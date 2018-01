L'horoscope du 4 janvier 2018

publié le 04/01/2018 à 06:20

Bélier

Vous prenez de la hauteur 3e décan né avant le 16 avril, ça va vous aider à ne pas vous noyer dans les détails et à dominer de coriaces interlocuteurs, qui vous donneront raison en toute circonstance. Il pourrait aussi être question de travailler avec l'étranger ou de vous rendre dans une succursale de votre boîte. 2e décan, veillez à ne pas paraître indifférent avec votre chéri/e, c'est l'impression qu'il ou elle peut avoir au vu de votre attitude. 1er décan, né le 23/3, vous avez atteint un but ?

Taureau

Votre force intérieure et surtout votre détermination sont décuplées 1er décan, il n'y a pas de cas où l'on pourrait vous reprocher le moindre relâchement. Vous êtes sans faille en ce moment, peut-être en pleine ascension, mais vous êtes aussi très intransigeant et totalement inflexible. 2e décan, né le 3 mai, c'est tout le contraire, vous relâchez votre emprise et laissez couler. Bravo ! 3e décan, vous voyagez léger en ce moment : pas d'aspect !

Gémeaux

Vous semblez être en plein remaniement 3e décan, Uranus est de nouveau active et un vent de liberté souffle. Vous avez besoin de changement ! Cela s'est déjà manifesté plusieurs fois mais il reste peu d'occasions car Uranus changera de signe en mai pour entrer chez le voisin Taureau. 2e décan, Vénus pourrait faire rentrer un peu d'argent (né le 3/6), mais il sera aussi vite dépensé que rentré. 1er décan, de la rigueur dans la tenue de vos comptes.

Cancer

L'harmonie Vénus/Neptune va beaucoup vous plaire 2e décan dans la mesure où on vous exprimera des sentiments profonds et qui vous rassureront. Vous qui êtes toujours inquiet de savoir si on vous aime vraiment, si on ne va pas vous laisser tomber, sous cette conjoncture l'amour sera évident. 1er décan, c'est plus compliqué et il se peut que vous ne soyez plus amoureux de votre conjoint ou ami. 3e décan, Jupiter et Pluton vous enrichissent.

Lion

3e décan, vous êtes à l'honneur aujourd'hui et c'est surtout l'un de vos projets, déjà mis en place ou en passe de se concrétiser qui vous fera rayonner. Vous êtes sur une idée, un désir profond, depuis des mois et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour finaliser les choses, surtout né après le 17 août. 2e décan, la rencontre Soleil/Vénus éclaire votre secteur du travail et de la forme. Un traitement peut vous réussir, par exemple. 1er décan, des freins dans le boulot.

Vierge

2e décan, né après le 9 septembre, vous semblez avoir tiré les meilleures cartes mais gardez les pieds sur terre et restez réservé dans vos relations. Il se peut que vous sentiez déjà les influx de Neptune qui peuvent indiquer que vous êtes face à quelqu'un qui crée des liens de dépendance. 1er décan, vous vous affirmez et avez la possibilité de montrer ce que vous valez, le courage qui est en vous. 3e décan, né le 14/9, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix.

Balance

Comme souvent, quelqu'un dans vos relations va vous aider, vous conseiller ou encore vous proposer quelque chose pour faire bouger votre situation, 3e décan. Nous avons souvent parlé du fait que vous deviez revoir vos attentes vis-à-vis de l'autre et c'est encore d'actualité, vous y penserez aujourd'hui. 2e décan, la situation est encore très délicate si vous êtes né après le 11 octobre ; la vie vous malmène un peu. 1er décan, ne vous dévalorisez pas.

Scorpion

Je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais ceux du 2e décan ne sont pas très gâtés et, qu'ils en soient responsables ou non, il faut gérer un gros problème. Un conflit qui peut être personnel, pour la plupart, mais qui peut aussi avoir de plus lointains échos. 1er décan, vous êtes à l'abri de ce genre de problème puisque Saturne vous rend tellement plus raisonnable. Vous gérez tout très bien ! 3e décan, Jupiter n'est pas loin et la chance - ou des tracasseries ont pu faire leur apparition récemment, surtout né autour du 9/11.

Sagittaire

J'en connais certains, du 3e décan, qui auront une agréable petite musique dans la tête toute la journée, car les changements amorcés vont porter leurs fruits. Ces changements peuvent être intimes, personnels, ou se voir dans votre façon d'être en relation avec vos amis ou alliés. Saturne vous a appris à être plus réaliste, moins idéaliste donc. 2e décan, ça castagne autour de vous, dans votre environnement ou à distance, mais vous vous sentez concerné. 1er décan, Saturne créerait-elle un inconfort ?

Capricorne

Vous apprécierez l'aspect du jour entre Vénus et Neptune, 2e décan, il vous parle d'amour inconditionnel, de compassion et de don de soi. Quelqu'un ou parfois une religion peut vous faire vibrer depuis quelque temps et même depuis des années si vous êtes né autour des 3, 4 janvier. 1er décan, vous serez moins sensible et susceptible qu'hier, en conséquence vos relations seront plus faciles. 3e décan, avec Mercure en 12ème secteur, vous devez vous méfier des lapsus et erreurs de lecture.

Verseau

Attendez-vous à être un peu trop dépensier aujourd'hui si vous êtes du 2e décan, mais sûrement pas pour vous. Pour aider un ami ou un parent. Quand le Verseau a de l'argent, il a tendance à le partager ou à vouloir faire plaisir à ses proches. Mais il ne s'oublie pas lui-même et se fait souvent des petits cadeaux. 3e décan, un rendez-vous se présente bien si vous êtes né autour du 10/2. 1er décan, si 2017 n'a pas été une bonne année, 2018 vous changera !

Poissons

L'harmonie Vénus Neptune convoque ce qu'il y a de meilleur en vous, la volonté de faire le bien, mais elle est aussi un symptôme de dépendance affective. Vous avez trop souvent tendance, pour vous faire aimer, à laisser les commandes à l'autre et à lui donner un pouvoir qu'il ou elle ne devrait pas avoir, 2e décan. 1er décan, Saturne (la raison) vous cadre et vous empêche de prendre le mauvais chemin. 3e décan, un rendez-vous avec la direction ou les RH ?