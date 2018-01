L'horoscope du 1er janvier 2018

publié le 01/01/2018 à 09:10

Bélier

Des hauts et des bas pour ceux de mars, ennuyés par Saturne et par une difficulté liée à leur travail ou à un de leurs parents. Le ciel s'éclaircira après l'été. Mais il y aura des moments, comme ces derniers jours, où vous vous sentirez seul face à l'adversité et où personne au monde ne pourra partager ce que vous ressentez. 2e décan, attention à ne pas trop croire en d'inaccessibles rêves, servez-vous positivement de votre imagination. 3e décan, Uranus vous lâchera enfin en mai.

Taureau

Saturne, le gendarme du zodiaque, sera en harmonie avec vous 1er décan toute cette année. Sous son égide, votre réputation pourrait bien prendre de l'ampleur. Pour quelque chose que vous avez fait dans le passé semble-t-il. A partir d'avril, un gros changement risque d'intervenir et de vous obliger à modifier vos habitudes. 2e décan, l'opposition de Jupiter traînera en longueur et sera responsable d'une difficulté avec un partenaire. 3e décan né le 11 mai, on vous proposera un poste de pouvoir.

Gémeaux

2018 est une année de transition, dont certains ont bien besoin pour retrouver leur équilibre.

En tout cas, elle sera favorable au 1er décan, et encore plus après l'été. La future arrivée de Jupiter en Sagittaire annoncera alors une rencontre, un engagement professionnel ou amoureux qui prendra de l'importance avec le temps. 2e décan, né après le 3 juin, encore des difficultés à vous stabiliser dans le boulot, et 3e décan, une refonte totale de votre rapport à l'argent, surtout né autour du 11 juin.

Cancer

Accrochez-vous 1er décan, ça va tanguer mais pas toujours dans le mauvais sens. Il y a du changement dans l'air, vous allez peut-être prendre votre indépendance ? Après des mois d'interrogations et d'inquiétudes concernant votre avenir, vous trouverez la solution à tous vos problèmes à partir du printemps. Une idée germera. 2e décan, c'est déjà en place depuis des semaines et ça reviendra : vous avez la chance avec vous (né entre le 4 et le 9). 3e décan, ne donnez pas tout pouvoir à l'autre.

Lion

Aide-toi et le ciel t'aidera pourrait être la devise de cette année. Ne laissez pas certains aspects de votre caractère comme l'autorité se retourner contre vous. Vous risquez d'être rigide par moments, surtout 2e et 3e décan lors des transits de Jupiter ; actuellement 2e décan, et 3e décan à partir du 22 janvier pour plusieurs mois. Il y a peut-être des couleuvres à avaler, mais cela vaudra le coup de reculer pour mieux sauter. 1er décan, quelques soucis de forme ou de boulot émailleront votre année.

Vierge

Vous avez le ciel avec vous si vous êtes né en août et tout début septembre. Trois planètes majeures vous portent vers un accomplissement que vous avez mérité. Un bon aspect de Saturne mérite qu'on s'y arrête car il vous donnera l'impression que certains projets sont ralentis, mais ça ne sera pas un hasard, ne luttez pas contre. 2e décan né après le 6 septembre, surveillez vos relations comme le lait sur le feu, vous pourriez vous faire " avoir ". 3e décan, une passion amoureuse ou pour un enfant peut vous saisir.

Balance

Achat, vente, déménagement, tous les problèmes concernant la maison et la famille sont mis en exergue, 1er décan, par Saturne. Et cela vous causera du souci. Mais comme vous vous faites facilement du souci, il n'y aura pas grand-chose de nouveau ! Une vente peut prendre beaucoup plus de temps que prévu au départ. 2e décan, même situation mais moins problématique puisque Saturne n'est qu'en approche. Mais il faut anticiper. 3e décan, Pluton va réveiller quelque chose d'ancien.

Scorpion

Vous êtes les vedettes de l'année avec Jupiter qui navigue chez vous, 2e décan en ce moment. Vous avez des occasions à saisir, la possibilité de vous développer, parfois à l'étranger pour certains. A priori, sauf aspects contraires dans votre thème natal, vous pourriez bénéficier de vraies chances, parfois incroyables (Jupiter/Neptune). 3e décan, moins chanceux, vous aurez quand même de belles occasions à saisir. 1e décan, un problème avec un proche (frère/sœur ?).

Sagittaire

Saturne est partie, 3e décan, mais il vous reste le bon aspect d'Uranus, propice à tout changement et à toute réforme. Mais il faut agir avant le mois de mai si possible car Uranus passera alors en Taureau et ne sera plus en relation avec vous. Vous risquez alors de voir votre action ralentie, mais pas bloquée pour autant, heureusement. 2e décan né après le 5/12, vous n'êtes pas en terrain solide et ne le serez pas cette année, il faut vous adapter à une certaine précarité. 1er décan, pas de gros soucis.

Capricorne

C'est une année qui s'annonce bien pour les 2e et 3e décan, avec un projet et de nouvelles relations au menu ; moins bien pour le 1er décan, qui joue de malchance. Cela fait déjà quelque temps que Saturne vous embête et que vous avez du mal à avancer. Ou alors vous avez atteint un but et vous êtes moins motivé, ce qui peut être déprimant ! 2et et 3e décan, vous aurez Jupiter toute l'année (par moments) et les épisodes de chances se manifestant, il faudra savoir saisir les opportunités.

Verseau

2018 sera l'année de l'accomplissement, de l'achèvement. Vous atteindrez vos buts et pourrez progresser à votre rythme. Mais ce sera trop rapide pour le 1er décan. A partir d'avril vous sentirez l'arrivée d'Uranus en Taureau avec un gros changement en perspective, cela étant appuyé par Mars qui fera une boucle chez vous. Du lourd ! 2e et 3e décans, les allers et retours de Jupiter se feront sentir, à chaque passage vous aurez l'occasion de monter en grade et de gagner la confiance de vos supérieurs.

Poissons

Une des meilleures années que vous aurez eues, surtout né en février. Tout a concouru depuis la rentrée pour mettre vos compétences et vos forces en valeur. Certains pourront faire un stage enrichissant (ou c'est déjà fait), alors que d'autres ont repris ou vont reprendre des études et cela changera leur vie. 2e décan, vous êtes encore mieux loti (pour certains) et mis en avant par Jupiter, mais méfiez-vous de Neptune qui vous ôte toute limite. 3e décan, vous vous ferez des amis cette année.