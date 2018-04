L'horoscope du 6 avril 2018

publié le 06/04/2018 à 07:20

Bélier

Les dissonances s'éloignent, les bons aspects arrivent et vous serez sensible à celui de Vénus et de Saturne, qui peut représenter une bonne et utile acquisition. Vous pouvez aussi toucher de l'argent, une somme qui ne sera pas énorme mais qui peut suffire pour ce que vous voulez en faire. Par ailleurs, Mercure s'éloigne de sa dissonance avec Mars et vous êtes moins colère si vous êtes né fin mars. D'ailleurs, aujourd'hui et demain, Mercure et Vénus seront en phase et tout peut s'arranger.

Taureau

Vénus étant dans votre 1er décan, et en harmonie avec Saturne, vous aurez un sentiment de sécurité qui est rare chez vous, qu'il soit matériel ou affectif. Quelques jours où vous serez un chêne que rien n'abat, même si la tempête souffle. Mais je ne pense pas qu'il y ait de tempête, Mars et Jupiter ne sont pas conjointes comme en décembre 17 et en janvier de cette année. Elles occupaient un signe d'Eau, ce qui explique les pluies torrentielles. Là, Mars est en signe de Terre.

Gémeaux

2e décan, vous avez de bons influx solaires ; ils représentent une aide, un soutien que vous pouvez solliciter auprès d'amis. Mais ne faites pas le siège non plus. Soyez léger mais néanmoins sérieux si vous avez quelque chose à demander, et ne pesez pas sur la décision de votre interlocuteur en lui donnant une foule d'explications pour justifier ce dont vous avez besoin. 1er décan, évitez les dépenses inutiles, elles ne vous plairont qu'au moment de l'achat, mais plus après.

Cancer

Né début juillet, Mars n'est pas assez éloignée de Saturne pour que vous puissiez relâcher le contrôle, soyez encore un peu patient jusqu'à lundi prochain. Vous vivez cette conjoncture depuis quelques jours et on comprend que vous ayez envie de vous en débarrasser rapidement, mais Mars et Saturne sont opposées à vous et cela dure toujours plus longtemps que les autres aspects parce qu'il faut prendre conscience de quelque chose et l'accepter alors que vous n'en avez pas envie.

Lion

2e décan, avec Mars dans votre secteur du travail et de la forme, soit vous avez du boulot par-dessus la tête, soit vous manquez de tonus pour effectuer vos tâches. Mais rassurez-vous, Mars ne vous embêtera pas longtemps, quelques jours seulement puisqu'elle quittera le 2e décan du Capricorne le 23 avril (un décan compte 10 natifs du signe, qui reçoivent les influx chacun à leur tour). Mais Mars est aussi symbole des inflammations et vous pourriez avoir mal quelque part.

Vierge

3e décan, Jupiter vient d'effectuer son premier passage, il vous a peut-être permis de trouver des idées pour diversifier vos activités. Le point final sera en septembre, Jupiter reviendra terminer le boulot qu'elle a commencé en janvier. Entre autres possibilités, vous pouvez avoir fait ou vous allez effectuer un stage, une formation qui servira à votre développement professionnel ; vous aurez plusieurs pistes, il ne faut en négliger aucune, même s'il faut laisser tomber une activité pour une autre.

Balance

C'est le 2e décan qui reçoit à présent l'aspect de Mars, il vous demande d'agir, de prendre une décision, même si elle vous semble très difficile à prendre. Mars est un peu plus lente que d'habitude, aussi la situation peut-elle durer plusieurs jours, mais si vous vous mobilisez vous aurez des résultats. L'important est de ne pas accepter ce qu'on vous impose sans réflexion préalable, tout simplement parce que vous ne voulez pas vous exposer à un conflit.



Scorpion

La dynamique martienne se met en place pour le 2e décan, et son harmonie avec Neptune peut accentuer, parfois trop, la confiance que vous avez en vous. Cela dit, on n'a jamais assez confiance en soi, mais quand même, quand ça dépasse les bornes cela indispose beaucoup les autres et ils s'éloignent de vous. En particulier votre entourage proche qui risque de trouver que vous exagérez un peu. Mais peut-être avez-vous besoin de cette confiance pour entreprendre quelque chose ?

Sagittaire

3e décan, à vous de recevoir la Lune et, peut-être, de pouvoir partir en vacances ce soir ou demain. En tout cas, vous aurez comme des fourmis dans les jambes. L'envie d'élargir votre horizon sera pressante et si vous ne pouvez pas partir ou si ce n'est pas encore la bonne date pour votre zone, vous en serez un peu frustré. En outre, les dépenses à faire concernant ces vacances sont peut-être importantes, vous devez agir avec pragmatisme en ce qui concerne votre argent.

Capricorne

La Lune entre ce soir dans votre 1er décan, aussi sortez, allez au resto ou au cinéma si vous le pouvez, cela vous fera beaucoup de bien de ne pas rester chez vous. Même si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez aller au ciné ou boire un café quelque part. 2e décan, Mars a entamé son passage chez vous et vous donne du ressort, même un peu trop parfois. Vous pourriez être agressif malgré vous, et plus impatient, plus pressé que vous ne l'êtes d'habitude. Mais vous avez peut-être quelque chose à démarrer ?

Verseau

Une bonne journée, bien remplie, avec éventuellement une surprise intéressante pour ceux du 3e décan nés après le 16 février. Ayez l'esprit ouvert à tout ! Même à ce qui ne vous intéresserait pas en temps normal... C'est une information ou une lecture qui risque de vous remuer un peu, mais dans le bon sens, dans celui de l'action. 1er décan, Vénus pourrait créer les conditions pour que vous revoyiez quelqu'un du passé, ou pour une réunion familiale (né fin janvier surtout).

Poissons

S'il y a une chose que vous savez faire en général, c'est de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier. Vous devez diversifier vos sources de revenus. Parce que souvent, vous gagnez le minimum et il n'est pas suffisant pour vivre comme vous l'aimez. A moins que vous ne soyez totalement contemplatif et que le monde matériel vous importe peu. Dans ce cas, vous vous contentez de ce que vous avez, sans vous demander si vous pourriez ou devriez avoir plus.