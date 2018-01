L'horoscope du 5 janvier 2018

publié le 05/01/2018 à 06:32

Bélier

Un week-end studieux au programme, vous aurez mille choses à faire et vous ne pourrez pas vous en débarrasser comme ça. Il faudra vous appliquer ! Le problème c'est que peut-être vous aurez mal quelque part ou que quelque chose vous ralentira. Du coup, cela vous prendra plus de temps que vous ne l'aviez prévu, 1er décan. 2e décan, rendez visite à un parent âgé s'il est encore là, il ou elle a besoin de vous et n'est peut-être plus là pour longtemps. 3e décan, la machine à progresser est relancée.

Taureau

Un week-end comme vous les aimez, vous aurez de nombreuses distractions avec votre chéri/e ou vos enfants. Et vous profiterez à fond du moment présent. Vous êtes un des signes qui sait le mieux " profiter ", avec le Sagittaire, et dès que vous le pouvez, vous vous mettez en mode pause et vous offrez des moments de plaisir :1er décan aujourd'hui. 2e décan, c'est toujours très remuant si vous êtes né autour du 8/5 et c'est la faute de l'autre. 3e décan, c'est la semaine prochaine que ça déménagera !

Gémeaux

Vous aurez trop de choses en tête, 1er décan, pour passer un week-end relax. Un peu nerveux et fébrile pour certains, vous serez davantage centré sur vous-même. Cela ne vous empêchera pas de garder votre curiosité pour le monde extérieur en éveil, vous aurez encore de la place dans votre tête pour les informations et autres nouvelles. 2e décan, des dépenses sont au programme, vous les ferez à deux et elles seront votre principal sujet de dispute ! 3e décan, il faut accepter ce que la vie vous propose.

Cancer

Ça va bouger dès aujourd'hui, soit vous vous préparez à rendre visite à des proches pour le week-end, 1er décan, soit une conversation pourrait vous éclairer. Et vous faire évoluer dans la compréhension de votre situation. L'opposition de Saturne crée un problème relationnel, avec votre conjoint ou avec l'un de vos parents. 2e décan, vous êtes entier, fort moralement, et face à une situation de conflit vous ne tergiverserez pas, vous déciderez ! 3e décan, les tensions que vous vivez s'apaiseront à partir de mars.

Lion

Un petit tour dans les bois ou la campagne vous fera du bien et vous permettra de trouver de bonnes idées pour améliorer un ennuyeux problème dans le boulot. Cela concerne surtout le 1er décan, qui voit Saturne traverser son secteur du travail. Rabaisser un peu vos prétentions est la solution, si votre orgueil vous le permet. Le 2e décan, lui, n'est pas épargné par la conjonction Mars/Jupiter, un gros conflit est en passe de se résoudre, mais il est encore là. 3e décan, vous saurez vous mettre en valeur.

Vierge

La Lune passe le week-end avec vous et s'entend avec plusieurs autres planètes. Vous serez amicalement entouré et aurez des projets qui vous feront voir la vie en rose. Aujourd'hui, la conjoncture s'adresse au 1er décan et s'accorde avec Saturne, ce qui vous donne une assise, un sentiment de sécurité dont vous avez grand besoin. 2e décan, né autour du 6 septembre, un bon influx de Vénus vous verra content de vous et de votre image dans le miroir. 3e décan, soyez à l'écoute d'éventuels bons plans.

Balance

Vous aurez besoin d'être chez vous, de vous sentir protégé et à l'abri. N'acceptez pas les invitations parce que vous voulez faire plaisir : votre bien-être avant tout ! Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens : vous n'apporterez rien aux autres et n'en recevrez rien non plus si vous n'êtes pas totalement à l'aise ; 1er décan aujourd'hui. 2e décan, vous vous poserez des questions sur vos sentiments ou sur vos intérêts personnels (né entre le 3 et le 9/10). 3e décan, une conversation, un rendez-vous auront leur importance.

Scorpion

Si vous êtes de ceux qui ont un problème, un conflit à gérer, vous vous sentirez amicalement soutenu aujourd'hui. N'oubliez pas de montrer votre gratitude. L'autre ne la devinera pas rien qu'à l'expression de votre visage et les mots sont quand même là pour exprimer plus précisément ce que vous ressentez. A priori, c'est le 2e décan qui est le plus concerné, mais le 1er décan, qui n'a pas de souci, sera lui aussi bien entouré sur le plan amical. 3e décan, une transaction pourrait être en passe de se faire.

Sagittaire

Il faut mettre de l'ordre dans votre comptabilité sinon vous allez avoir des soucis, 1er décan. C'est une des obligations que vous devrez remplir ce week-end. C'est encore une des idées de Saturne qui, je vous le rappelle, occupe votre secteur d'argent et si tout n'est pas au clair dans ce domaine, vous risquez d'avoir des ennuis. 2e décan, la conjonction Jupiter/Mars est exacte, auriez-vous de la fièvre, une rage de dent ou quelque chose de ce genre ? 3e décan, il n'y a rien à dire ou à redire, tout baigne.

Capricorne

Une agréable fin de semaine vous attend, vous pourrez vous changer les idées et parfois vous offrir un week-end à deux. Mais vous aimerez aussi visiter un musée. On le sait, le Capricorne aime l'histoire et dès qu'il peut visiter un lieu classé ou qu'il peut aller voir une exposition (pas toujours d'art moderne) il ne rate pas l'occasion (1er décan aujourd'hui). 2e décan, né le 4 ou le 5, Vénus vous promet de l'amour, de l'amitié ou un total bien-être (selon votre thème). 1er décan, l'harmonie Lune/Saturne accentuera le climat de rigueur.

Verseau

Les objets seront vos ennemis, ils vous joueront des tours. Vous vous focaliserez sur celui qui ne marche pas, parce que quelque chose dans votre vie ne marche pas. L'objet en question n'est qu'une représentation de ce qui bloque en vous en ce moment et ne demande qu'à être débloqué : votre capacité à réussir davantage, à dépasser vos limites par exemple. 1er décan surtout. 2e décan, vous n'êtes toujours pas très serein (né autour du 6/2). 3e décan, Mercure et Uranus sont en passe de vous faire faire une découverte.

Verseau

Ne vous comparez surtout pas aux autres aujourd'hui et à quelqu'un en particulier, ce serait obligatoirement à votre détriment ; c'est une tendance à exclure. Vous l'avez pratiquée trop longtemps et votre thème indique que, devenant plus fort (1er décan), vous pouvez arrêter de regarder les autres en les trouvant mieux que vous. 2e décan, né autour du 8, vous avez des armes redoutables pour vous battre, vous ne pouvez que gagner. 3e décan, soyez le plus opportuniste possible ces prochaines semaines.