L'horoscope du jour du 02 janvier 2018

publié le 02/01/2018 à 07:54

Bélier

Avec le Cancer, vous êtes le spécialiste des humeurs à géométrie variable. 3e décan, l'orage grondera au fond de vous, vous en voudrez à peu près à la terre entière. Cependant, Uranus (responsable de vos hauts et bas) reprend une marche directe demain et votre situation va bientôt se stabiliser, surtout né après le 14/4. Né avant, ça va. 2e décan, la conjonction Jupiter/Mars va vous obliger à attaquer ou à défendre votre place dans votre boulot. Des jalousies ? 1er décan, Saturne vous montre un droit chemin et cela ne vous plaît pas parce que vous êtes obligé de le prendre.

Taureau

Jupiter et Mars s'opposent à votre 2e décan et ça va chauffer, si ce n'est pas déjà fait. On vous attaque, parfois très injustement, pour une sorte de négligence. Et vous êtes bien entendu obligé de vous défendre : surtout ne le faites pas tout seul, demandez de l'aide, une aide spécialisée si possible. Seul vous serez désarmé. 1er décan, votre situation actuelle est solide et le restera jusqu'en avril. 3e décan, né le 11 mai, il va falloir parler d'argent, négocier ou fixer un prix (achat ou vente).

Gémeaux

Il risque d'y avoir du ramdam au bureau 2e décan, un collègue ou un employé mal embouché pourrait se conduire en traître alors qu'il/elle était votre ami/e. Soi-disant... Mais quand un poste est en jeu et qu'il y a plus d'argent à la clé, il arrive que les gens se conduisent mal ; et ils révèlent ainsi certains aspects d'eux-mêmes. 1er décan, pas d'autre planète pour vous que Saturne, qui vous oblige à vous serrer la ceinture. 3e décan, d'humeur dépensière ? Essayez de ne pas céder...

Cancer

Vous avez de la chance, 2e décan, la conjoncture est quasiment à vos pieds, vous pouvez entreprendre ce que vous voulez, cela ne peut que porter ses fruits. Je ne vous dis pas toutes les planètes qui sont en bonne harmonie avec vous, surtout né autour des 7, 8, 9 juillet : une rencontre amoureuse pourrait être au menu. 1er décan, l'opposition de Saturne vous oblige à être dans l'attente, la patience... 3e décan, vos humeurs seront en accordéon, surtout en fin de journée. Restez chez vous !

Lion

Vous êtes sur les dents, 2e décan, et si vous le pouviez vous imposeriez votre volonté sans faire dans la dentelle. Mais voilà, si vous faites ça, vous prenez un risque. Il faut donc bien calculer votre coup et penser à ce que cela pourrait provoquer comme orage incontrôlable, que ce soit dans votre travail ou à la maison. 1er décan, rien de spécial à part Saturne et un travail qui vous pèse un peu en ce moment. 3e décan, vous aurez une nouvelle surprenante d'ici la fin de cette semaine.

Vierge

C'est bien parti pour le 2e décan, qui reçoit à présent de bons influx de Vénus, Mars, Jupiter : si avec tout ça vous ne parvenez pas à prendre la bonne décision ! Surtout né autour des 6, 7, 8 septembre. Il est temps de prendre du recul et de faire ce qui est bon pour vous, et non pour les autres ou pour l'autre. Pensez à vous ! 1er décan, aucune dissonance sur votre Soleil, mais consultez votre ascendant on ne sait jamais. 3e décan, une discussion à aborder vous ennuiera mais elle semble obligatoire.

Balance

Vénus vous regarde, 2e décan jusqu'au 10 janvier. Le retour d'un membre de la famille, une réunion, un anniversaire, peuvent être dans votre actualité. Puisque c'est Vénus, apparemment vous en serez content. Cela dit, tout dépend de la position de la planète le jour de votre naissance et vous pouvez au contraire être mécontent ! 1er décan, c'est encore Saturne qui exerce son emprise et avec elle, ce sont des milliers de pensées qui vous accaparent. 3e décan, vous ne serez pas d'humeur...

Scorpion

Jupiter et Mars sont collées-serrées dans votre 2e décan, ce n'est pas facile à vivre car vous avez envie d'exploser. D'ailleurs un passage en force n'est pas exclu. Avec vous, difficile de savoir si c'est le côté positif qui va ressortir ou le négatif... Quoi qu'il en soit, Jupiter et Mars sont des planètes de Feu, d'action. 1er décan, auriez-vous noué un lien solide avec quelqu'un de plus âgé que vous ? 3e décan, tout doit aller comme sur des roulettes : Jupiter arrive. Enfin, pour la majorité.

Sagittaire

3e décan, Mercure débarque chez vous et chacun à votre tour, le temps d'une journée, vous pourrez faire passer un message et prouver que vous avez raison. Vous en disposez jusqu'à jeudi prochain et les mieux servis seront ceux des 16, 17 décembre qui pourraient faire une annonce surprenante en fin de semaine. 2e décan, il n'est pas exclu que vous ayez un souci de santé, quelque chose d'inflammatoire. 1er décan, rien de spécial sauf que vous devrez être économe cette année.

Capricorne

La Lune s'entend avec tout le monde aujourd'hui et vous aussi, vous serez totalement en phase avec les autres, même si vous êtes un peu chafouin 3e décan. La dissonance Lune/Uranus de la fin de journée vous rappelle que vous devez tourner une page, passer un cap, et qu'à présent vous êtes prêt à le faire. 2e décan, la Lune sera en harmonie avec Mars et Jupiter et si vous avez une décision à prendre, c'est aujourd'hui ! 1er décan, votre actualité c'est toujours Saturne, hélas pour certains.

Verseau

C'est dans le travail que ça se passe aujourd'hui, vous aurez l'impression d'être là sans être là, il faudra faire des efforts pour vous concentrer, pour ne rien oublier. Cela concerne surtout le 2e décan et même s'il y a de bons aspects dans le ciel, vous serez distrait. Cela dit, une chance que vous n'attendiez pas peut vous être offerte. 1er décan, vous avez mal ici, vous avez mal là, est-ce que ça ne serait pas l'expression somatique de votre stress ? 3e décan, Mercure va vous donner le goût du travail bien fait.

Poissons

Le 2e décan est à l'honneur, vous n'avez que des bons aspects, Vénus valorise vos amitiés et vos relations professionnelles à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10/1. Si besoin est, faites appel à l'une de ces relations - qui ne sont pas toujours des amis mais des personnes avec qui vous avez bien accroché dans le cadre de votre travail. 1er décan aussi, il n'y a pas de nuage à l'horizon en tout cas sur votre décan : consultez votre ascendant. 3e décan, vous vous sentirez flatté par un regard admiratif.