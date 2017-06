L'horoscope du 1er juin 2017

publié le 01/06/2017 à 06:34

Gémeaux

2e décan, bon anniversaire, et si vous êtes né aujourd'hui la déstabilisante dissonance de Neptune est terminée. Grâce à Jupiter, vous remontez la pente, vous vous faites davantage confiance et ça se voit ! Si vous cherchez du boulot, vous allez très bientôt trouver quelque chose qui vous conviendra et la chance sourira aussi au 3e décan qui a eu mille bâtons dans ses roues ; chaque jour une nouvelle tuile ! Ça se termine en fin de semaine.

Cancer

La réflexion doit remplacer l'action aujourd'hui et sans décortiquer toutes les situations, il vous est fortement conseillé de demander l'avis de l'un de vos proches. Et vous ferez bien car Mars est toujours en Gémeaux et fausse vos décisions : elles vont dans la mauvaise direction car elles sont influencées par vos peurs. 3e décan, en particulier ! Heureusement, le bon aspect que Mercure vous envoie à partir d'aujourd'hui est justement favorable à d'amicaux conseils.

Lion

Les transactions et autres négociations financières sont en vedette pour le 2e décan, mais attention car vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de pas très honnête. Si vous êtes vendeur, il ou elle essayera de vous faire baisser le prix que vous demandez par des moyens que vous jugerez un peu limites, et si vous êtes acheteur on tentera d'obtenir davantage de vous sous un fallacieux prétexte. Bref, restez méfiant jusqu'à la semaine prochaine, comme je vous le conseillais hier.

Vierge

Il s'en passe des choses dans votre signe aujourd'hui, surtout pour le 2e décan qui doit se montrer le plus lucide possible et ne croire qu'en des faits concrets. Et si on commence à vous dire que vous êtes nul, incapable, etc. tournez le dos à cet interlocuteur, même si c'est votre partenaire ou votre chef. Né autour du 7 septembre, vous vous en êtes peut-être rendu compte, vous êtes dans une relation toxique où l'autre fait de vos faiblesses sa force : c'est inacceptable.

Balance

Vous ne serez pas au diapason de la conjoncture, qui vous invite à la convivialité et à la fête. En réalité, vous n'aurez aucune envie de parader, surtout 3e décan. Vous êtes maltraité par la conjonction Vénus/Uranus qui s'oppose à vous jusqu'à la semaine prochaine et produit de fortes tensions. Je vous l'ai déjà dit, vous en avez probablement ras-le-bol d'une situation où l'autre prend toute la place et où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir exister.

Scorpion

3e décan, né après le 12 novembre, vous aurez un vrai talent de négociateur jusqu'au 6 juin. Profitez-en, la conjoncture est parfaite pour obtenir ce que vous voulez. Vous pourrez devancer des concurrents si vous êtes plusieurs sur un job, ou obtenir des renseignements, des indications voire des documents qui vous seront très utiles. Au travail, vous pourriez être surpris par l'attitude d'un collègue qui se mettra de votre côté alors que vous vous croyiez seul contre tous.

Sagittaire

Vous serez sûrement contrarié et mécontent, 2e et 3e décan. Le 2e parce qu'il patauge dans une situation compliquée, le 3e parce qu'il s'est fait des ennemis malgré lui. En général, avoir des adversaires ne vous fait ni chaud ni froid, mais vous êtes très sensibilisé en ce moment et les autres ont sur vous un pouvoir que vous ne leur accordez pas souvent (c'est la période Gémeaux qui veut ça). Vous avez le sentiment d'être attaqué de tous côtés...

Capricorne

Vous avez pris du galon et vous avez même peut-être le pouvoir si vous êtes né vers les 9, 10, 11 janvier. Mais abuser de ce pouvoir vous exposerait à des ennuis. Vous pouvez être très dur avec les autres et parfois vous ne vous en rendez même pas compte tellement cela vous semble normal et justifié. Mais si vous êtes injuste, cela risque de vous coûter cher car certains ne se laisseront pas faire et ont même peut-être déjà entamé des poursuites contre vous.

Verseau

2e décan, né après le 30 janvier, le Soleil Gémeaux vous met en vedette à partir d'aujourd'hui. Vous avez l'autorisation de vous vanter de vos petits/grands succès. Ce n'est pas toujours apprécié des autres et si vous en faites trop, vous vous exposez à des retours de bâtons. D'ailleurs, vous serez embêté aujourd'hui par l'impression persistante d'avoir fait une erreur, d'avoir trop parlé et parfois dit du mal d'une personne afin de vous mettre en valeur vous-même.

Poissons

Né autour du 10 mars, si tout vous réussit en ce moment, ce n'est pas pareil pour ceux du 2e décan, nés vers les 4, 5, 6 mars. Vous prêtez le flanc à de très vives critiques. Toutefois, vous avez acquis une certaine force et cela ne devrait pas trop vous démonter, en tout cas si vous êtes de ceux à qui Neptune profite. C'est vrai que ses mauvais aspects peuvent vous traîner dans la boue, mais elle est en conjonction actuellement et cela peut autant être bon que mauvais. Il faut voir votre thème natal...

Bélier

C'est ennuyeux, mais vous ne pourrez pas agir selon votre instinct aujourd'hui, il faudra calculer, prévoir et même analyser une situation. Vous vous sentirez ralenti. Mais ça ne durera que quelques heures puisque c'est un coup de la Lune en Vierge et qu'elle jouera plus sur votre ressenti que sur la réalité. Certains seront un peu coupés dans leur élan parce qu'ils auront mal quelque part ou qu'ils n'auront pas digéré quelque chose. Mais franchement, rien d'important...

Taureau

Vous n'êtes pas dépensier de nature mais aujourd'hui quelque chose vous fera très envie et je vous conseille de vous l'offrir, les compensations ne font jamais de mal ! Cela peut être matériel, mais une gourmandise peut aussi faire partie de ce qui vous fera envie : vous êtes réputé pour votre appétit, votre côté bon vivant, et il ne faut pas lutter contre. Sauf si vous avez des kilos à perdre, bien sûr. Mais dans ce cas, c'est votre rapport au désir et au plaisir qu'il faut changer.