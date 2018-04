L'horoscope du 3 avril 2018

publié le 03/04/2018 à 06:27

Bélier

Mercure revient dans votre 1er décan et forme une dissonance avec Saturne jusqu'à dimanche. Ne dites rien, ne vous manifestez pas pour l'instant. Si vous attendez quelque chose, il est inutile de remuer ciel et terre, ce serait de l'énergie dépensée en vain. 2e décan, Mars entame un aspect avec vous, un aspect de tension qui peut créer des rapports de force avec vos supérieurs ; ou vous donner une tonne de travail en plus.

Taureau

Mars et Saturne sont pile en bon aspect avec vous, de quoi vous voir plus déterminé que jamais à venir en aide à ceux qui ne sont pas gâtés par la vie. Aux malades, aux sans-abris, à tous ceux qui sont défavorisés, vous donnerez de votre temps, de votre énergie, et vous aurez ainsi la conscience tranquille, le sentiment d'avoir fait votre devoir. Mais vous pouvez aussi vous occuper de l'un de vos proches qui a des ennuis de santé ou qui n'a pas le moral.

Gémeaux

Obligé de vous concentrer sur un travail, vous n'aurez pas une minute à vous et cela vous agacera beaucoup. Vous avez besoin de pauses pour vous recharger. Vous n'êtes pas de ceux qui peuvent bosser pendant des heures d'affilée, il faut que vous passiez régulièrement à autre chose, cela vous permet de recharger vos batteries et de pouvoir repartir pour un tour. 2e décan, la conjonction Mars/Saturne n'est pas favorable au redressement de vos finances, pour l'instant.

Cancer

Même ambiance un peu lourde qu'hier pour le 2e décan, très chafouin. En revanche, ça roule pour le 3e décan à qui la vie a fait des promesses. Et elles seront tenues, pourvu que vous puissiez vous dégager d'une personne qui vous barre la route, qui vous empêche d'évoluer comme vous le devriez. Surtout si vous êtes né autour du 14 juillet... Cela peut être quelqu'un du passé que vous n'êtes pas parvenu à oublier ; vous avez intérêt à tourner la page.

Lion

Né en juillet, je vous rappelle que Vénus circule au zénith de votre zodiaque et que vous pourriez avoir un petit succès, comme d'obtenir un accord. La dissonance entre Mercure et Mars crée des disputes et vous serez un excellent conciliateur sous cette conjoncture. Cela dit, il peut y avoir des blocages contre lesquels vous ne pourrez pas grand-chose car ils ne dépendront pas de vous et il ne sera pas en votre pouvoir de les dépasser.

Vierge

C'est plutôt une bonne journée, pour le 3e décan notamment. L'harmonie Lune/Jupiter est un symbole de détente, vous vous faites moins de souci. Ce sera temporaire, mais tout ce qui peut vous relaxer est bon à prendre ! Si on vous invite à boire un pot en sortant du boulot, ne refusez pas et cela, même si vous ne buvez pas. Il est important que vous mainteniez la connexion avec vos collègues, cela crée une bonne ambiance et une émulation au travail.

Balance

Le 1er décan passe le relais au 2e, qui sera remué pendant quelque temps, avec la possibilité d'un déménagement ou d'un conflit familial un peu perturbant. Le 1er décan, lui, semble mieux se porter, en tout cas ceux qui sont nés en septembre. Les bons moments de cette semaine seront liés à l'argent et à la possibilité de faire une bonne affaire, ou de recevoir une donation. Mais on peut aussi tout simplement vous payer une somme qu'on vous doit.

Scorpion

2e et 3e décan, la Lune occupe votre territoire et vous donne des envies d'ailleurs. Non que ça aille mal dans votre vie, vous avez juste envie de changer d'air. Il est vrai que la période Bélier peut vous obliger à lutter au quotidien pour faire votre travail, que ce soit contre vous-même ou contre des collègues qui ne font rien pour vous faciliter la vie. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans le même panier de crabes à peu près tous les jours.

Sagittaire

2e décan, certes le Soleil accentue la chaleur humaine que vous dégagez, mais une question d'argent risque de vous prendre la tête cette semaine. Et cela se prolongera la semaine prochaine, peut-être parce que vous refuserez de payer quelque chose, que vous serez malgré tout obligé de payer. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer... A moins que votre détermination à gagner de l'argent ne vous pompe presque toute votre énergie (né autour du 2/12 en ce moment).

Capricorne

2e décan, une harmonie entre Mars et Neptune se prépare et elle va vous donner une belle confiance en vous. Votre intuition sera votre meilleur atout, c'est elle qui sera décisionnaire et il faut la laisser faire. L'aspect sera exact la semaine prochaine, mais il est beaucoup plus actif quand une des planètes est en approche de l'autre. En l'occurrence, la phase d'activité va durer jusqu'au 15 avril. Vous pourriez aussi vous lancer dans quelque chose de généreux.

Verseau

2e décan, il se peut que vous ne parveniez pas à aller au bout de vos entreprises, les difficultés vous bloquent ou alors vous êtes tout simplement fatigué. Vous ne vous êtes peut-être pas assez reposé ce week-end et vous en payez le prix. Vénus, dans votre secteur de la famille et de la maison, indique que ce serait l'endroit idéal pour vous ressourcer en ce moment, mais il est vrai qu'elle ne vous l'autorisera que le week-end prochain. Donc, une semaine un peu épuisante.

Poissons

Une bonne journée pour le 3e décan, qui pourrait se préparer un beau voyage pour cet été, ou qui a obtenu une promotion qui sera effective à la rentrée. Quoi qu'il en soit vous êtes content et avez l'impression que vos perspectives sont belles, même si elles ne sont pas concrètes pour le moment. De toute façon, elles sont dans l'air. 2e décan, l'un de vos projets pourrait faire une percée, probablement parce que vous recevrez un coup de main désintéressé.