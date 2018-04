L'horoscope du 05 avril 2018

publié le 05/04/2018 à 06:36

Bélier

Mercure et Mars sont toujours fâchées, aussi êtes-vous un peu trop réactif. Vous prenez de travers tout ce qu'on vous dit, même si ce sont des gentillesses. Essayez de ne pas vous montrer trop dur en paroles, né autour des 30, 31 mars, à moins que ça ne soit vous qui entendiez des mots très désagréables. Cela dit, c'est peut-être derrière vous si vous êtes né à ces dates. Mars commence à regarder ceux du 2e décan, qui vont avoir maille à partir avec une personne mal embouchée.

Taureau

3e décan, Jupiter est en vedette, de même que les tracasseries administratives qu'elle vous impose. Mais les rencontres et associations sont aussi au menu. Le processus est en cours, il va peut-être prendre du temps car il aboutira, probablement plus au dernier trimestre que maintenant. 2e décan, Mars vous envoie un bon aspect jusqu'au 23, la Force est avec vous mais faites-en bon usage : ne cherchez pas à avoir raison à tout prix.

Gémeau

Le travail et de possibles ouvertures sont au 1er plan, les uns attendent une promotion, alors que les autres pourraient trouver leur place dans une entreprise. Si c'est votre cas, on vous a certainement imposé une période d'essai, celle-ci devant se terminer en juillet ou même un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, de bons influx de Mars indiquent que vous pourriez évoluer dans cet emploi, et plus vite que vous ne le croyez. Chaque décan sera concerné à son tour d'ici le mois de novembre.

Cancer

Ce n'est pas facile pour ceux de fin juin, début juillet. Mais vous êtes résistant, accrocheur, et vous finirez par dépasser l'obstacle qui gêne votre progression. Mais il est clair que vous n'êtes pas rassuré, vous ne savez rien de l'intention de vos partenaires, qu'ils soient professionnels ou affectifs, vous ne pouvez que faire des suppositions... Et, évidemment, elles ne vont pas dans un sens positif, Saturne étant responsable de la situation que vous vivez au quotidien.

Lion

Étant donné que Jupiter mène la danse aujourd'hui, les problèmes concernant la maison, les travaux à y faire ou un éventuel déménagement sont d'actualité. Et si vous êtes né autour des 14, 15 août, cela risque de prendre plus de temps que prévu, et de vous tracasser plus que cela ne devrait. Vous y accordez une importance démesurée par moments... 1er décan, Mercure reforme un bon aspect avec vous, mais elle est rétrograde. Une réponse, sûrement positive, se fait attendre jusqu'au 15.

Vierge

Né après le 2 septembre, Mars est en harmonie avec vous jusqu'au 23 avril, profitez-en, il y a une opportunité à saisir rapidement, il faut vous bouger. N'attendez pas que cela vienne à vous, allez " prendre " ce qui peut vous revenir : un travail qui a des chances de vous plaire par exemple, une formation qui peut vous faire grimper un échelon, à moins qu'une création ne vous propulse en tant qu'entrepreneur/entrepreneuse. En outre, Vénus va suivre et l'argent aussi !

Balance

Il n'y a pas à tergiverser, il faut être très ferme et montrer à l'autre où sont les limites à respecter. Il y a probablement un problème avec un enfant adolescent, ce qui est à la fois très banal à cet âge, et en même temps extrêmement difficile à vivre pour les parents. Comment peut-il/elle avoir autant changé ? Plus votre enfant aura été attaché à vous, plus il/elle lui sera difficile de couper le cordon ; car c'est ce qu'il essaye de faire en ce moment et il/elle en souffre autant que vous.

Scorpion

Grâce ou à cause de la présence de Jupiter, votre 3e décan est au 1er plan. Si vous effectuez un achat d'envergure, les problèmes se sont sûrement accumulés. Traitez-les un par un, sachant que tant que Jupiter sera rétrograde - jusqu'en juillet - vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, ou alors avec beaucoup de difficultés. Mais après le 11 juillet, tout sera plus fluide. 2e décan, vous agissez dans votre intérêt et ne pensez à rien d'autre qu'à vos besoins personnels.

Sagittaire

Dans votre décan, la Lune active la dissonance de Neptune, surtout né vers les 7, 8 décembre. Ne soyez pas trop sûr de vous, ne faites rien à l'aveuglette. Cet excès de confiance en vous ne peut que vous valoir des déceptions, Neptune étant spécialiste du genre : elle vous montre une belle image de la situation, mais derrière les apparences, ce n'est pas du tout la même histoire. Prenez du recul, surtout si on vous demande de croire en quelque chose.

Capricorne

Il faut sauver le soldat Capricorne et lui remettre une médaille tant il se bat avec constance et persévérance. Mais vous finirez par l'avoir votre récompense. Vous ne vous battez pas pour rien, c'est important pour vous d'en être conscient. Le 2e décan reçoit Mars à présent, jusqu'au 23 avril, et comme elle se détache peu à peu de Saturne ses influx seront plus positifs. D'ailleurs elle entame un bon aspect avec Neptune et si vous êtes né autour du 6/1, vous allez déborder de confiance en vous.

Verseau

2e décan, à votre tour d'être un peu affaibli par les influx de Mars, mais rien de grave. Vous serez moins concentré sur le travail et plus sur vous-même. Peut-être que vous faites justement un petit travail intérieur et que vous êtes, avec l'aide d'un conseiller, en train de débusquer de vieux blocages qui gênent votre développement personnel ou professionnel. Souvent il peut s'agir de vos relations avec l'autorité et ses représentants, ou un excès d'autorité de votre part.

Poissons

Ceux du 3e décan sont toujours sous la bienveillante protection de Jupiter et les vacances arrivant en fin de semaine, vous pourriez faire un agréable voyage. Mais il n'y a pas que cette possibilité qui s'offre à vous. Certaines promesses de développement ont pu vous être faites, surtout né autour des 12, 13, 14 mars, mais elles ne sont pas tenues pour le moment. Il y a peut-être un temps de préparation ou de réflexion mais les choses reprendront leur cours positif au mois de juillet.