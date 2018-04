L'horoscope du jour du 04 avril 2018

publié le 04/04/2018 à 06:45

Bélier

Quelle énergie aujourd'hui ! On vous suivra comme un seul homme car on aura envie de se nourrir, de se réchauffer à ce rayonnement qui émane de vous. J'exagère peut-être légèrement, mais la Lune sera en harmonie avec le Soleil et avec Mercure, ce qui est excellent pour votre image. C'est le 1er décan qui sera le plus concerné car le 2e (né après le 30 mars) reçoit Mars et sera un peu difficile à vivre tant il sera mal embouché ; mais il aura de bonnes raisons !

Taureau

Vous serez très secret et réservé, plus que d'habitude, et plutôt méfiant, surtout né en avril. On vous a peut-être fait une proposition qui vous semble trop belle. Et vous vous demandez ce qui se cache derrière, vous analysez la situation sous tous les angles, vous demandant où il pourrait y avoir un problème, une manipulation, ou autre turpitude. Mais vous n'êtes pas sujet aux embrouilles en ce moment et ce serait étonnant qu'on veuille profiter ou abuser de vous.

Gémeaux

Amour ou amitié ? Vous ne saurez pas de quel côté penche une relation, natif de mai. N'essayez pas de la mettre en équation, laissez votre coeur parler. C'est lui qui décidera... Mais cet ou cette autre qui vous plaît, avec qui vous avez une forme d'intimité et de communication infra-verbale, il ou elle a aussi son mot à dire et il se pourrait qu'il/elle soit silencieux sur la question. C'est pourquoi vous devez laisser les choses évoluer jusqu'à l'arrivée de Vénus chez vous le 24.



Cancer

Si vous ne voulez pas que l'inquiétude vous envahisse, avec ou sans raison, ne laissez pas de liberté à votre imagination. Donnez-lui un cadre, des limites. Le problème c'est que vous n'avez peut-être pas appris, ou qu'on ne vous a pas appris à la contrôler et à vous en servir positivement ; pour imaginer des solutions, par exemple, ou pour doper votre créativité. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour vous y mettre : essayez !



Lion

Vous volerez haut, plus haut que le vol des oiseaux, et aurez donc une vision globale de la situation ; cela vous aidera à vous débarrasser des détails. Mercure étant rétrograde, vous pourriez être un peu envahi par des petites choses sans grande importance, de celles qui vous font perdre l'essentiel de vue. Mais vous saurez naturellement dépasser ces obstacles, surtout si vous êtes natif de juillet. Né début août, votre quotidien est parfaitement ennuyeux, voire contrariant.



Vierge

Si vous êtes de début septembre, il se peut que la dissonance Mercure-Mars soit une aide, pas un obstacle. L'issue d'une discussion se fera en votre faveur. Il aura peut-être fallu mettre le poing sur la table, mais vous serez gagnant. Cela dit, vous pouvez aussi avoir une difficulté dans votre travail, une question de budget dans certains cas... On vous a pu vous demander de resserrer les coûts et après avoir torturé vos neurones, vous avez un début de solution.



Balance

Aujourd'hui, vous allez sentir que ça va mieux, 1er décan, que l'ambiance est plus légère et c'est surtout parce que vous prendrez moins les choses à coeur. Rien ne s'est arrangé comme par magie, mais vous avez une vision et une attitude, différentes des jours précédents. Mais, né après le 3 octobre, vous êtes au contraire dans une ambiance qui ne vous convient pas, et c'est parce qu'il y a du conflit dans l'air, ou que vous vous inquiétez pour l'un de vos proches.



Scorpion

Vos besoins, affectifs ou matériels seront au premier plan. C'est eux qui auront le contrôle sur vos comportements, alors que ça devrait être le contraire. Pourtant, vous êtes un grand spécialiste du contrôle mais souvent il s'exerce plus sur les autres que sur vous-même. Et si vous opériez un transfert ? Si vous déplaciez sur vous-même cette tendance qui est actuellement sur les autres ? Cela peut prendre du temps, mais vous en aurez d'importants bénéfices.



Sagittaire

Il y a des petits veinards qui seront bientôt en vacances, et vous en faites peut-être partie, c'est ce qui explique votre envie pressante de vous évader. La Lune traverse votre signe et s'accorde avec le Soleil et Mercure en Bélier, le signe-secteur qui gère vos plaisirs et vos loisirs. Cela ne concerne que le 1er décan aujourd'hui, mais pour les autres aussi il y aura ce besoin de changer d'air, que ce soit demain ou vendredi. Vous êtes très impatient !



Capricorne

Au contraire du Cancer, vous mettrez un point d'honneur à contrôler vos émotions, surtout qu'elles sont très fortes en ce moment pour le 1er décan. Notamment né en fin de décan, après le 30 décembre. Prenez du recul, décidez d'accompagner le mouvement au lieu de résister. Et si quelque chose vous fait peur, vous angoisse, le mieux serait d'en parler avec une personne de confiance, voire avec un conseiller si vous vous sentez déprimé, par exemple.



Verseau

Né en janvier, les idées se bousculeront dans votre tête, les meilleures comme les plus utopiques. Faites le tri et soumettez-les à l'avis de vos proches. Et ne faites pas votre Verseau, n'allez pas contester tout ce qu'on vous conseille ! Né autour du 30 janvier, une discussion risque de mal tourner à cause de votre manière de vous exprimer, un peu trop agressive selon votre interlocuteur. Faites tout pour convaincre, mais laissez l'autre libre de son choix !



Poissons

Le but aujourd'hui, ce sera de travailler le moins possible, tout en donnant l'impression que vous êtes totalement débordé. Et vous y arriverez ! En réalité, vous aurez envie d'être ailleurs qu'au boulot, probablement parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, ou qu'un agréable rendez-vous est au programme, pour le déjeuner ou pour le dîner. Aussi, votre corps sera là où vous travaillez, mais votre cœur et votre tête n'y seront pas...