce qu'elle est à sa place dans votre secteur du travail. Certes, vous travaillez plus mais ne gagnez pas plus... C'est ça le plus ennuyeux, mais il en est ainsi jusqu'au mois de novembre, acceptez-le car on ne peut pas lutter contre Saturne, il vaut mieux aller dans son sens. En outre, dites-vous qu'à partir de novembre, tout ira dans le sens de votre désir avec l'arrivée de Jupiter en Sagittaire, vous serez bien récompensé de votre patience.

Vierge

Pour vous Saturne est bien placée et vous incite à remettre de l'ordre dans votre vie, à rester droit dans vos bottes et à en avoir des récompenses. Elles ne seront peut-être que financières, mais c'est une reconnaissance de votre valeur que de recevoir une prime ou des compliments. Je sais, vous ne recevez pas très bien les compliments, cela vous gêne, mais vous y avez droit si vous êtes du 1er décan, et surtout né vers le 1er septembre ; vous avez fait du bon boulot.

Balance

Vous faites partie de ceux qui seront attristés ou ennuyés par la rencontre Lune/Saturne. Un membre de la famille vous pose un vrai problème. C'est peut-être votre conjoint, un enfant ou un parent qui a des ennuis de santé. En tout cas vous y pensez beaucoup, un peu trop même, et cela nuit à votre qualité de vie. Vous n'êtes pas tranquille et certains pourraient avoir du mal à dormir, tant cela tourne dans leur tête au moment où ils se mettent au lit.



Scorpion

La conjoncture est bien disposée à votre égard, on prend très au sérieux vos idées et dès que vous vous exprimez on vous écoute attentivement, 1er décan. Si vous êtes enseignant, c'est gratifiant de voir que votre manière de faire, vos méthodes sont appréciées. Mais il en ira de même pour ceux qui sont dans le commerce et le marketing. Et ne vous voyez pas des ennemis partout, il y a peut-être des jaloux, mais il y en a partout aussi et pour tout le monde.

Sagittaire

Même en vacances, un problème matériel vous tracassera à l'arrière-plan, un travail pas terminé peut-être ? Mais cela ne durera que quelques heures. Toutefois, avec Saturne dans votre signe voisin, le Capricorne, vous craignez de ne pas en faire assez, de ne pas ramener assez d'argent, peut-être parce que vous avez envie d'une meilleure qualité de vie et que pour cela il faut gagner plus ? Mais vous pouvez aussi être à sec, temporairement. 1er décan, c'est vous qui êtes concerné.

Capricorne

La rencontre Lune/Saturne a lieu chez vous, elle ne vous emballe pas mais vous pouvez être sûr d'être le signe le plus réaliste du zodiaque aujourd'hui. Toutefois, si vous devez partir en vacances, vous ne serez pas emballé non plus car vous laisserez quelqu'un ou quelque chose derrière vous... Ou vous ne vous sentirez pas capable de décrocher de votre travail, vous en éprouverez de la culpabilité... Ce sont les natifs du 1er décan et surtout de fin décembre qui sont concernés.

Verseau

On se fait toujours du souci sous une conjonction Lune-Saturne et pour vous, ce sera à propos de la situation générale, politique ou sociale. On sait le Verseau très investi dans le social, quand il n'en fait pas son métier, et il n'est pas exclu que certains problèmes dont tout le monde semble ne pas se préoccuper sont une préoccupation pour vous. Une question de santé publique pourrait aussi faire partie de ce qui va vous créer du souci pendant quelques heures.

Poissons

Vous pourriez vous sentir isolé de vos amis, né fin février. Mais demandez-vous si cela ne vient pas de vous et de la façon dont vous les traitez. Vous semblez parfois très distant, très indifférent, et il n'y a rien de mieux pour repousser les autres, même ceux qui sont de vrais amis. Toutefois, vous pouvez aussi vous faire du souci pour l'un de vos amis en difficulté, ou à propos d'un projet que vous ne parvenez pas à faire décoller pour le moment. Des conseils seront les bienvenus, à donner ou à recevoir.