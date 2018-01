L'horoscope du 03 janvier 2018

publié le 03/01/2018 à 06:48

Bélier

Une belle flamme vous animera aujourd'hui, vous aurez des armes pour combattre l'injustice et justement il se pourrait que vous en affrontiez une, 2e décan. Pas forcément pour vous, l'un de vos collègues peut en être la victime et vous n'aurez qu'une envie : jouer les redresseurs de tort. 1er décan, vous serez très créatif, imaginatif, mais vous serez aussi très dépendant de l'image que les autres ont de vous. 3e décan,

Taureau

Nous avons vu 2e décan que vous étiez malmené par un associé ou par votre conjoint. Mais il est important que vous évitiez les réactions d'orgueil. Cela ne vous mènera nulle part de vous draper dans votre dignité ; mieux vaut une bonne explication, même si vous avez un peu peur de l'affronter. 1er décan, vous aurez l'esprit de famille, l'esprit de clan aujourd'hui et vous sentirez très protecteur. 3e décan né le 11, le doute s'est installé mais ça ne durera pas.

Gémeaux

3e décan, Mercure vous fait face et vous offre la possibilité de discuter d'égal à égal, de convaincre et même de signer un accord d'ici le 11 janvier. Il peut s'agir cependant d'une simple mise au point, ou d'un besoin de vous informer sur quelqu'un. Aujourd'hui, ce sont surtout ceux des 11/12 juin qui sont concernés. 2e décan, un épisode fiévreux pourrait vous abattre, mais très provisoirement, surtout si vous vous soignez bien. 1er décan, ne parlez pas trop !

Cancer

Ce qui vous ressourcerait aujourd'hui, c'est de vous trouver au coeur de la nature avec celui ou celle que vous aimez. On peut toujours rêver... Cela dit, pourquoi pas prendre un peu de temps pour vous-même et vous promener dans un endroit que vous aimez, même s'il fait froid ça vous fera du bien, 1er décan. 2e décan, vous avez la pêche (né après les 7/8 juillet et l'envie de vous battre, de gagner sur tous les fronts. 3e décan, vos chances augmentent.

Lion

La Lune est chez vous, 1er décan, et vous donne de l'inspiration, de l'imagination, à mettre au service de votre travail ou de votre hobby. Ce qui vous fera cependant le plus de bien c'est de vous mettre en retrait, de décrocher, même pendant quelques heures, et vous serez tout neuf ! 2e décan, vous avez encore une épine dans le pied avec Jupiter/Mars, il faut vous battre, imposer votre point de vue. 3e décan, les échanges sont au top.

Vierge

Comme souvent, vous vous mettrez un peu en retrait mais ce sera pour mieux observer et parfois pour mieux évaluer votre propre travail. Perfectionniste vous êtes et perfectionniste vous resterez. Mais ne vous isolez quand même pas totalement 1er décan. 2e décan, vous avez tous les atouts en mains et une tonne de courage pour ouvrir les yeux sur une relation qui vous empêche d'être vous-même. 3e décan, ça va aller très bien !

Balance

Uranus reprend une marche directe aujourd'hui et si vous êtes né après le 18, vous avez jusqu'au mois de mai pour régler votre problème relationnel. Il vous était demandé depuis quelque temps déjà de changer votre mode de relation à l'autre, de réviser vos attentes le/la concernant, l'avez-vous fait 3e décan ? 2e décan, né autour du 10/10 une sombre histoire d'argent ou d'acquisition pourrait être une source de forte contrariété. 1er décan, un projet peut vous aider à voir la vie plus rose.

Scorpion

C'est compliqué pour le 2e décan qui livre bataille contre lui-même, parfois à cause d'un processus inflammatoire, ou parce qu'il s'enflamme trop vite ! Bref ce n'est pas une période facile, surtout si vous êtes né après le 8 novembre. Apparemment, cela devrait être réglé assez vite. 1er décan, vous ne serez pas très cool aujourd'hui et ferez preuve d'une certaine intransigeance. Mais ça peut vous servir... 3e décan, une discussion de marchand de tapis ?

Sagittaire

Vous passez facilement d'une idée à l'autre, tout en défendant âprement vos convictions. Mais vous devrez veiller à ne pas paraître trop dispersé 1er décan. C'est accentué aujourd'hui, vous le sentirez et tenterez de vous corriger parce que vous savez que c'est ainsi que vous serez plus efficace. 2e décan, vous seriez tenté de partir à l'autre bout du monde vous occuper de populations défavorisées. 3e décan né le 17, un imprévu vous attend d'ici dimanche ?

Capricorne

Vous n'êtes pas d'une sensibilité extrême, mais toute critique ou toute parole assimilée à une critique vous met mal à l'aise. 1er décan, vous y serez exposé. Il faudra vous méfier car vous pouvez mal prendre une remarque qui vous sera faite et qui peut être constructive. Donc prenez du temps avant de réagir. 2e décan, vous avez mis le turbo et cela devrait être efficace pour faire avancer l'un de vos projets ou imposer une idée. 3e décan écoutez votre intuition.

Verseau

Ne pensez pas que vous pouvez régler le problème tout seul, 2e décan, faites appel à un ami ou à une relation, ce sera plus rapide et plus efficace. Vous êtes confronté à une sorte d'orage astral avec la rencontre Mars/Jupiter dans votre secteur de carrière ; vous en avez gros sur la patate mais il faut vous contrôler. 1er décan, une invitation, une réunion, une sortie à deux pourrait être au programme. 3e décan, Mercure étant bien disposée prévoyez de nouveaux contacts.

Poissons

Ce sera plus fort que vous, il faudra que vous fassiez un travail pour quelqu'un ou que vous rendiez un service sans vous demander si vous avez le temps. C'est presque un automatisme chez certains Poissons, en particulier ceux d'entre vous qui ne savent pas dire non. 1er décan, essayez de réfléchir avant de dire oui. 2e décan, vous êtes sur un gros coup qui peut vous propulser en avant, soyez dans l'action plus que dans la réflexion. 3e décan, surtout n'ayez pas peur de vous exprimer.