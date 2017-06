L'horoscope du 2 juin 2017

publié le 02/06/2017 à 06:53

Gémeaux

La dissonance de Saturne est activée aujourd'hui, 3e décan vous serez face à des refus, des lenteurs, des retards, tout pour tester votre patience et votre endurance. Et cela fait un bout de temps que cela dure... Pour certains ce n'est pas du tout dramatique et ils restent philosophes ; c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire car vous allez devoir gérer Saturne (par moments) jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, Vénus vous donne un coup de main aujourd'hui si vous êtes né autour du 16 juin.

Bélier

Mal organisé, ou ne disposant pas de votre temps habituel, vous vous stresserez à propos d'un travail que vous devriez avoir normalement terminé en fin de journée. Vous aurez beau faire fissa, il faudra quand même vous montrer consciencieux, méticuleux, et évidemment vous aurez l'impression que cela vous retarde. Mais mieux vaut dépasser un peu le temps imparti que d'être obligé de refaire le travail, non ? A priori, cela ne devrait concerner que le 3e décan.

Taureau

Prévoyez ce que vous voulez pour ce long week-end qui arrive, mais s'il vous plaît laissez un peu de place au hasard et à l'imprévu. Sinon vous vous ennuierez. Je sais que vous avez besoin d'anticiper, que cela vous rassure, mais n'anticipez pas tout ! Comme a dit l'écrivain Antoine de la Motte : l'ennui naquit un jour de l'uniformité. Aussi, ne prévoyez pas que tout sera parfait et se déroulera comme prévu car la réalité se chargera de vous faire voir les choses autrement.

Cancer

3e décan, Mercure est votre meilleure amie en ce moment, elle facilite vos échanges, négociations et démarches, ou vous donne de la matière pour monter un projet. De la matière, c'est-à-dire des idées : vous n'en manquerez pas, bien au contraire. Méfiez-vous simplement de celles qui sont utopiques, mais il n'y en aura pas beaucoup : elles seront toutes plutôt réalistes et pragmatiques. Parallèlement, la dissonance Vénus/Uranus pèse sur vos relations affectives ou votre vie financière.

Lion

Né après le 15 août, ne demandez rien, n'attendez rien des autres aujourd'hui, la vie sera radine. Vous-même d'ailleurs aurez peut-être des oursins dans les poches. En général vous êtes plutôt généreux, vous aimez offrir, faire des cadeaux, mais aujourd'hui vous serez dans l'état d'esprit inverse. Vos petites voix intérieures vous souffleront qu'il ne faut pas dépenser, surtout pour des objets ou des vêtements de luxe, même si quelque chose vous fait terriblement envie.

Vierge

Dans votre 3e décan, la Lune se fâche avec Saturne et né autour du 18 septembre, vous aurez une de ces baisses d'estime de soi dont vous êtes coutumier ces temps-ci. A chaque fois qu'une planète se trouve dans votre signe et en dissonance avec Saturne, vous perdez votre confiance en vous et avez l'impression d'avoir des montagnes à gravir. Le positif, c'est que Saturne vous met ce vieux problème sous le nez - vous l'avez déjà vécu - et que vous pouvez le régler.

Balance

3e décan, derrière toute dissonance déstabilisante d'Uranus se cache un trésor, c'est-à-dire une découverte sur vous-même. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quoi que la conjonction Vénus/Uranus vous fasse vivre en ce moment, même s'il s'agit parfois d'une rupture (provisoire dans la plupart des cas), vous pouvez ou pourrez découvrir que vous êtes capable de vous débrouiller sans l'autre et que cette autonomie est quelque chose de précieux.

Scorpion

Vous avez souvent l'air de ne pas vous en faire, mais ce n'est qu'une apparence. A l'intérieur de vous ça bouillonne et vos petites misères ne sont pas passagères. Au contraire, vous êtes de ceux qui les prolongent en les analysant, en les décortiquant, et du coup vous vous faites du mal pour rien. Le plus souvent. Surtout que les ennuis que vous avez ces derniers temps ne sont pas de gros ennuis, ce sont plutôt des tracasseries. Même s'il est question de votre santé.

Sagittaire

En général, vous avez du panache et portez beau. Mais le 3e décan peut avoir un sentiment de perte ou n'être plus tout à fait lui-même. Un échec serait en cause, ou l'impression d'un échec, d'une perte, de quelque chose qui vous révèle à vous-même une facette de votre personnalité que vous n'aimez pas : la rancoeur peut-être, la nostalgie parfois et même la peur de l'avenir... Cette dernière ne faisant pratiquement jamais partie de la liste de vos peurs, qui est assez courte en temps normal.

Capricorne

La majorité du signe souffre d'un complexe d'abandon, tout ce qui y ressemble est repoussé et les changements et évolutions imposés par la vie n'y échappent pas. C'est la raison pour laquelle vous avez tellement de mal à franchir le pas ou à tourner la page que vous devez tourner 3e décan. A priori, certains natifs du début du décan ont quand même fait le " travail " demandé par Uranus, mais né après le 15 janvier, beaucoup reste encore à faire.

Verseau

Les aspects de Saturne ne vous atteignent pas au plan personnel, mais le domaine où elle se trouve est ralenti ; et en ce moment c'est celui des projets qui trinque. Vous avez des obstacles devant vous et tout ce qui vous semblait simple au départ s'est compliqué au fil du temps. Il semble que cela va se dégager au dernier trimestre et surtout quand Saturne quittera précisément votre secteur des projets, c'est-à-dire quand elle entrera en Capricorne en décembre.

Poisson

Vous n'atteignez aucun objectif, 3e décan ? Vous êtes sans emploi et ne voyez rien venir ? Patientez, l'arrivée de Jupiter en Scorpion à la rentrée changera la donne. Vous aurez en effet une année 2018 plutôt chanceuse grâce à votre capacité à vous adapter et à changer de chemin si cela s'avère nécessaire. Vous allez probablement élargir votre champ d'action, faire une formation et accepter un boulot auquel vous n'aviez jamais pensé.